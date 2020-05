¿Dólar, acciones o bonos?: estas fueron las mejores y peores inversiones del mes de mayo

La mayoría de los activos argentinos cerró en terreno positivo dada la expectativa sobre el canje. El dólar financiero sufrió por las regulaciones y cayó

El segundo mes completo de cuarentena estuvo marcado no solamente por el aislamiento social y obligatorio sino también por el vencimiento del plazo de negociación de la deuda soberana. Así, las noticias sobre las conversaciones entre el ministro de economía, Martín Guzmán, y los acreedores fueron marcando el pulso de los precios locales.

A contramano del famoso dicho "Sell in may and go away" (en inglés, "vende en mayo y desaparece") el mes que llega a su fin fue bueno en términos de valuaciones para los activos argentinos.

Bonos: al ritmo de la deuda

Los bonos se movieron en mayo al compás de las negociaciones con los acreedores. Al cierre del mes, y pese a los altibajos, los principales títulos públicos en pesos y en dólares terminaron con números positivos. Las variaciones del contado con liquidación y el dólar Mep también ayudaron a sostener las valuaciones de los títulos públicos.

"Mayo continuó mostrando una recuperación para la renta fija, en términos de pesos, con gran aporte del tipo de cambio implícito, pero también recuperando las paridades de los bonos. Argentina decidió extender el plazo del canje de bonos con legislación extranjera hasta el 2 de junio, esperando llegar a un acuerdo en las negociaciones con los fondos de inversión internacionales, quienes rechazaron la primera propuesta. Trascendió que se habría presentado una mejora en las condiciones", indicó el reporte mensual de Tavelli y Cía.

Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, coincidió: "En el mercado de renta fija todo se movió con la primera contraoferta de los fondos a principios de mayo, que creó un rally de precios que se intensificó cuando Economía dijo que estaban preparando una nueva oferta. Eso llevó a paridades por encima de 45 para varios bonos ley Nueva York".

Con todo, lo cierto es que Argentina no pagó el 22 de mayo, al vencimiento del plazo de gracia, los cupones de 3 series de bonos globales, por lo que se encuentra hoy en default selectivo de su deuda.

A nivel local, Tavelli destacó el comportamiento de los títulos que ajustan por inflación y aquellos denominados en moneda estadounidense. "Los bonos denominados en moneda local ajustables por CER mostraron subas importantes en el tramo largo de la curva. Los títulos denominados en dólares arrojaron comportamientos más intensos: fuertes incrementos, de hasta más de 30% en series Discount, aunque las mejoras no tuvieron distinción de plazos", detalló el informe.

En el mercado de pesos, un caso interesante es el del bono atado a la tasa de política monetaria. Avanzó 7,1% en el mes que termina y el mercado se prepara para el pago de cupón en junio. Así lo destacó Portfolio Personal Inversiones (PPI): "En este mes que comienza, recordemos que como principal vencimiento se encuentra la amortización del bono de tasa de política monetaria (TJ20), que entre capital e intereses sumaría un monto en torno a los $130.000 millones".

Por su parte, Mazza estimó que hubo intervenciones del Banco Central o el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, cuyo resultado fue un salto en la cotización del Bonar 2024 y una caída en el precio del dólar Mep. Este bono es uno de los más utilizados para obtener dólares en la Bolsa y su cotización en moneda dura avanzó más de 45% en el mes.

En sintonía con las mejoras de los títulos públicos, el riesgo país cayó 865 unidades en mayo (-24,7%) y cerró el mes en 2634 puntos.

Acciones: repuntó el sector financiero

El índice S&P Merval acumuló un alza de 15,5% en pesos en mayo. Dicha ganancia se sumó al más de 34% que había avanzado en abril. De esta manera, el principal indicador accionario del mercado porteño revirtió buena parte de las caídas que se vieron durante el primer trimestre. No obstante, continúa con un saldo negativo de 9,2% en los primeros 5 meses del año.

Dentro del panel principal, los papeles más destacados del mes fueron Grupo Financiero de Valores (+55,5%), Bolsas y Mercados Argentinos (+36,4%), YPF (+30,8%) y Grupo Supervielle (+28,3%). Dentro del panel general, en tanto, destacó la acción de Instituto Rosenbusch.

