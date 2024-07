A pesar del contexto económico desafiante, las pymes argentinas continúan peleando por su porción de mercado contra enormes firmas internacionales. Desde comidas rápidas hasta bioinsumos para el agro, el empresariado argentino apuesta a ganar clientes en el exterior.

Podría parecer que las multinacionales llevan todas las de ganar: se nutren de capitales externos y, por lo tanto, su capacidad de sobreponerse a vaivenes económicos se multiplica. Si la situación se pone más difícil, pueden cerrar sus filiales, tal como viene ocurriendo desde la pandemia.

Sin embargo, la fortaleza multinacional no detiene a las empresas argentinas, que se presentan como competidores de peso e incluso pueden superar a las grandes corporaciones. A prueba de trabas autóctonas como la inflación, el sello empresarial argentino no solo sobrevive, sino que busca nuevos mercados para posicionarse.

Agro Sustentable: innovación y sustentabilidad en el agro

En el sector de los insumos para el agro, el empresariado local cumple un rol clave y crece tanto en el mercado interno como en el exterior. Agro Sustentable, empresa que fabrica y comercializa productos orgánicos para el campo, compite con grandes multinacionales como Syngenta, Cargill o China National Cereals, Oils & Foodstuffs (COFCO).

La agroindustria representa uno de los pilares de la economía argentina. Empresas como Cargill y COFCO suelen liderar el ranking de exportaciones. Pese a esto, Agro Sustentable no se achica. Además de aumentar su presencia en el país, abrió una sede en Madrid (España) donde se consolida comercializando Biofert Fly, el biofertilizante de ultrabajo volumen para aplicación con drones. Esta propuesta tecnológica de triple impacto destaca el know-how argentino. A este mercado se suman otros, como Paraguay, aprovechando el boom exportador agrícola de dicho país.

Agro Sustentable apuesta por una agricultura más sostenible a partir de los bioinsumos y apunta a la tecnología en el agro y la innovación, ofreciendo el servicio de aplicación de bioinsumos con drones agrícolas a través de su unidad de negocios Agro Tech. Con su llegada a España, la firma comercializa sus productos en todo el mercado europeo.

Con operaciones en Paraguay, Agro Sustentable llegó a Europa para competir con las multinacionales y consolidarse como pioneros en materia de bioinsumos para el agro

"Buscamos constantemente la expansión a nuevos mercados y nos consolidamos como pioneros en materia de bioinsumos para el agro", comentó Joaquín Basanta, presidente de la compañía, que actualmente es una Empresa B certificada, garantizando estándares en desempeño social, económico y ambiental, transparencia y responsabilidad.

"En cuanto a la competencia con las grandes multinacionales, nuestro diferencial está en la tecnología, la innovación y la sustentabilidad, una combinación de factores que nos permite ganar nuevos mercados a nivel regional e internacional. Los recursos humanos capacitados y las nuevas tecnologías avanzadas, como el uso de la inteligencia artificial o de drones, son nuestros pilares destacados. Los orgánicos también son una insignia que nos caracteriza y diferencia, y hoy es posible obtener ganancias y ser responsables con el cuidado del medio ambiente. Creemos que es cuestión de tiempo para que la incorporación total de prácticas sostenibles aplicadas al agro sea una realidad", concluye Basanta.

Bibi’s Burgers: transformando el fast food kosher

Un jugador entre las pymes gastronómicas es Bibi’s Burgers, que abrirá su segundo local en Miami en los próximos meses, con planes de expansión en Estados Unidos y Europa. Nacida en 2022 en el tradicional barrio de Palermo, esta hamburguesería lidera el mercado kosher en Argentina, enfocándose en la calidad de sus productos y transformando la experiencia fast food.

Con atención al diseño de sus locales, la limpieza, la música y la relación con los clientes, Bibi’s Burgers desarrolló un híbrido entre fast food y restaurantes gourmet, inspirado en las experiencias gastronómicas de sus fundadores, el empresario Saúl Sacca y el chef Filu Klein.

"Abrimos el local el 13 de abril del 2022, vendiendo solo dos variedades de hamburguesas y papas fritas. Hoy tenemos más de 10 variedades, incluyendo hamburguesas de carne, pollo, veganas de Beyond Meat y de falafel, pastrami sándwich y sándwich de milanesa, entre otras opciones", destacó Sacca.

Con una inversión que ya supera los u$s600.000, Sacca prevé inaugurar su segundo local en Miami para fines de año o principios de 2025. Aunque hoy el foco está en Estados Unidos, su objetivo es convertirse en una cadena con presencia en las principales ciudades del mundo, desde Miami y Nueva York hasta Londres, París y Madrid, pasando por Dubai y, por supuesto, Tel Aviv.

Para fin de año, Bibi's inaugurará su segundo local en Miami, el primero de los que planean tener desde América hasta Asia, pasando por Europa

La internacionalización de Bibi’s Burgers es una decisión valiente, teniendo en cuenta la fuerte presencia de multinacionales como McDonald’s o Burger King. Sin embargo, Sacca destaca que estas grandes cadenas no prestan atención a las necesidades puntuales de la comunidad judía.

La comida kosher es la apta por la religión judía, según lo permitido para consumo, según la Torá. Si bien la dieta vegetariana es recomendada, la Torá no prohíbe la carne de cordero o vaca siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones: tiene que ser animales rumiantes, tener la pezuña partida, y ser animales de granja pacíficos y vegetarianos, entre otras condiciones. Las aves permitidas son las que no son de rapiña o carroñeras y, los animales acuáticos aptos son los que posen escamas y aletas y, que no comen atacando a su presa. Como la Torá prohíbe la ingesta de insectos, es crucial la revisión de las frutas y verduras. Además, explica Sacca, los mamíferos y aves permitidos solo pueden ingerirse con un procedimiento especial llamado Shejitá y el objetivo es actual con misericordia, evitando que el animal sufra

La propuesta de Bibi’s es ofrecer productos clásicos del fast food, pero kosher y como una alternativa 100% saludable, realizados con materia prima de primera calidad. "Es verdad que nos baja la rentabilidad, sin embargo, preferimos mejorar la experiencia Bibi’s fomentando el consumo de las versiones más saludables. Seguro escucharon que ‘comer dos hamburguesas es más sano que comer una con una porción de papas fritas’. Nosotros estamos desarrollando pruebas para darle la vuelta al tema de las papas, pensando mucho en lo relacionado a frituras con ‘seed oils’: canola, soja, girasol, maíz, etc.", detalla Saca a iProfesional.

Agro Sustentable y Bibi’s Burgers son ejemplos pymes argentinas que, a pesar de contexto, se enfrenta a las enormes firmas internacionales para triunfar en el mercado global, apostando por la innovación, tecnología y una visión sustentable.