El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, reveló que hay compañías internacionales interesadas en comprar la empresa estatal.

"Proyectamos una privatización en base a lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo y los jugadores que entran a comprar o a interesarse en Aerolíneas son grupos de la aeronavegación comercial, no es que va a venir una agencia", dijo Lombardo, tras el paro que afectó a miles de pasajeros y de que el Gobierno declarara esencial el transporte aerocomercial.

Privatización de Aerolíneas Argentinas: ¿qué compañías están interesadas en comprarla?

En declaraciones radiales, Lombardo enfatizó: "Hoy yo les puedo asegurar que hay compañías internacionales interesadas en Aerolíneas Argentinas y eso me consta a mí porque me llamaron y me lo dijeron, están interesados en saber cómo sigue esta situación".

Aseguró que "Aerolíneas es una compañía interesante y que el mercado argentino en términos internacionales es extremadamente fuerte". Añadió que "el pasajero argentino viaja mucho y el mercado doméstico es interesante para desarrollar y ganar plata".

El funcionario aseguró que todo su trabajo actual en la empresa tiene como objetivo su venta. "Estamos trabajando en eso, después dirá el Congreso si puede ser privatizada. Pero nosotros estamos trabajando en esa dirección y los números nos están acompañando", destacó.

A Lombardo también le consultaron por el inicio de las acciones legales contra el sindicalista Pablo Biró por el último paro que afectó a más de 15.000 pasajeros.

"El viernes fueron 16.000 pasajeros afectados, 180 vuelos, por eso hemos procedido con las denuncias pertinentes y las demandas", señaló. Además de las presentaciones judiciales, en el caso de Biró, que es el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), buscarán que sea apartado de su cargo como director de la empresa.

Después de dar cuenta de que "Biró es director por parte de los trabajadores" y que fue la Secretaría de Transporte la que, como accionista mayoritaria, pidió su salida, Lombardo precisó que eso se tratará en una reunión interna de la empresa.

Cuando le consultaron si él estaba de acuerdo con el pedido de echar a Biró, no dudó: "Es muy difícil cuando tenés una persona que hace este tipo de actos que perjudican a la empresa y que lo tengas tomando decisiones".

Aerolíneas Argentinas señaló a Biró y a Juan Pablo Brey (del sindicato de tripulantes) como responsables del paro del viernes, que consideró una medida "abusiva e ilegal".

Aerolíneas Argentinas apuntó contra Pablo Biró

En medio del conflicto con los distintos gremios aeronáuticos, Aerolíneas Argentinas informó la millonaria cifra de pérdidas que generaron a la empresa estatal las distintas medidas de fuerza.

Según informó la aerolínea de bandera, "las recientes medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios APLA (pilotos) y AAA (tripulantes de cabina), originalmente denominadas 'asambleas informativas' para ocultar su naturaleza abusiva e ilegal, ya le provocaron a Aerolíneas Argentinas pérdidas por más de 2 millones de dólares", señala el comunicado difundido por la empresa.

En ese contexto, la empresa señaló que "ya se realizaron más de 400 descuentos a pilotos, copilotos y tripulantes por incumplir con sus tareas y afectar la programación de vuelos de la compañía. Estos descuentos son de un promedio de 150 mil pesos por día para pilotos, y de 50 mil pesos por día para tripulantes".

Agrega que "como consecuencia, la compañía avanzará en una demanda a los gremios involucrados por los perjuicios ocasionados, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados. También se denunciará a los principales representantes de estos sindicatos como responsables de estas medidas: Pablo Biró por APLA, y Juan Pablo Brey por AAA".

"El caso de Biró implica además una responsabilidad mayor por formar parte del Directorio de Aerolíneas Argentinas. Es decir que por sus manifestaciones públicas y su accionar directo en contra de los intereses de la compañía, Biró actuó en forma desleal en contra de la propia empresa y es responsable "ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión", de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Sociedades", indica el documento.

Y anticipa que, "por esta razón, por pedido de la Secretaría de Transporte, accionista principal de la compañía, se tomarán las acciones necesarias para iniciar el proceso de expulsión de dicho órgano".

Y concluye afirmando que "desde Aerolíneas Argentinas pondremos todo nuestro empeño en evitar mayores complicaciones en los itinerarios de viaje de nuestros pasajeros, y continuaremos denunciando todo tipo de medida gremial que esté deliberadamente diseñada para perjudicarlos".