"Mayo mostró una continuidad en la recuperación que se inició el mes pasado, pero fue también un mes de importante volatilidad. Destaca la suba del sector financiero, con mejoras de hasta 55% en Grupo Financiero de Valores, acompañado de BYMA y Supervielle. Los bancos con mayor presencia bursátil treparon, aunque sin tanto ímpetu", expresó Tavelli en su informe.

Por su parte, Mazza se refirió a las razones detrás del avance de BYMA y Grupo Financiero de Valores. "BYMA se posiciona como el gran activo subvaluado. El mercado se dio cuenta de que es una empresa alejada de todos los problemas de la deuda y la guerra del Gobierno contra el contado liquidación. Además de tener reservas de capital equivalentes a su capitalización", sostuvo.

Sobre Grupo Financiero de Valores apuntó que "se sobredimensionó gracias a la recompra de acciones por parte del titular de Banco de Valores, que permitió sostener precios" pero advirtió que "no hubo fundamentos subyacentes".

Entre los 5 principales perdedores del mes, todos los papeles pertenecieron al panel general. Resaltó en particular el retroceso de las harineras, que habían sido las más destacadas durante abril, cuando se disparó el consumo de harinas por la cuarentena.

La mayor caída de mayo fue para Molinos Juan Semino, con una baja de 23,3%. La siguieron Longvie (-21,7%), Phoenix Global Resources (-15,7%), Molinos Río de la Plata (-14,2%) y Morixe (-13,8%).

Cedears: se destacaron las tecnológicas

Para quienes buscan salir del riesgo argentino sin dejar de invertir en pesos, los cedears son una buena opción. Toda la plaza de cedears (que también se usan para hacer contado con liquidación) se vio afectada en la segunda mitad del mes debido a las restricciones al dólar financiero.

En el mes que culmina, Mazza resaltó la performance de Mercado Libre y Globant, por los buenos balances que presentaron. La primera ganó 45,96% en mayo y la segunda, 22,16%.

"Mercado Libre es de las pocas empresas que mostró músculo en esta crisis de la pandemia por tener el negocio justo en el momento oportuno. Globant es otra empresa de tecnología aprovechó también la necesidad de estructura tecnológica de las empresas", afirmó.

Tipo de cambio: más regulado

El dólar sobresalió en mayo, por los picos de las cotizaciones financieras y las múltiples regulaciones que el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores publicaron para tratar de contenerlo. Entre ellas, la prohibición de comprar dólar oficial durante los 90 días previos y posteriores a haber adquirido dólar en la Bolsa y el nuevo parking de 5 días para comprar divisas en el mercado financiero.

Tras la batería de medidas, el dólar Mep cayó 4,1% en el mes, a $107,71, y el contado con liquidación retrocedió 1,1%, hasta cerrar en $113,42.

Por su parte, el dólar oficial ganó 2,5% en mayo y finalizó en los $70,50, que llegan a $91,65 con el impuesto "solidario".

¿Qué esperar en junio?

El mes que viene continuará dominado por la incertidumbre respecto de la deuda. "Si bien la expectativa de un acuerdo en el corto plazo impulsó a los precios este mes, la falta de avances concretos puede presionar sobre los precios y eventualmente llevar al Riesgo País al alza", advirtió PPI.

El mercado seguirá de cerca las conversaciones entre Guzmán y los acreedores

Para Damián Zuzek , CIO de Grupo SBS, hay "valor en aquellas inversiones que actúen como cobertura frente a la fluctuación del tipo de cambio", tales como "el fondo SBS Capital Plus que invierte en una cartera de bonos en pesos que está protegida contra variaciones del dólar".

"Para inversores con ahorros en pesos y con un horizonte de tiempo medio, encontramos atractivo en el mercado de acciones. Si bien los desafíos macroeconómicos para los próximos meses son importantes por tamaño e incertidumbre, sumado al castigo de COVID-19 y a la continuidad de la crisis de balanza de pagos, al comparar el market cap con las hojas de balance de las compañías resaltan indicadores que pueden servir de anclas para prever la hoja de ruta de cada negocio", cerró.