El presidente Javier Milei se refirió al contexto económico del país y apuntó fuerte contra el círculo rojo, el cual tildó de "analógico precámbrico" y apuntó que siempre "promueven la misma receta, creyendo que el problema son los modales, lo que también demuestra lo básico y rudimentario que son".

El jefe de Estado se expresó así al participar del lanzamiento oficial de la Fundación Israel Latin America Network (ILAN) y recibió el Premio a la Innovación Política, que se entrega todos los años a líderes políticos de la región. Durante su exposición, En ese sentido, consideró que "hay que ser firmes en las convicciones, pero inteligentes para adaptarse en una realidad cambiante". "Esto aplica para la economía, para los que tomamos decisiones macroeconómicas, para los empresarios, pero también a la política. Miren, por ejemplo, cómo la realidad política argentina cambió y la dirigencia tradicional no supo adaptarse", comenzó el líder libertario, apuntando contra la denominada casta. Javier Milei crítico con dureza al kirchnerismo El mandatario distinguió que existen dos tipos de errores en el ámbito económico y explicó: "El error tipo uno es cuando uno hace todo bien y le sale mal. Y el error tipo dos es cuando uno hace todo mal y le sale bien. Eso es bastante interesante como metodología, como forma de ser autocrítico, porque aún cuando puede salir bien, puede ser una casualidad. Si quieren, el mejor canto al error tipo dos fue el kirchnerismo. O sea. Y la verdad es que cada vez que insisten en la receta lo único que nos hacen es cada vez más daño y cada vez nos hunden más", agregó. En la misma línea enfatizó: "Ustedes hundieron todo y tuvieron una racha de cuatro años de suerte por el error tipo dos. Entonces, uno no puede estar apostando a hacer todo mal y que le salga bien. Por eso, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre", insistió. Javier Milei tildó al círculo rojo de ser "analógico precámbrico" y afirmó que siempre "promueven las mismas recetas"

En cuanto al presente de su gestión, el mandatario aseguró que "se puede encontrar una perfecta consonancia entre lo que se dijo en la campaña y lo que se está haciendo" y volvió a cuestionar a quienes lo critican: "Es a veces irritante y gracioso cuando algunos me critican diciendo ‘no estás haciendo liberalismo’, porque no entienden las ideas", lanzó.

Javier Milei destacó la relación entre Argentina e Israel

En otro tramo de su discurso, el presidente libertario se refirió a la relación entre Argentina e Israel y deseó que el lanzamiento de ILAN en la Argentina ayude a fortalecer los lazos entre las dos naciones"

El mandatario destacó que la relación con Israel no solo es "importante" para él en "términos personales, sino para todos los argentinos que decidieron luchar por la libertad".