El ex titular de la unidad médica presidencial Federico Saavedra ingresó a la fiscalía federal de Ramiro González para declarar como testigo en la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

Saavedra arribó minutos después de las 10 y contestará más de cien preguntas bajo juramento de verdad.

El fiscal preparó 98 preguntas que se suman a las de la querella de Fabiola Yañez y a las de la defensa, en particular sobre una prescripción que le hizo a Yañez de glóbulos de árnica para tratar un moretón que tenía en el ojo y ella atribuyó a un golpe de su expareja.

Quién es Federico Saavedra, el médico presidencial de Alberto Fernández

Alberto Fernández se atiende con él desde hace más de una década, trabajó en el Otamendi desde 2001, donde fue jefe de Clínica Médica, es el médico de confianza del expresidente, es oriundo de La Plata y está casado con la también médica Irene Ennis.

Saavedra se recibió en 1994 en la Universidad Nacional de La Plata, desde principios de 2001 se desempeñaba en el Sanatorio Otamendi, en 2021 llegó formalmente a la Casa Rosada para dirigir la Unidad Médica Presidencial (UMP) y su nombre tomó protagonismo un tiempo antes de ser designado al frente de la misma.

En junio de 2019, el médico atendió a Alberto Fernández por una inflamación en la pleura que lo obligó a interrumpir su campaña presidencial para realizarse unos chequeos, mientras que en noviembre de 2014, Saavedra integró el equipo que recibió a la por entonces mandataria Cristina Kirchner, quien había quedado internada en el Sanatorio Otamendi a raíz de un cuadro febril infeccioso.

Además, el nombre de Saavedra también sobresalió a mediados de 2020 cuando le recomendó a Fernández que tome precauciones ante el avance del coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, a través de un escrito, le aconsejó no salir de la Quinta de Olivos o restringir al máximo posible el contacto interpersonal.

Una de las preguntas obligadas que forma parte de la nómina es más allá de si recomendó o no ese tratamiento, si él pudo apreciar si es que Fabiola Yañez tenía lesiones a qué causa respondieron.

La historia clínica de Fabiola Yañez que complica a Alberto Fernández

Un informe incluido en la historia clínica de Unidad Presidencial del 2021 corroboró que Fabiola Yáñez recibió un tratamiento de globulitos de árnica, tal cual ella declaró para calmar las lesiones que le provocó el entonces presidente Alberto Fernández con un golpe.

"Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe", según declaró la ex primera dama.

Ahora, según la historia clínica que solicitó de Unidad Presidencial, el fiscal Ramiro González detectó que para ese momento se le recetó a Fabiola globulitos de árnica para bajar la hinchazón en el sector de su ojo.