El ministerio de Economía afrontará este jueves 26 de septiembre la última licitación de deuda del Tesoro de este mes, que es el test más desafiante de los últimos meses porque deberá conseguir fondos para cubrir vencimientos por un monto de $7,10 billones, según las estimaciones privadas.

La licitación se desarrollará en un escenario en el que el dólar blue se mantuvo estable el miércoles al cerrar en $1.245, mientras que los dólares financieros, Contado con Liquidación y MEP también exhiben calma en un contexto donde varios factores, entre ellos el blanqueo, contribuyen a la paz cambiaria.

De todos modos, algunos analistas estiman que en esta oportunidad el Tesoro podría optar por no renovar el 100% de los vencimientos, y plantean que no sería problemático porque cuentan con depósitos en el BCRA por más de $15 billones para cubrir lo que falte. En este contexto, el foco del mercado estará puesto en el nivel de tasas que convalide el Tesoro.

Deuda en pesos: estas son las opciones de inversión que ofrece Luis Caputo

Para enfrentar esta licitación, que será la última del mes que deberá enfrentar Luis Caputo, la secretaría de Finanzas elaboró un amplio menú de 10 opciones. Como viene ocurriendo en las últimas colocaciones, el Tesoro ofrece mayoritariamente LECAPs, que reaparecieron en las licitaciones primarias en marzo por primera vez desde agosto de 2019, tras haber sido incluidas en el reperfilamiento de deuda.

Al igual que en las dos últimas licitaciones, nuevamente ninguna LECAP tendrá tasa mínima garantizada. Y otra vez, como pasó en la primera licitación de este mes, se fijan montos máximos para las cuatro LECAPs de vencimientos más cortos.

La canasta ofrecida contempla ocho LECAPs que vencen: el próximo 31 de octubre de 2024 (S31O4), otra que caduca 31 de enero de 2025 (S31E5), otra que expira el 14 de febrero de 2025, (S14F5), otra el 14 de marzo de 2025 (S14M5), otra el 28 de abril de 2025 (S28A5), el 30 de mayo de 2025 (S30Y%), ek 31 de julio de 2025 (S31L5) y la última el 30 de septiembre de 2025 (S30S5). Las cuatro letras más cortas tienen un monto máximo a licitar de $6,5 billones en conjunto, cifra equivalente al 92% de los vencimientos.

Además, incluye dos Bonos del Tesoro cupón cero ajustados por CER (BONCER), es decir, que indexan por inflación, con vencimientos el 15 de diciembre de 2025 (TZXD5), y el mismo día de 2026 (TZXD6).

Y un Bono del Tesoro (BONTE) en pesos con vencimiento el 23 de agosto de 2025 (TG25) tiene la particularidad de que puede ser utilizado por los bancos para integrar encajes en el BCRA.

Los analistas de Facimex Valores recalcaron que "se trata de un menú similar al de la licitación pasada, aunque se distingue por la presencia de una LECAP a un mes y del TG25, en tanto el Tesoro sigue sin ofrecer bonos dollar linked en un contexto de baja demanda por cobertura cambiaria".

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber sostuvo que "los montos máximos en las LECAPs más cortas apuntan a limitar las ofertas, y buscar así una extensión de la duration, mientras que no fijar tasa mínima apunta a no asegurar rendimientos dado que no es necesario al contar las LECAPs con una sostenida demanda, siendo que vienen estando entre los vehículos preferidos para colocaciones en pesos".

La recepción de las ofertas comenzará a las 10.00 horas de este miércoles y finalizará a las 15.00 horas.

Deuda en pesos: ¿qué expectativas tienen los analistas para este último test de septiembre?

En Facimex Valores destacaron que "se trata de la prueba más desafiante de los últimos años al medir los vencimientos a precios constantes, sin perder de vista que el Tesoro tiene depósitos en pesos en el BCRA por $15,3 billones".

"El TG25 incentivará la participación de los bancos en un contexto de expansión del crédito al sector privado y, consecuentemente, mejoraría el roll over. En este sentido, estimamos que los bancos podrían demandar TG25 por hasta $544 millones, cifra equivalente al 8% de los vencimientos", auguraron.

Por su parte, Lucas Decoud, analista Research de Invertir en Bolsa, evaluó que "si bien los vencimientos vuelven a ser abultados, creemos que el Tesoro podría optar esta vez por no rollear la totalidad de los vencimientos".

"Los bancos podrían no renovar por completo los vencimientos para canalizar esos pesos hacia crédito al sector privado", especuló el experto, quien sostuvo que "por otro lado, la calma de los dólares financieros también contribuye a que el Tesoro pueda tomar menos del monto que vence, dado que este flujo de pesos no debería generar presión sobre los tipos de cambios financieros con la oferta de dólares del blanqueo y la intervención ocasional del BCRA ayudando a mantener la brecha contenida".

