Petroleros avisan que si no reciben aumento salarial paralizan la actividad en Vaca Muerta

El gremio de Petroleros convocó a una asamblea para este martes. Si no reciben un aumento salarial, dispondrán un duro plan de lucha.

"Paritarias sin respuestas". Así de simple reza la convocatoria del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa a una asamblea que se realizará este martes y que amenaza con paralizar la producción en Vaca Muerta, uno de los pocos sectores que registra crecimiento en la gestión de Javier Milei.

El secretario General de la organización gremial, Marcelo Rucci, advirtió que "ahora que la industria tiene beneficios, no se reconoce a los trabajadores", en referencia a una mejora salarial. Cabe recordar que los petroleros realizaron distintas acciones para no tributar el impuesto a las Ganancias, beneficio que les fue concedido.

Este martes, a las 10, se llevará a cabo una asamblea en el Campo de Petroleros Privados de Añelo, ubicado en la Ruta Provincial 17, donde se convocarán tanto el personal como los delegados, quienes podría lanzar un plan de lucha con duras medidas de fuerza, que afectaría la producción de petróleo, pero también afectaría los ingresos al Estado. Fuentes gremiales avisaron que "si este lunes no hay una señal clara de los empresarios de una mejora salarial, seguramente habrá paros".

Rucci: "A los trabajadores se les está acabando la paciencia"

La semana pasada el sindicato dispuso el estado de alerta y movilización ante el estancamiento de las negociaciones salariales. En paralelo, el gremio lanzó la convocatoria a la asamblea general a través de sus redes sociales. En un banner, anuncian: "Vamos todos" y la imagen de Rucci y el secretario Adjunto, Ernesto Inal. El afiche digital suma la frase: "No Falta Nadie, Nuestros Derechos Valen" y remarcan: "Paritarias sin respuestas…".

Desde el gremio plantean que "venimos poniendo el cuerpo para que Vaca Muerta se convierta en un polo productivo y cuando avanza la producción y las ganancias, los trabajadores no recibimos ningún beneficio" y agregan que "nos están llevando a una situación donde el único camino que queda es el conflicto".

Rucci planteó que a los trabajadores "se les está acabando la paciencia" y remarcó que "estamos cada vez más al margen de las decisiones importantes de la industria; nos hacen a un costado. Cualquier negocio o acuerdo se hace sin contar con los trabajadores" y agregó que "parece que no somos parte de todo este crecimiento. Hasta que no se empiece a trabajar con respeto hacia nosotros, la industria no va a despegar como corresponde".

Sin aumento en los ingresos; solo soluciones en materia de seguridad

El titular del sindicato Petrolero manifestó que "en materia salarial no hemos mejorado, pero el costo de vida en esta región sigue creciente" y admitió que "si mejoramos en materia de seguridad, pero porque nos pusimos firmes y avisamos que íbamos a aplicar medidas de fuerza a raíz de una seguidilla de accidentes fatales". De hecho, se hicieron algunas protestas que se levantaron porque las empresas implementaron medidas de seguridad.

Rucci confirmó que "ahora, al menos, el trabajador vuelve a su casa entero. Antes, volvían mutilados o directamente no volvían".

Planteó que "nos pasamos años sosteniendo a esta industria, incluso cuando los salarios eran miserables", y recordó la crisis durante la pandemia y el impacto en los sueldos. Al respecto, indicó que "llegamos a cobrar solo el 50 por ciento de los salarios, y ahora que la industria tiene beneficios, no se reconoce a los trabajadores. Esta situación es inaceptable".

Por último, relató que "mientras el país celebra sus récords de exportación de petróleo y gas, los trabajadores seguimos sin ver un peso de todo eso. Parece que no necesitan trabajadores, sino esclavos" y reiteró que "el esfuerzo de los trabajadores es inmenso, pero las empresas no están dispuestas a devolver ese esfuerzo".