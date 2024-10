En busca de promover la educación financiera, la Comisión Nacional de Valores (CNV) creó un nuevo régimen especial para que los jóvenes, a partir de los 13 años, puedan acceder al mercado de capitales e invertir en distintos instrumentos, como bonos y acciones.

Por medio de la reglamentación N°1023 de la CNV, se detalla en el artículo 34 que el Agente de Liquidación y Compensación (ALYC) podrá abrir subcuentas comitentes a personas menores de edad a partir de los 13 años, "en cuyo caso deberá solicitar al representante legal del menor de edad adolescente, con carácter de declaración jurada", diversos datos como nombre y apellido completo, domicilio real, nacionalidad, número de documento de identidad y correo electrónico.

En relación al movimiento de fondos en las subcuentas comitentes adolescentes, los ALyC deberán cumplir las "disposiciones establecidas a tal efecto en la Sección II del Título XI de estas Normas".

A través del artículo 30, se informa que los menores de edad adolescentes titulares de subcuentas comitentes sólo podrán realizar operaciones de contado, incluyendo valores negociables de renta fija y renta variable. También podrán negociar a plazo, pudiendo realizar "únicamente" de caución colocadora.

"Todas las operaciones deberán ser concertadas en segmentos de negociación por interferencia de ofertas con prioridad precio tiempo (PPT)", detalla la CNV.

Adolescentes inversores y la polémica

El argumento oficial de esta decisión polémica, se basa en adaptarse a los "tiempos que corren" mediante la promoción de la educación financiera sobre inversiones en acciones y bonos.

"En línea con una serie de iniciativas orientadas a promover la educación financiera, así como diferentes herramientas e instrumentos del mercado de capitales, se facilita el acceso de los jóvenes al sistema financiero, reglamentándose la apertura de subcuentas comitentes desde los 13 años", dice la CNV en un comunicado.

Y agrega: "La normativa posibilita a los jóvenes a invertir en instrumentos de renta fija, de renta variable y cauciones colocadoras, a través de segmentos de negociación con prioridad precio tiempo (PPT), debiendo contar para ello con la debida representación legal".

Para, finalmente, argumentar que, desde la CNV, "reconocemos las nuevas formas de administrar el dinero que han adoptado especialmente las nuevas generaciones. Por eso estamos convencidos que es fundamental adaptarnos a los tiempos que corren, ampliando las opciones de inversión e impulsando el desarrollo del mercado de capitales a través de la inclusión financiera, también para jóvenes inversores".

Las reacciones del mercado son de cautela, debido a la edad tan baja que es solicitada para poder participar, sobre todo en un momento en el que están cuestionadas otras alternativas para generar dinero, como los sitios de apuestas deportivas y el poco control que pueden tener los adultos sobre sus hijos en este segmento.

"Al abrir las posibilidades y las alternativas para que los chicos conozcan cómo funciona el mercado, me parece que uno de los beneficios es el hecho de que se siguen formando, educando, y además, les enseñás instrumentos que están regulados, donde uno puede invertir, conociendo plazos y metas, conociendo los riesgos", destaca Gabriela Totaro, educadora y asesora financiera, a iProfesional.

Para completar que el problema es que "se habla de padres responsables que tengan los conocimientos suficientes".

"Me parece que antes de acceder a esas cuentas, hay que implementar cursos de educación financiera. Para mí, una persona que no está educada en el tema, no puede acceder a herramientas financieras como éstas", advierte Totaro.-