Además, Decoud resaltó que "desde el Gobierno dijeron que tienen los depósitos en pesos como para cubrir todos los vencimientos de LECAPs hasta fin de año, por lo que no renovar la totalidad de los vencimientos no sería un problema. Estos pesos depositados en el BCRA hoy suman $15 billones".

En ese sentido, el especialista recordó que "el Ministro de Economía mencionó que es esperable que los bancos no renueven la totalidad de los vencimientos con el Tesoro dada la expansión que viene tiene el crédito al sector privado".

"A pesar de que los bancos pueden no renovar la totalidad. Existen instrumentos en el menú lo suficientemente atractivos como para que el Tesoro pueda adjudicar un monto considerable sin tener que pagar una tasa con un costo adicional al secundario que hoy se encuentra alineado con las tasas de corte de la última licitación en caso de las LECAPs".

Con respecto a los títulos ofrecidos, Decoud estimó que "la demanda se concentrará en las LECAPs dada la tendencia que vemos en el secundario, donde los bonos CER vienen corrigiendo a la espera de que la inflación desacelere, mientras que las LECAPs largas ofrecerían rendimientos reales muy interesantes bajo este escenario".

En sintonía, los analistas de PPI comentaron que "en esta ocasión, no esperamos que el Tesoro ofrezca tasa por encima del rendimiento del mercado secundario, tal como ocurrió en la última subasta para asegurarse todo el roll-over".

Al respecto, indicaron que "en la anterior licitación, el Tesoro colocó tasas de hasta 3,95% de TEM en las LECAPs, pagando un premio de tasa hasta 20 puntos básicos respecto del secundario, en vísperas de un dato de inflación que en agosto fue superior al que el mercado esperaba".

"Sin este escenario en puerta, no vemos incentivos a que Finanzas entregue un premio en tasas. Por el contrario, esperamos que las tasas de los títulos salgan en línea con el mercado secundario", opinaron.

En ese marco, en PPI dijeron que "no descartamos que no ocurra un roll-over del 100%, algo que el equipo económico ya ha deslizado en algunas declaraciones". No obstante, aclararon que no sería algo problemático, dado que "hay que tener en cuenta que los depósitos del Gobierno en moneda local en la cuenta del Banco Central alcanzan los $15,3 billones al 20 de septiembre".

De igual visión, Tobias Sánchez, analista de Cocos, dijo que "en la licitación el Tesoro continuará con la colocación de deuda en pesos apuntando a extender la duration".

"Sin embargo, no creemos que el Tesoro esté preocupado por conseguir el 100% del roll over, ya que, en el peor escenario, cuentan con fondos en el BCRA para hacer frente a los pagos de vencimientos. Por esto, sumado a que la tenencia de LEFIS por parte de bancos y la demanda por el dólar han disminuido, prevemos que el Tesoro no convalidará tasas significativamente más altas que las que se encuentran en el mercado", argumentó.

El experto consideró que "las LECAPs seguirán siendo las favoritas, particularmente si se consolida la expectativa de una desaceleración en la inflación, lo que permitiría que estas tasas fijas se vuelvan positivas en términos reales".

A su vez, Martín Polo, estratega en jefe de la sociedad de Bolsa Cohen señaló que "lo que vencen son unas LECAPs que en gran parte están en manos de los bancos". Y opinó: "si bien hubo cierta dificultad en superar el roll over en la licitación anterior, donde el mercado le exigió un poquito más de tasa, el resultado de esta licitación vas a tener algo similar. La mayor demanda va a venir para el tramo corto de lo que licitan esperando una tasa del 4% más o menos, porque el mercado no está esperando un salto cambiario en el corto plazo, no va a haber gran susto ahí".

Por su parte, Ber prevé que "la licitación arrojaría un resultado favorable, y así alcanzaría el roll-over, aun cuando pudiera decidirse en alguna oportunidad cubrir parte de los vencimientos con los depósitos en el BCRA acumulados".

Según su visión, "las ofertas volverían a concretarse en las LECAPs, distribuidos lo largo de dicha curva, con las más cortas orientadas aquellos inversores atraídos por el devengamiento, mientras que las largas por aquellos que apunten además al proceso de desinflación".

A su vez, el economista Federico Glustein concordó que "la perspectiva para la licitación es buena, creo que se renovarán los $7,2 billones, y no veo cambios significativos en la curva de tasas licitadas, seguirán con rendimientos entre 3,8% y 3,9% mensual, lo cual es relativamente por encima de la inflación esperada".

Pablo Lazzati CEO de Insider, comentó "no vemos que el gobierno ofrezca una tasa preferencial" en la licitación. Y argumentó: "Actualmente, la letra que vence el 14 de octubre está rindiendo aproximadamente 42,5% de TNA mientras que la más larga que rinde el 12 de septiembre de 2025 está rindiendo 58,20%. Por lo tanto, como no creemos que el gobierno cambie la estrategia de devaluar al 2% mensual, consideramos habrá una convalidación de tasas, ya que las Lecaps están siendo muy demandadas".