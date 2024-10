Bill Gates, el cofundador de Microsoft, tiene una fortuna de 107 miles de millones de dólares, según Forbes, siendo la decimosegunda persona más rica del mundo. Pero quisiera tener menos dinero.

"Es una cantidad de dinero alucinante en relación con las necesidades personales", afirma el multimillonario en uno de los episodios de su nueva serie documental en Netflix, ¿Y ahora qué? El futuro según Bill Gates.

En un capítulo donde aborda la desigualdad económica en el mundo, el magnate afirma que "es un poco loco que tengamos multimillonarios. Es una enorme cantidad de riqueza, que si intentaras consumirla sería algo absurdo. Quieres que ese dinero se devuelva a la sociedad, no solo que se consuma".

Bill Gates, la filantropía y los impuestos

Aunque puede que estas declaraciones sorprendan cuando vienen de alguien tan rico, lo cierto es que Bill Gates lleva años comprometido con las desigualdades a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, que comparte con su exmujer.

La fundación trabaja en varios ámbitos como la eliminación de enfermedades como la polio, la malaria y el VIH, la financiación de campañas de vacunación y desarrollo de tratamientos, el acceso a agua potable o a la educación.

En un evento de presentación de Netflix Gates dijo que tendría un 62% menos de riqueza bajo su propia idea de sistema fiscal para Estados Unidos, según informó Business Insider. Es que forma parte del reducido grupo de multimillonarios que creen que deberían pagar más impuestos por ser ricos. "Pondría impuestos bastante más altos para las personas ricas", afirmó en el mismo evento.

Entonces, hablaba de una conversación que tuvo con el senador progresista Bernie Sanders, quien defiende esta propuesta. "No haría ilegal ser multimillonario. [Sanders] me quitaría más del 99% de lo que tengo. Yo me quitaría el 62% de lo que tengo. Es una diferencia", apuntó.

Esta idea de pagar más impuestos ni es nueva, ni es única de Gates, sino que también la promueven personajes como Warren Buffett o Mark Cuban, a través de la iniciativa Giving Pledge, que reúne a 250 multimillonarios que afirman que donarán al menos la mitad de su fortuna a la caridad.

El cofundador de Microsoft ya dijo en más de una ocasión que entre sus objetivos está desaparecer de la lista de los más ricos, o al menos bajar en ella. "No digo que sea algo terrible estar en la lista. Solo quiero dejar claro que no es algo positivo. Creo que el mundo sería mejor si los multimillonarios eligieran voluntariamente dar más dinero", alienta en la serie.

"No creo que prohibir la riqueza por encima de cierto volumen sea el camino correcto. Pero, de nuevo, soy parcial. Entiendo por qué algunas personas piensan de esa manera. Y es un buen debate", sentenció.

Las declaraciones de Bill Gates contrastan con el momento en que Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, SpaceX y X, está al borde de convertirse en el primer trillonario registrado en la historia reciente.