El dólar blue cerró la última rueda de julio en $1.370 con lo cual bajó $15 en relación a jornada previa, y acumuló una suba mensual de $5, luego de haber tocado durante el mes un récord de $1.500, en tanto que las divisas financieras. En tanto, el Contado con Liquidación y MEP finalizaron con alzas diarias de 1,6% y 2%, aunque en el mes cayeron 4,8% y 4,2% respectivamente. Algunos analistas prevén que en agosto los dólares libres se mantengan calmos, e incluso con tendencia bajista, por la estrategia oficial de intervención en el mercado financiero, mientras que otros creen que la tendencia será alcista pero sin sobresaltos.

Sin embargo, los expertos aunque advierten que un factor clave para la estabilidad de los dólares paralelos será la evolución de las reservas, dado que si se profundiza el deterioro "el mercado se lo va a cobrar con bonos a la baja y le va a sacar posibilidad de intervención".

Y es que el Banco Central cerró julio con ventas netas por u$s181 millones, el peor resultado desde que asumió Javier Milei. El stock de reservas brutas se ubicó en u$s 26.339 millones, el nivel más bajo en siete meses. En tanto que las reservas netas son negativas en un rango de entre u$s6.000 y u$s6.700 millones, según los cálculos privados.

El presidente del BCRA Santiago Bausilli dijo en una reunión con ALyCs el martes que la entidad monetaria volverá a comprar en agosto en el mercado cambiario porque se revertirá la cuenta energética. Pero los analistas tienen dudas y auguran que en agosto será difícil acumular reservas dado que ese mes se reducirá el plazo de pago para importadores lo que generaría mayor demanda de divisas en el mercado oficial.

De todos modos, los especialistas dicen que hay otros factores que son claves e incidirán el rumbo de los dólares, entre ellos, la marcha del blanqueo, o si se concreta el anuncio de un Repo (préstamo de bancos internacionales).

Dólares paralelos y reservas: ¿qué escenario prevén para agosto?

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, planteó que "en agosto con la intervención oficial, el blanqueo, la moratoria, el dólar financiero va a estar calmo, y podría llegar a estar bajista"

"El gobierno va a seguir interviniendo, vas a tener los flujos eventuales que venga para el blanqueo, con lo cual deberías tener algún flujo de dólares en el CCL que mantenga anestesiada a los dólares financieros o incluso que bajen", vaticinó. En cambio remarcó que, "distinto va a ser en el mercado oficial donde con la flexibilización del cepo van a hacer tener más demanda, más pérdida, y ahí vas a tener una pulseada entre los que miran las reservas y la probabilidad de pago (de la deuda), y los que miran el flujo en el financiero".

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, consideró que "lo más probable es que no tengamos suba de los dólares alternativos en agosto, sino más bien me inclino hacia la baja aunque no sé si a $1.100" como aseguró el ministro de Economía Luis Caputo en la reunión con ALyCs. Y juzgó que "las reservas quizás sigan presionadas en agosto pero esto puede no sorprender al mercad" pero "mientras siga en orden el resultado fiscal y mejorando las proyecciones de inflación y el Tesoro de señales de capacidad de pago no tendrá demasiada importancia si las netas caen un poco".

Ignacio Morales, analista de activos financieros de Wise Capital, espera que "los dólares paralelos van a estar calmados durante agosto, con la brecha manteniéndose en el nivel actual o incluso bajando levemente". Pero advirtió que "la principal amenaza que vemos a este escenario es la aceleración de las ventas de dólares del BCRA en el mercado oficial, aumentado la pérdida de reservas del BCRA, generando nerviosismo en los inversores y produciendo una dolarización de carteras".

Asimismo, el economista Roberto Geretto prevé que "el BCRA en agosto debería ser vendedor, porque son meses estacionalmente difíciles para acumular reservas, lo cual va a limitar cualquier repunte en los bonos soberanos y baja en el riesgo país, aunque cualquier sorpresa en cuanto a la inflación, blanqueo o nuevo acuerdo con el FMI podría ayudar".

Por su parte, Nicolás Cappella, Sales Trader de Grupo Invertir en Bolsa cree que "la brecha entre los dólares financieros y el oficial tenderá más a achicarse que a agrandarse", porque "no hay emisión de pesos, y se van a precisar muchos pesos para realizar pagos de impuestos, por lo que habrá presión vendedora en MEP y CCL". Además, estimó que "agosto será un mal mes para las reservas, atento a la estacionalidad y los pagos de energía que deban hacerse".

Dólares paralelos: los factores claves en agosto

Morales señaló que "el principal factor" que incidirá en el rumbo de los dólares paralelo "es la intervención del BCRA en el CCL para esterilizar los pesos emitidos por emisión para la compra de reservas; el poder de fuego es de $2,5 billones, alrededor u$s1.500 millones, de los cuales u$s 250 millones se estiman que fueron utilizados, y creemos que seguirá presente en el mercado para evitar que se dispare la brecha, manteniéndola en los niveles actuales".

"Es muy importante para el Gobierno que la brecha no aumente para continuar con el proceso de desinflación, y a la vez que vaya disminuyendo en los próximos meses, para que el salto cambiario en la unificación sea lo más leve posible",alegó.

Morales sostuvo que "otro punto a favor es la flexibilización del mercado cambiario oficial". E indicó que "en el primer semestre, las importaciones pagadas a través del CCL fueron de u$s 9.000 millones, la reducción de plazos de pago de importaciones va a llevar a que una parte de esos importadores decidan pasarse del mercado paralelo al oficial para pagar al exterior, quitándole presión al CCL".

Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, comentó que "hay dos factores que inicialmente van a ayudar al balance comercial cambiario en agosto: la reducción de los pagos de energía y una posible postergación de algunas importaciones, sobre todo hacia fines de mes, por la reducción del impuesto PAIS anunciada para septiembre".

"Esto último también aumenta el costo de oportunidad de los importadores que aún operan en el mercado paralelo, lo que podría quitarle demanda a este segmento hacia adelante. En tanto algunos podrían tomarse una pausa para retornar más adelante (por la vigencia de la restricción cruzada) al mercado oficial. Este factor podría quitarle presión a los dólares financieros en agosto", razonó.

Y enfatizó que "un factor más relevante provendría de la potencial intervención oficial ya anunciada, a lo cual podría sumarse la oferta marginal de quienes decidan participar del blanqueo mediante la compra y mantenimiento de activos locales en dólares".

La economista Natalia Motyl afirmó que "la tendencia de los dólares dependerá de dos factores principales: La expectativa de que la política sea insostenible debido a la caída de reservas del BCRA lo que podría forzar al gobierno a cambiar de estrategia. Y la posibilidad de que la esterilización de pesos sea tan significativa que revierta la demanda de dólares y, en un contexto de falta de liquidez, genere una mayor demanda de pesos".

Para el analista financiero Christian Buteler, "el factor clave es la evolución de las reservas, y la marcha diaria en el MULC" y aseveró que "si eso se deteriora el mercado se lo va a cobrar y te va a sacar la posibilidad de intervención".Y acotó que otros factores que inciden son "los datos de inflación, de recaudación, de actividad" a la vez que opinó que "si se logra anunciar un Repo con bancos internacionales sería una buena noticia que influirá positivamente en los bonos pero también en suma para la estabilidad de los dólares".

Dólares paralelos: ¿que rango de valor esperan para agosto?

Morales proyectó que los dólares financieros osicilen "en torno a $1.200-$1.250 durante agosto". Y subrayó: "No creemos que lleguen a $1.100 en los próximos meses, eso solo se podría llegar a dar es si que la inflación disminuye como planteó Caputo y aumenta la demanda de pesos; esperamos que continúe la desinflación, y en septiembre la tasa se ubique en torno al 3%, pero lejos de comenzar con un 0% o 1%"

"La otra alternativa es que revienten una gran cantidad de reservas para hacerlo bajar a la fuerza, pero no creeemos que lo hagan", acotó

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber estimó que "durante agosto los dólares financieros podrían ubicarse entre los $ 1.200 y los $ 1.250, continuando con ls dinámica de gradual contracción de la brecha" en tanto que proyectó que el dólar blue "podría llegar a ubicarse alrededor de los $ 1.300, aún con un spread pero acompañando la tendencia de los financieros".

"Continuarían contribuyendo a dicha evolución principalmente el apretón fiscal y monetario, el proceso de desinflación con la implicancia de mayores tasas reales, y un mayor ingreso de fondos por blanqueo así como préstamos de organismos".

Maximiliano Ramírez, socio y director de Lambda Consultores, esgrimió que "los dólares alternativos en los últimos días bajaron por el desarme bastante importante de los bonos en dólares de inversores del exterior, o sea la política que está llevando a cabo Milei en un contexto de riesgo país de 1.500 no está convenciendo, y por en la reunión con ALyCs Caputo y Bausilli salieron a tratar de alinear expectativas en el mercado"

"Pero la convergencia de los dólares a $1.100 no es factible,el tipo de cambio debería estar entre los $1.200 y $1.300 ,me paece que va a ser un precio de equilibrio para agosto, con el blue bajando un poco porque van a hacer el rulo que genera una sobreoferta en el dólar informal", vaticinó.

En cambio, Buteler, consideró que "a medida que se vayan acabando los dólares (para intervenir) que sabes que se van a acabar, el tipo de cambio va a volver a tomar el impulso inicial porque esto no le cambia la tendencia de fondo". Y contó que eso fue lo que se observó en la rueda del miércoles: "donde el CCL a principio de la jornada cuando arrancaron interviniendo llegó a estar en $1.253, y luego se corrieron y terminó cerrando en $1.285".

"Es como el resorte, pisas el resorte y se achica, en cuanto le sacas el pie de arriba, el resorte vuelve a su nivel inicial.Creo que lo que quiere el gobierno marca es que venís de dos meses donde el dólar le ganó a la inflación, y este mes querían mostrar que este mes los dólares no le volvieron a ganar. Pero lo importante no es el precio de un día, sino sostenerlo. Y yo no veo que lo puedan sostener, lo veo como algo transitorio que va a durar, lo que dura la intervención. Pero no veo a los dólares cayendo a $1.200, y menos a $1.100 como quiere el gobierno", opinó.

El operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios piensa que "el mercado blue mantendrá la tendencia actual, con algún probable ajuste o corrección alcista pero nada signifiactivo.; se comienza a sentir la falta de pesos y en consecuencia en ese segmento del mercado la oferta parece prevalecer", y cree que "lo mismo aplica para los dólares financieros, que seguramente encontrarán un punto de equilibrio en torno a los valores actuales".

Por su parte, Motyl dijo que "no veo que los dólares financieros marquen una tendencia a la baja en agosto, principalmente por una cuestión estacional; en agosto, se revierte la mayor demanda de pesos observada en julio, y ese excedente de pesos se dirige hacia una mayor demanda de dólares".

"Además, hay una menor oferta de dólares desde el sector agroexportador.Y las reservas del BCRA siguen cayendo, lo que limita sus intervenciones diarias en los dólares financieros", fundamentó. En ese marco, vaticinó "un rango de entre $1.400 y $1.500 pesos para el dólar blue, y de entre $1.300 a $1.400 pesos para el MEP y el CCL principalmente debido a la intervención del Banco Central"

