El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el oficialismo intentará reinstaurar los cambios en los Impuestos de Ganancias y en Bienes Personales durante el debate que se realizará en la Cámara de Diputados para la aprobación definitiva del paquete fiscal.

El Senado sancionó la iniciativa impulsada por Casa Rosada, pero eliminó los capítulos que bajaban el mínimo no imponible de Ganancias y modificaban el esquema actual de Bienes Personales. Ahora, la Cámara de Diputados deberá volver a discutir ambas cuestiones.

Francos aseguró en radio Mitre que está convencido que la Cámara baja terminará sancionando la redacción original de la ley para ambos tributos y criticó a la oposición por afectar los recursos que recibirán sus provincias.

"¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas que son los que más recursos coparticipables generan?", se preguntó Francos.

Y analizó: "Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política".

El régimen actual prevé que pagan el Impuesto a las Ganancias los trabajadores que perciben salarios (bruto) por encima de los $3.514.725. En el caso de Bienes Personales, el mínimo no imponible se mantiene en $27 millones.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confía en que Diputados avalará los cambios a Ganancias y Bienes Personales

Francos fue el principal negociador del Gobierno de ambas leyes y calificó como "un triunfo impresionante" el resultado de la votación. Sin embargo, reconoció que intentarán insistir con otras reformas que fueron marginadas por la oposición en la Ley Bases. Por ejemplo, Francos dijo que enviarán un nuevo proyecto al Congreso para insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas.

"Es cierto que esta ley no soluciona todos los problemas de la Argentina, pero es una herramienta que nos va a permitir avanzar en muchos temas pendientes de la Argentina", se esperanzó.

Francos respondió, además, a las críticas de los senadores que aseguraron durante el debate que al Gobierno le falta gestión. "En 6 meses sacamos a la Argentina de la cesación de pagos, de la hiperinflación y de todos los peligros que nos estaban esperando para desatarse en la Argentina", dijo.

Paquete fiscal: el Senado rechazó cambios a Bienes Personales y Ganancias

En la votación en particular, tras aprobar por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de bienes personales del dictamen de mayoría fue rechazado con 37 votos contra 35 positivos.

Lousteau propuso modificaciones en el artículo 55, para que aquellos que hubieran blanqueado no puedan entrar a un régimen de bienes personales. También sugirió modificar la tabla que figura en el artículo 70, para que no sea tan abrupta ni tan definitiva la baja de bienes personales, y agregó cambios en el artículo 71, entre otros.

Atauche agradeció las sugerencias, pero no las aceptó. En este caso UP no acompañó el título y los artículos fueron rechazados.

Ahora el oficialismo puede revertir ese revés si logra que la Cámara de Diputados insiste con la sanción original del proyecto con la misma mayoría con lo cual se rechazaron estos dos capítulos.

La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias se transformó en una dura derrota para el Gobierno. Fue por 41 votos negativos contra 31 positivos. Al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22 por ciento dispuesta para las provincias de la Patagonia a los fines de lograr los votos necesarios.

En el caso de ganancias el oficialismo proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para los casos y de 2,2 millones para los casados, y era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio.

Cuando se disponían a votar en particular el resto de los artículos, como había pedido el oficialismo, Tagliaferri advirtió que "votar artículos de un título que no está más es rarísimo". Así y todo, la diputada Cristina pidió "votarlos igual, para comparar el número de votos", y luego especificó señalando que si lograban sumar los 2/3 en esas votaciones podían blindar esos artículos para su tratamiento en Diputados.

Ante la polémica en ciernes, el secretario parlamentario, Agustín Giustinian le dio la razón a Tagliaferri. "Votar artículos de un título que ya no está… pierde coherencia. Habiendo sido rechazado el título, no tiene coherencia votar el artículo.

Cristina insistió: "Quedaron estos cuatro artículos sin votar, no veo cómo no se pueden votar". Guadalupe Tagliaferri hizo la siguiente interpretación: "Si se tratara de una ley que fue rechazada, y de esa ley hubieran quedado artículos afuera para votar por separado, no tiene sentidos ya votarlos. ¿De qué ley va enganchado ese título sino?".

"Devino abstracto votar esos artículos", fue la conclusión, que encontró anuencia en José Mayans: "Se cayó el título completo; coincido con Tagliaferri. Es ridículo votarlo". Pero la senadora Terenzi insistía al señalar que uno de los artículos, el 77 refería al impuesto a las Ganancias, por lo que se justificaba votarlo.