Los activos argentinos continúan imparables: acciones y bonos extienden las ganancias

La bolsa porteña avanza un 0,7%, alentada por las acciones del sector bancario y energético con lo que extiende las subas por sexta rueda consecutiva. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría resultados en verde en sus cotizaciones de hasta 5%, en una jornada de buen clima negocios en Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York se negocian con tendencia positiva a lo largo de la curva de hasta 0,4%, liderados por el Global 35, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan bajas de hasta 0,6%, encabezados por el TX26.

A nivel local, el presidente Javier Milei buscó bajar ayer el tono en la polémica con las universidades, luego de sus comentarios en los que planteó que "hoy sólo pueden concurrir a las facultades públicas los hijos de las familias ricas". Esos dichos fueron interpretados como un primer paso para discutir el arancelamiento.

En diálogo con LN+, el mandatario desarrolló: "Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van".

¿Ha crecido el apetito de inversores externos por los bonos argentinos?

El INDEC publica trimestralmente el balance de pagos donde estima la posición de bonos argentinos en poder de extranjeros. Para la sociedad de bolsa Aurum, esos datos ayudan a entender si la mejora económica propiciada por el gobierno de Milei junto con su inquebrantable decisión de mantener el equilibrio fiscal permeó el ánimo de los inversores extranjeros como para mejorar su posición técnica en bonos argentinos.

"Los datos muestran que la posición de no residentes en los títulos en u$s del Tesoro no muestra crecimiento. Por el contrario, los títulos que informa el INDEC (GD30, GD35 y GD38 bajo ley NY) son los que más sufrieron el desarme de posición de extranjeros. Con respecto a los bonos bajo ley local durante 2023 hubo compras de estos títulos, quizá influidos por el favorable spread por legislación (diferencia entre AL y GD del mismo plazo). En cambio, en 2024 se mantuvo la posición de AL30 mientras se redujeron las posiciones de AE35 y AE38", comentaron.

En conclusión, para Aurum sigue habiendo una posición técnica elevada de los inversores extranjeros, que no han dejado de desarmar posiciones de bonos argentinos que pasaron a manos de residentes a pesar del cambio de gobierno. Y aclararon que, desde el punto de vista negativo estimaron que el riesgo percibido de los no residentes sigue siendo alto producto de la estructura de los bonos y las restricciones cambiarias aún vigentes.

"Desde un punto de vista positivo, las mejoras de las paridades del primer semestre se dieron en un contexto de alejamiento de inversores externos. Esto podría implicar, en la medida que las condiciones vayan consolidándose y las restricciones reduciéndose, que la recomposición de posiciones abandonadas podría impulsar un nuevo proceso alcista en los soberanos y mejorar el riesgo país habilitando el reingreso de Argentina a los mercados financieros globales", finalizaron.

Con todo a favor

Para la sociedad de bolsa Cohen, el BCRA sorprende en el mercado de cambios, el riesgo país alcanzó su nivel más bajo desde la reestructuración de 2020, el Merval superó los u$s 1.500 y las brechas cambiarias se acercaron a sus mínimos desde el inicio de la actual gestión.

Además, recalcaron que la inflación de septiembre fue del 3,5% m/m, rompiendo el piso del 4% que se había sostenido desde mayo y, en lo político, el Gobierno logró mantener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, consolidando su estrategia de control fiscal.

"Sin embargo, la euforia no está exenta de riesgos, ya que la apreciación del tipo de cambio comienza a ejercer presión sobre la actividad económica, especialmente en sectores como la construcción, mientras que el efecto positivo del blanqueo podría diluirse en las próximas semanas, dejando una vez más a las reservas bajo la lupa", explicaron.

Con la vista puesta en los próximos meses, explicaron que será crucial monitorear las estimaciones de la cosecha, un factor clave para la estabilidad cambiaria en 2025. Al mismo tiempo, comentaron que el mercado estará atento a señales sobre cómo el Gobierno gestionará el control cambiario sin eliminar el cepo. Con la agenda legislativa liberada, el Gobierno se enfocará en el Presupuesto 2025, mientras enfrenta la posible escalada de tensión con las universidades, que podrían impulsar paros y tomas, aumentando la agitación social.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street muestran una tendencia mixta, mientras los inversores analizan los resultados de Morgan Stanley y otras compañías en busca de señales que puedan impulsar un repunte hacia nuevos máximos históricos en el NYSE.

Los tres principales indicadores retrocedieron en la jornada anterior, debido a que el significativo recorte de ASML en su pronóstico de ventas para 2025 debilitó la confianza en el mercado de chips de inteligencia artificial, afectando negativamente a acciones como las de Nvidia.

Los mercados permanecen atentos a cualquier novedad de ASML, especialmente en el día en que se esperaban los resultados financieros del fabricante de herramientas de chips, que aparentemente se filtraron por accidente.

Por otro lado, el informe trimestral de Morgan Stanley antes de la campana mostró nuevas señales de la recuperación de Wall Street que ha impulsado las ganancias de los grandes bancos esta semana. Las ganancias aumentaron en comparación con el año pasado, gracias a un aumento en las transacciones que también ha impulsado a sus pares. Las acciones subieron más del 7% después de la publicación.

Los resultados consolidan un amplio repunte en las operaciones de Wall Street de los bancos más importantes del país. Las comisiones de banca de inversión y los ingresos por operaciones bursátiles también aumentaron en JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America y Citigroup.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados dispares. Así, el S&P 500 gana 0,12%; el industrial Dow Jones avanza 0,51%; y el tecnológico Nasdaq cede 0,13%.

Merval

El Merval marca una suba de 0,7%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registradas por Cablevisión (2,8%); Loma Negra (2,3%); y Telecom Argentina (1,8%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas se negocian con resultados positivos. De esta manera, las subas corresponden a Telecom Argentina (3,8%); Edenor (2,2%); y Despegar (2,2%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.044 puntos básicos.