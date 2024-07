El dólar blue marca un nuevo máximo histórico en $1480 y los expertos advierten por el estado de las Reservas

En la última rueda de la semana, el dólar blue se vende este viernes con una suba de quince pesos, a $1.480 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que marca un uevo máximo histórico nominal. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.413 y el MEP se ofrece en $1.399.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso freno a sus compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), tras cinco meses consecutivos de adquisiciones significativas. Fuentes de mercado señalaron que, a pesar de los sólidos resultados en la balanza comercial, el BCRA vendió u$s45 millones en junio, que representó un cambio drástico respecto a las compras mensuales de casi u$s2.800 millones que se venían observando.

¿Qué motivó esta reversión en la política cambiaria? Los expertos apuntan a una mayor demanda neta de divisas para importaciones, derivada de la regularización de pagos o cancelación de deuda comercial. Desde diciembre del año pasado, el nuevo esquema para compras del exterior ha generado una dinámica distinta en el mercado, y esta tendencia se ha acentuado en junio.

A pesar de que la liquidación del agro se mantuvo en línea con los promedios históricos, la menor cantidad de días hábiles y la caída de los precios internacionales afectaron el valor de las exportaciones. Sin embargo, el enfoque ahora está en la dinámica del tipo de cambio real y en la presión sobre los dólares libres. El BCRA enfrenta vencimientos de deuda extranjera, y el Tesoro también tiene compromisos financieros importantes.

Las reservas netas, aunque aún sólidas, bajaron a niveles similares a los de marzo. El contexto internacional complica aún más la situación: la fortaleza de la economía estadounidense contrasta con las fragilidades en otras partes del mundo, y el dólar se fortalece frente a las monedas emergentes. El BCRA mantiene un esquema cambiario conservador, pero las tasas de interés podrían mostrar una tendencia al alza ante las necesidades de roll-over del Tesoro.

En este contexto, el mercado cambiario se encuentra en una encrucijada, y la política monetaria y fiscal deberán navegar con cautela en los próximos meses. La estabilidad de las reservas y la competitividad del peso argentino están en juego, mientras el mundo observa atentamente los movimientos del dólar.

Se secó el mercado cambiario

Para los especialistas, esto ocurrió a pesar de una buena liquidación del agro, que aunque cerró con un valor inferior al de mayo –debido a la menor cantidad de días hábiles y la caída de los precios internacionales–, siguió a buen ritmo y se mantuvo en línea con el promedio de los últimos años, considerando que un 20% se liquida a través del mercado de bonos.

"Sin embargo, la principal razón de esta reversión en el saldo de operaciones del BCRA se encuentra en la mayor demanda neta de divisas para importaciones, derivada de la regularización de pagos o cancelación de deuda comercial generada a partir del nuevo esquema para compras del exterior implementado desde diciembre del año pasado", detallaron.

Según Cohen, estas intervenciones en el mercado cambiario y otros pagos en moneda extranjera del sector público compensaron el ingreso de fondos del FMI, resultando en un aumento de solo u$s 300 millones en las reservas internacionales, cerrando el mes con un stock bruto de u$s 29.000 millones y un saldo neto de u$s 500 millones.

Aunque esto era algo esperado por cuestiones estacionales, los analistas indicaron que el efecto se adelantó, poniendo nuevamente el foco en la dinámica del tipo de cambio real y del dólar blend, lo cual presiona sobre la política cambiaria.

"En julio, las reservas volverán a estar presionadas debido a los vencimientos de deuda extranjera que deberá afrontar el Tesoro (u$s 2.500 millones entre capital e intereses de bonar y globales que se realizarán el 9 de julio, y otros u$s 645 millones de vencimientos de capital con el FMI con fecha el 16 de julio) y el BCRA con los vencimientos de capital del BOPREAL Serie 2 por u$s 170 millones", detallaron.

La autoridad monetaria continúa comprando divisas en el MULC, aunque con una moderación en comparación con el primer semestre

Las reservas netas bajan a los niveles de marzo

Desde Portfolio Personal Inversiones indicaron que si bien el el Banco Central finaliza las ruedas con saldo positivo en el mercado de cambios, mantiene la tónica de compras de baja cuantía, pero ya sin las ventas de la segunda quincena de junio (u$s305 millones entre el 18 de junio y 28 de junio).

"El volumen operado en el MAE (proxy de la oferta privada) de US$268 millones agregando todos los plazos y las bajas compras del BCRA, vuelven a dejar en evidencia que la demanda privada se mantiene elevada. En la media móvil de veinte ruedas, la demanda privada se ubica en u$s268 millones, saltando 53% desde los u$s175 millones de fines de mayo", detallaron.

En este contexto, apuntaron que las reservas brutas bajaron us$247 millones, evidenciando el pago de Bonares, tras haber caído u$s1.605 millones el lunes luego del pago de Globales. Aunque aclararon que el Tesoro se había hecho de los dólares para afrontar los pagos el 4 de julio, reflejado en un salto en los depósitos en dólares en el BCRA de u$s998 millones a u$s4.808 millones.

"En el corto plazo hay vencimientos con el FMI de capital por u$s644 millones el 16 de julio y de intereses por u$s838 millones a comienzos de agosto. Considerando que el FMI desembolsaría u$s1.075 millones en septiembre (asumiendo que no habrá problemas en aprobar la próxima revisión) sigue habiendo un sobrante de dólares que no tiene un destino claro", indicaron.

Para PPI, el dato es relevante porque aleja la salida del Cepo con un "colchón" de reservas. Si bien el presidente enumeró en la red social X las condiciones para salir del Cepo sin mencionar reservas netas positivas, estas habían sido mencionadas reiteradas veces desde el equipo económico.

Empeoran las condiciones externas

Desde Cohen alertaron que las preocupaciones sobre el futuro del mercado cambiario están en aumento debido a la complejidad del contexto internacional, producto de la fortaleza de la economía estadounidense que contrasta con las fragilidades en el resto del mundo y robustece al dólar a nivel global particularmente contra las monedas emergentes.

"Con el esquema cambiario aún intacto –manteniendo estrictamente una devaluación en torno al 2% m/m, muy por debajo de la dinámica de la inflación local– y el fortalecimiento del dólar en el mundo, el TCRM (Tipo de Cambio Real Multilateral) se apreció otro 4% en junio y ya está 5% por debajo del nivel de un año atrás. Esto significa que ya perdió la ganancia en competitividad que le aportaron los saltos de tipo de cambio de agosto y diciembre pasado", observaron.

En paralelo, advirtieron que el proceso de baja de tasas del BCRA finalizó a finales de mayo –recordemos que la redujo de 11% a 3,3% la Tasa Efectiva Mensual (TEM) en cinco meses–, cuando los menores rendimientos provocaron un fuerte rebote en los dólares financieros.

"Creemos que, en este contexto, las tasas de interés se mantendrán estables en los próximos meses e incluso podrían mostrar una tendencia al alza ante las necesidades de roll-over del Tesoro", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1480 para la venta y a $1450 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.413 y el MEP se ofrece en $1.399.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $940.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $922,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.504.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 59%

• CCL: 53%

• MEP: 52%