La administración de Jorge Macri denunció, a través de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), a L-Gante y al streamer Joaquín López por promocionar sitios ilegales de apuestas. Anteriormente había realizado denuncias contra Florencia Peña, Flor Vigna, Flavio Azzaro, y participantes de Gran Hermano por el mismo motivo.

En concreto, el cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, y Joaquín López, uno de los streamers más famosos del país, fueron acusados de realizar publicidad de plataformas ilegales de juegos de azar en sus redes sociales.

LOTBA presentó la denuncia penal ante el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques por las violaciones a la legislación vigente.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, aseguró que "acá no hay grises, que un chico apueste y que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito y el delito lo vamos a combatir siempre. Y con la firmeza y la dureza que nos caracterizan, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos. Esta es una adicción nueva que nos golpea, que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un primer paso en este sentido y siendo muy firmes. Con los chicos, las apuestas no. Le decimos a las familias que no están solas, que estamos para acompañarlos, y que tenemos un desafío inmenso, que es cuidar la salud emocional y psicológica de nuestros chicos".

Jorge Macri intimó a famosos por publicitar sitios de apuestas ilegales: de qué los acusa

Mientras tanto, además de los avances en las medidas ya tomadas, hay 18 proyectos presentados en la Legislatura con el fin de abordar esta problemática.

Se los intimó a que cesen estas publicidades bajo apercibimiento de iniciarles acciones legales por considerarlos partícipes de la presunta comisión del delito establecido en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación.

El Gobierno porteño denunció a L-gante por promoción de apuestas ilegales en sus redes sociales

"Será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente", señala el texto.

La prohibición rige para publicidades vinculadas a sitios de apuestas ilegales. Las páginas que sí están habilitadas son aquellas que terminan en bet.ar, que son los dominios aprobados.

Ludopatía infantil: ¿qué dijo Jorge Macri sobre el problema de las apuestas y los niños?

Para Jorge Macri, "lo que no vamos a negociar es juntar la apuesta y los niños. Con los niños no vamos a aceptar que se pueda utilizar su falta de madurez, su inexperiencia, permeabilidad, para que los utilicen como un medio de negocio".

"Esto está generando graves consecuencias. Porque los chicos nos deben apostar, porque todavía son permeables, no han madurado. Están en la pantalla y muchas veces en sitios de juego, pero desde ahí los captan para apostar. No tienen conciencia de las consecuencias reales que traen esa apuesta, económicas y de salud", remarcó el jefe de Gobierno porteño.

"La publicidad en los clubes, en los medios nacionales, debe de ser regulada y reglamentada desde el Congreso, donde ya hay muchos proyectos y nuestros equipos han ido a tener reuniones en las distintas comisiones que están trabajando el tema con mucho compromiso", explicó.

Florencia Peña fue una de las primeras famosas denunciadas por el Gobierno porteño por apuestas ilegales

Cuáles son las medidas anunciadas por la Ciudad para combatir las apuestas online entre menores

Regulación de las apuestas online

El lunes 24 de junio se cerró la inscripción para nuevas licencias y se suspendieron todos los convenios con potenciales operadores. Ya no hay posibilidad de que se sume ninguno.

En la Ciudad, a diferencia de otras jurisdicciones, donde existen límites a la cantidad de operadores, las licencias eran libres. Hoy hay 11 operadores con licencias activas, y regulados.

Junto a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) se está auditando con mayor rigurosidad para que la oferta lúdica contemple parámetros relacionados con el juego responsable.

A través de la Asociación de Loterías Estatales (ALEA) se suscribieron acuerdos con META, NIC.AR ENACOM, Mercado Libre y Rapipago para eliminar y bloquear contenido que promueve el juego ilegal.

Ya se bloquearon casi 1.000 perfiles de redes sociales y publicidades, 12 sitios web en dominios .AR, se solicitó la baja de 9 publicaciones en Mercado Libre y se enviaron 9 cartas documento a influencers.

Acciones y medidas en educación

Se bloqueó el acceso a 772 URL de páginas legales e ilegales desde la red WIFI de todas las escuelas de gestión pública de la Ciudad.

Se extendió el bloqueo de esos sitios de apuestas a toda la red BA WIFI, que es el wifi gratuito de la Ciudad que cubre y tiene alcance en todos los espacios públicos.

Se están realizando talleres educativos masivos para adolescentes y sus familias.

Se anunciará en los próximos días la Red de Prevención en Clubes, poniendo el foco en los grupos de socialización de los adolescentes.

Acciones y medidas en salud

Se abrirá en el Hospital Álvarez un dispositivo grupal especializado para atender a menores con posible diagnóstico de ludopatía, y otro para atender a las familias.

Próximas medidas