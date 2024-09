Gemios aeronáuticos afirman que sus sueldos están cuatro veces por debajo de los de American Airlines 

En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos, dos proyectos de ley destinados a privatizar Aerolíneas Argentinas están próximos a ser tratados en un plenario de comisiones del Congreso. En medio de este escenario, los gremios que representan a los trabajadores de la aerolínea estatal han intensificado sus reclamos, principalmente en torno a las condiciones salariales y laborales.

El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey, ha sido una de las voces más activas en este conflicto. En una reciente entrevista, Brey denunció que los salarios de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas están muy por debajo de los de sus pares en otras aerolíneas, como la estadounidense American Airlines. Según Brey, los salarios de los tripulantes y pilotos de Aerolíneas Argentinas son "tres o cuatro veces" inferiores a los de American Airlines. En esa misma línea, también hizo una comparación con las aerolíneas de bajo costo (low cost), asegurando que los empleados de Aerolíneas Argentinas perciben la mitad de los salarios de quienes trabajan en dichas compañías.

Brey destacó que este desfasaje salarial no es reciente, sino que se ha venido profundizando en los últimos meses, en particular desde la asunción del actual gobierno, liderado por Javier Milei. El gremialista atribuye esta situación a la falta de ajuste salarial acorde a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo. Según sus declaraciones, en los meses de noviembre y diciembre de 2023, no se realizaron los ajustes necesarios, lo que generó una pérdida del 40% en los salarios. "Por muestra de buena voluntad hicimos acuerdos", afirmó Brey, quien agregó que, a pesar de esos acuerdos, los incrementos salariales logrados en los primeros meses de 2024 estuvieron por debajo de la inflación, lo que agravó la situación de los trabajadores.

El conflicto ha alcanzado un nuevo punto crítico cuando, de acuerdo con Brey, el gobierno ofreció un aumento del 0% para el mes de junio, 3% para julio y 3,5% para agosto, propuestas que fueron rechazadas por los gremios. "Nosotros pedimos un ajuste digno", afirmó el dirigente gremial, al mismo tiempo que señaló que estas propuestas salariales forman parte de una estrategia del gobierno para "asfixiar" a los trabajadores y reintroducir la discusión sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Rechazo a la privatización de Aerolíneas Argentinas

La cuestión de la privatización ha generado un amplio rechazo en los sectores sindicales vinculados a la actividad aeronáutica. Brey aseguró que el Gobierno de Javier Milei está utilizando el ajuste salarial como una herramienta para impulsar la privatización de la aerolínea estatal. "Nos llevaron a esta situación para volver a poner sobre la mesa la privatización", insistió. Asimismo, afirmó que, a pesar de los paros que han afectado a miles de pasajeros en los últimos meses, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas sienten el apoyo de los usuarios, quienes, según él, comprenden la gravedad de la situación.

Respecto al impacto de las medidas de fuerza en los pasajeros, Brey fue consultado sobre si recomendaría a alguien comprar un pasaje con Aerolíneas Argentinas en medio del conflicto gremial. Su respuesta fue contundente: "Sacá pasaje con Aerolíneas y exigile al Gobierno". Además, aprovechó la oportunidad para criticar a las aerolíneas low cost, mencionando que Flybondi, una de las principales competidoras privadas en el mercado doméstico, enfrenta numerosos problemas operativos y vende solo el 30% de su capacidad real.

Gemios aeronáuticos afirman que sus sueldos están cuatro veces por debajo de los de American Airlines

En paralelo al tratamiento de los proyectos de privatización en el Congreso, los gremios aeronáuticos han convocado a una marcha para expresar su rechazo a la medida. Bajo el lema "Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende", los sindicatos de la AAA, junto a la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), y ATE-ANAC, se concentrarán este jueves a las 10 de la mañana frente al Congreso Nacional. La protesta también incluirá a trabajadores de otros sectores del transporte, quienes se sumarán al reclamo por una recomposición salarial.

Los dos proyectos de ley que se discutirán en el plenario de comisiones han sido presentados por la Coalición Cívica y el PRO, ambos partidos de la oposición. Dichas iniciativas buscan la privatización total o parcial de Aerolíneas Argentinas, argumentando que la empresa estatal ha acumulado importantes déficits en los últimos años y que su gestión debería ser transferida al sector privado para mejorar su eficiencia. Sin embargo, los gremios sostienen que la privatización pondría en riesgo miles de puestos de trabajo y afectaría la conectividad aérea del país, especialmente en las regiones más remotas.

La confrontación entre el gobierno y los sindicatos aeronáuticos no parece tener una resolución inmediata, y la posibilidad de más medidas de fuerza por parte de los trabajadores no está descartada. A medida que avance el debate en el Congreso, es probable que el conflicto siga escalando, con implicaciones tanto para los trabajadores del sector como para los miles de pasajeros que utilizan los servicios de Aerolíneas Argentinas a diario.