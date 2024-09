Y Combinator, la aceleradora de startups y el fondo de inversión estadounidense que está detrás de gigantes como Airbnb, Rappi, Dropbox y Reddit, acaba de apostar por Praxos, una startup fundada por Lucas Urbisaia (29), un joven emprendedor argentino que hizo su carrera de grado en Harvard (Estados Unidos). Con inteligencia artificial como pilar de su modelo de negocio, Praxos, la startup que cofundó en 2023 para atender las necesidades de la industria de seguros en Estados, promete transformar un sector tradicionalmente complejo, mientras se posiciona para expandirse globalmente.

Urbisaia creció en una familia que le inculcó tres valores fundamentales: esfuerzo, amor por el conocimiento y honestidad. "Soy una persona que valora muchísimo el conocimiento, y que trata de ser criterioso y honesto", reflexiona el emprendedor sobre los principios que lo guiaron desde joven y que lo ayudaron tanto en Harvard como en la creación de Praxos.

Urbisaia siempre tuvo una inclinación natural por la tecnología. Nacido en Buenos Aires y de familia originaria de Gobernador Udaondo (Provincia de Buenos Aires), desde muy joven se apasionó por los números y la informática. Mientras cursaba la secundaria, ya minaba criptomonedas y asistía a charlas para emprendedores. Este temprano interés por el mundo digital, sumado a su curiosidad innata, lo llevó a soñar con Silicon Valley, el epicentro de la innovación tecnológica.

Decidido a perseguir sus metas, Urbisaia aplicó a varias universidades en Estados Unidos, y fue Harvard quien lo aceptó con una beca completa para estudiar matemática aplicada, un logro poco común para estudiantes argentinos. La experiencia en una de las universidades más prestigiosas del mundo le permitió desarrollar sus habilidades profesionales y emprendedoras.

Durante su tiempo en Harvard, durante un almuerzo en el comedor del claustro estudiantil, Urbisaia conoció a Soheil Sadabadi, un estudiante iraní de computación, con el que la pasión compartida por la tecnología y también la historia, desencadenó una amistad y, luego de varias charlas, en una sociedad empresarial.

Revolucionado la industria de los seguros en EE.UU.

Tras graduarse en cinco años, Urbisaia entró a trabajar a la mesa de trading Banco Santander, donde se adentró en el mundo de las finanzas y comenzó a identificar los desafíos recurrentes de la industria de seguros, especialmente para las brókeres. Mientras tanto, Sadabadi se desempeñaba en Aioi, una de las aseguradoras más grandes del mundo. Ambos, desde sus experiencias profesionales, reconocieron una oportunidad clave para mejorar los procesos del sector.

"Para obtener un seguro comercial en Estados Unidos, el bróker, que es un profesional licenciado, debe leer unas 3.000 páginas de texto con información de las operaciones de la compañía a asegurar y definir el perfil de riesgo para luego rellenar los formularios necesarios para pedir las cotizaciones a las compañías de seguros. Es un trabajo artesanal de muchas horas que tampoco termina allí porque después, cuando llegan las cotizaciones, debe leer cada una y compararlas con los requerimientos de la empresa y armar el paquete de pólizas de seguro que cubra el negocio. Esto es muy importante porque el bróker tiene una responsabilidad fiduciaria con el cliente, si los asegura mal, ante un siniestro, él es el responsable legar", explica Urbisaia.

Para resolver este dolor, Sadabadi y Urbisaia en 2023 le dieron vida a Praxos, una plataforma que con inteligencia artificial analiza y selecciona la información relevante de los documentos y genera los formularios, de modo que el bróker solo deba enviarlos a las aseguradoras. Por último, la plataforma compara las cotizaciones y arma la mejor propuesta para su cliente. "En suma, el profesional reduce en un 80% el tiempo de carga operativa y mejora la eficiencia en la gestión de seguros", remarca el emprendedor.

Durante el mismo año de su fundación, Praxos fue seleccionada por Emprelatam, una aceleradora clave en el desarrollo de startups en Latinoamérica, que impulsó su crecimiento y les abrió nuevas oportunidades. Sin embargo, el verdadero salto llegó este año, cuando Y Combinator decidió invertir u$s500.000 en la empresa y sumar a Praxos a su programa de aceleración, que arrancó en julio y termina en octubre.

Por un acuerdo de confidencialidad hasta no terminar el programa Urbisaia no puede divulgar datos de facturación o de cantidad de clientes de la startup, sin embargo, asegura que este respaldo no solo confirmó el potencial disruptivo de Praxos, sino que les dio también el know how y el capital inicial necesarios para asegurar la sostenibilidad de la startup. "Primero pagaremos cuentas y contrataremos talento. Con plata vienen responsabilidades y mi rol es ser un guardián de la compañía, por lo que lo utilizaremos juiciosamente. Mi preocupación es que el dinero esté disponible para mejoras del producto porque no hay compañía, sino que hay clientes y para que haya clientes es producto tiene que resolver cada vez mejor sus problemas", remarca.

Actualmente, Praxos atiende las necesidades puntuales la industria del seguro estadounidense, no obstante, el objetivo de largo plazo de Urbisaia es expandir su impacto a escala global. "Nada me haría más feliz de que Praxos sea una compañía pública y que cualquier negocio del mundo pueda asegurarse en tres minutos con nuestra magia", señala.

Por ahora, para el emprendedor, este es solo el comienzo de un camino lleno de oportunidades para Praxos, liderando la revolución tecnológica en una de las industrias más tradicionales del mundo, sin embargo, reconoce que ahora deben superar los primeros 5 años de actividad, el famoso valle de la muerte del mundo de las startups.