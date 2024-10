El rally alcista para los bonos argentinos sigue presente, de la mano de una nueva baja en el riesgo país, por lo que los títulos nacionales subieron este lunes más de 2% y acumulan solo en octubre un incremento de hasta 20% en dólares, sobre todo los emitidos en moneda estadounidense con ley de Nueva York. Un rendimiento difícil de conseguir en un mes por otras alternativas, y los analistas detallan en cuáles invertir.

El dato central es que el riesgo país ya se ubica por debajo de los 1.000 puntos básicos (en torno a los 914), un nivel mínimo que no se registraba desde las PASO de 2019. Hecho impulsado por distintas buenas noticias y señales de confianza para el país que contribuyó a mejorar las perspectivas de los títulos nacionales. En especial, los emitidos a mediano y largo plazo.

En concreto, este lunes subieron los bonos de deuda de Argentina de forma generalizada hasta 2,3% en dólares, como fue el caso del Global emitido al año 2030 en moneda estadounidense con ley extranjera (GD30D) y el papel emitido al 2041 (AL41D). Le siguieron por muy poco otros bonares (AL) y globales (GD), que tienen la ventaja que cotizan en pesos y en dólares, emitidos al 2030 (AL30D) y al año 2035 (GD35D y AL35D).

Y en todo el 2024 suben hasta 90% en dólares, como el caso del bono al 2029 (AL29D), un rendimiento más que interesante.

Este fenómeno que empezó en las últimas semanas, tiene una explicación en diferentes factores, como noticias favorables para la Argentina, como la obtención de préstamos de organismos internacionales por u$s8.800 millones, la baja del riesgo país, el control del precio del dólar y el descenso tanto de la inflación como del déficit fiscal.

"Parecería que empezó a haber algo de flujo de extranjeros que estaban desarmando posiciones durante varios trimestres, esperando que se consoliden las acciones del Gobierno. Hasta el segundo trimestre se veía desarme de posiciones de no residentes, luego una estabilización y a partir del blanqueo parecería que mejoró el clima y empezó un flujo positivo", dice Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum, a iProfesional.

Y proyecta: "No descartaría que el riesgo país siga perforando pisos y alcance rangos más cercanos a los 800 puntos básicos, para luego ir en busca de algo más bajo".

En este sentido, Gustavo Neffa, economista y analista financiero de Research for Traders (RfT), coincide: "Estoy viendo de forma muy positiva lo que está pasando en Argentina, y esta gran ayuda de los bonos se inició con muy buenas expectativas de que Argentina pueda emitir deuda en los mercados internacionales y que baje el riesgo país hasta la zona de los 800 puntos. Y para mediados del año que viene, anticipando el vencimiento de principios de julio de deuda reestructurada, el Gobierno podría sondear al mercado mundial, porque va a seguir esta buena tendencia en los mercados".

Con dólar controlado y riesgo país en baja, qué puede pasar en el mercado de bonos

En resumidas cuentas, el mercado es optimista en base a los resultados que está mostrando en el Gobierno para ordenar el déficit del Estado y para controlar variables clave como reservas, inflación y precio de dólar.

De hecho, en todo octubre el Banco Central compró alrededor de u$s1.160 millones, una cantidad positiva debido a que de forma estacional suele ser un mes deficitario. A ello se le suman las divisas que ingresan por el blanqueo e inversiones.

"El gobierno de Milei comenzó con cierta reticencia por parte de los inversores internacionales, pero ahora se están convenciendo. De hecho, en los últimos dos meses hubo cambio de recomendaciones hacia la Argentina de grandes bancos internacionales, como JP Morgan, Bank of America y Barclays, entre otros, que están sugiriendo posicionarse en Argentina", subraya Neffa.

Por el lado de la inflación, se alcanzó un nivel de 3,5% mensual, una cifra mínima que hace varios años no se alcanzaba.

Y en cuanto al precio del dólar, hace más de un mes se encuentra en un nivel cercano a los $1.200, y en todo el año asciende "apenas" 14% en el segmento libre.

"En esta baja del riesgo país y suba de los bonos inciden dos factores fundamentales. Primero, la disciplina fiscal, creo que es puramente eso, porque desde que asumió el Gobierno busca a toda costa el superávit financiero y superávit fiscal. Y el segundo aspecto es que hace 2 meses el riesgo país estaba por arriba de los 1.400 puntos y hoy está por debajo de la barrera psicológica de 1000, algo muy importante para el mercado, porque ya se puede pensar a futuro de una vuelta a los mercados internacionales de crédito", suma a iProfesional Juan Diedrichs, analista de Capital Markets.

Inversión: cuáles son los bonos recomendados

Con este escenario favorable, los analistas estiman que los bonos de mediano y largo plazo, que son aquellos emitidos para después del año 2030, tienen un mayor potencial para subir.

"Me parece que la tendencia es clara y no veo modificaciones. Superávit fiscal y comercial no es fácil de encontrar en el mundo entero. No deberíamos rendir más que los países de la región, pero aún estamos lejos de ello", afirma off the record un prestigioso analista de mercado.

De hecho, otros países de la región tienen un riesgo país que ronda entre los 200 y 400 puntos.

Por eso, para Repetto, los títulos públicos elegidos son los globales emitidos en dólares a los años 2030 (GD30), 2035 (GD35) y al 2038 (GD38).

"La expectativa de compresión de curva los hace más atractivos a los bonos largos, por eso elijo al Global al 2035. En tanto, el 2038 lo recomiendo por ser largo y por la protección legal que ofrece respecto a otros bonos. Y, finalmente, el emitido al 2030, por la liquidez y por estar más vinculado a pagos dentro del actual gobierno", concluye este analista.

Por el lado de Diedrichs, coincide: "Para perfiles moderados y los que quieran asumir algo de riesgo, estamos recomendando a los títulos argentinos con legislación extranjera, como el Global 2030 (GD30) y Global 2035 (GD35), y en legislación domestica a los emitidos a los mismos años: el AL30 y AL35. Y para aquellos ahorristas más conservadores, recomendamos el Global 2029 (GD29) o la versión doméstica, que es el emitido al 2029 (AL29). A ello sumo al Bopreal serie 3 (BY26)".-