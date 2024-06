El despliegue en Bolivia de fuerzas militares frente a la casa de gobierno de La Paz rápidamente multiplicó la novedad de que ese país está a un paso de sufrir un golpe de Estado. De hecho, así lo manifestó el primer mandatario de esa nación, Luis Arce, a través de los canales gubernamentales oficiales.

La presencia de tropas y tanques de guerra viene cosechando el repudio internacional y hasta la misma oposición política boliviana se pronunció en contra de la intentona castrense. A la par de esta tensión, crece en el ámbito energético argentino el interrogante respecto de los efectos que este escenario podría tener sobre los acuerdos por el gas que Argentina acaba de renovar con el país que encabeza Arce. La falta de obras para la distribución del combustible local continúa atando el destino de hogares e industrias al suministro externo.

A través de la estatal Enarsa, Argentina viene de prorrogar un acuerdo de provisión de gas con Bolivia. Recientemente la firma nacional informó que comprará gas de ese país al menos hasta el mes de septiembre.

"Energía Argentina e YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) firmaron la novena adenda al contrato que las vincula para asegurar la provisión de gas natural para la demanda del Norte Argentino para los meses de agosto y septiembre del presente año", expuso la estatal a través de un comunicado divulgado la semana pasada.

"Este suministro permitirá abastecer la zona centro/norte del país con hasta 4 MMm3/día en función del requerimiento de la demanda interna, mientras se termina con el proyecto de Reversión del Gasoducto Norte, actualmente en marcha", añadió.

Enarsa argumentó que prolongó la compra de gas de Bolivia hasta tanto se complete la "reversión del gasoducto de TGN", el cual "se estima que estará en operaciones el 15 de septiembre permitiendo llevar a las provincias del norte 5 MMm3/día adicionales a los actuales y en una segunda etapa otros 4 MMm3/día".

Bolivia garantiza gas a 7 provincias argentinas

Producto de estos acuerdos, Bolivia garantiza gas a siete provincias del centro y el norte del país. La situación de máxima tensión que transita ahora ese país por efecto de la avanzada militar llena de interrogantes al área de Energía del gobierno de Javier Milei.

Vale recordar que en mayo pasado el oficialismo fue duramente cuestionado por un faltante de gas que pegó fuerte tanto en la industria como en el segmento de las estaciones de servicio que comercializan Gas Natural Comprimido (GNC).

Con el objetivo de evitar otro faltante de gas, el gobierno de Milei viene de complementar la compra de gas de Bolivia con la adquisición de más de 25 buques de Gas Natural Licuado (GNL), los cuales estarán arribando durante buena parte de julio a la terminal regasificadora flotante Expedient, en el puerto de Escobar.

Desde el sitio Chequeado consignaron que, en base a expertos, que la producción doméstica de gas alcanza y sobra para el consumo habitual, excepto en el invierno, cuando la estacionalidad del consumo es muy grande".

Y agregaron que la producción local de gas alcanzaría para atender la demanda, sobre todo con los nuevos recursos de Vaca Muerta, pero falta infraestructura de transporte. Así, ante este escenario, Argentina se ve obligado a importar gas en invierno.

Bolivia perdió peso como proveedor de gas pero aún tiene un rol importante

Históricamente la Argentina importaba gas desde Bolivia, pero desde el sitio consignaron que la capacidad de producción de gas de Bolivia se fue reduciendo, por lo que comenzó a utilizarse como alternativa "la importación de barcos de gas licuado que se regasifican en los puertos de Bahía Blanca y de Escobar.

El peso de Bolivia como proveedor de gas de la Argentina ha caído en los últimos años, sin embargo, su participación sigue siendo importante: en el 2020, el 74,5% del gas importado provino del país vecino, mientras que en el 2023 su share bajó al 47%, en tanto que el resto llegó a través de barcos regasificadores.

Bolivia acordó con Enarsa y hasta subió los precios

En el último acuerdo cerrado con Bolivia, ese país colocó un precio muy por encima respecto del gas licuado que se puede importar desde los Estados Unidos. De ahí que incluso ex funcionarios del país vecino salieron a criticar la postura del gobierno de Arce.

"Estamos haciendo un abuso de un vecino. No me parece correcto porque nosotros tampoco hemos cumplido con el contrato. Entonces, no podemos hacer esto con el precio. Nos estamos aprovechando de una desesperación del gobierno argentino cuando el día de mañana vamos a necesitar el gas de Argentina", declaró al respecto Álvaro Ríos Rocca, ex ministro de Energía de Bolivia.

El Ejército boliviano desplegó pelotones en La Paz.

Ese aspecto se añade ahora a una instancia de turbulencia política y social disparada por el movimiento militar que busca hacerse con el poder en la nación vecina.

La falta de avances en Argentina para concluir las obras que permitirán cubrir el norte con el combustible proveniente de Vaca Muerta coloca a los hogares y la industria de esa zona en situación expectante respecto de lo que ocurra o no con el gobierno de Arce en La Paz.