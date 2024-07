Las primeras encuestas tras el debate presidencial en los Estados Unidos, de cara a las elecciones del 5 de noviembre, muestran que el candidato republicano, Donald Trump, lograría una considerable ventaja sobre el actual mandatario, Joe Biden. Estos resultados fueron publicados por el New York Times y el Wall Street Journal.

Si bien los primeros relevamiento señalaban que iba a ser un cruce parejo, la encuesta del New York Times y el Siena College reveló que Trump superaba por 6 puntos -49% a 43%- a Biden, demócrata.

Para la muestra, se encuestaron a 1.532 votantes registrados entre el 28 de junio y el 2 de julio. La encuesta, que tenía un margen de error de 2,8 puntos, reveló que amplios sectores de todos los grupos demográficos -incluidos los votantes negros y los que dijeron que seguirían votando por él- consideraban a Biden "demasiado mayor para ser un presidente eficaz".

Mientras los votantes expresan cada vez más preocupación por la edad de Biden, su desempeño en el último debate presidencial hizo que crecieran los cuestionamientos sobre su candidatura.

Elecciones en Estados Unidos: ¿qué ventaja tendría Donald Trump sobre Joe Biden?

Pese a los números adversos, Biden aseguró que no se bajará de la carrera presidencial de 2024 y trató de tranquilizar a los principales demócratas en el Capitolio. Enfatizó que es apto para la reelección y justificó su actuación en el debate presidencial de la semana pasada, donde se lo vio dubitativo en varios momentos: "No tuve mi mejor noche, pero el hecho es que no fui muy inteligente".

De esta manera, Trump saca su mejor ventaja en una encuesta Times/Siena desde 2015, en los inicios de la campaña que lo llevó a la presidencia tras derrotar a Hilary Clinton en 2016. En aquel entonces, el sondeo lo posicionaba 9 puntos por encima de su contrincante.

Por su parte, la encuesta del Wall Street Journal señaló que Trump mantiene una ventaja de 6 puntos sobre Biden, mientras que en el mismo relevamiento hecho en febrero marcaba que la diferencia era sólo de dos puntos.

En ambos sondeos, realizados a escala nacional, los encuestados señalaron que la edad de Biden, 81 años, era uno de los factores que definirían su voto. Alrededor del 80% de los encuestados por el Journal, que entrevistó a 1.500 votantes registrados entre el 29 de junio y el 2 de julio, dijo que Biden era demasiado mayor para presentarse a un segundo mandato. La encuesta tenía un margen de error de 2,5 puntos porcentuales.

Debate presidencial en Estados Unidos: Joe Biden alertó a demócratas

Como antes del evento se temía, el jefe de Estado -de 81 años- no fue claro, se trabó en varias ocasiones, divagó y terminó siendo blanco de Trump, que no dudó en resaltar sus errores. "No entendí qué dijo al final de esa frase y creo que él tampoco", sugirió en uno de los pasajes del debate.

Durante una hora y media, Biden estuvo contra las cuerdas. Sobre todo, al principio de la noche cuando algunas de sus respuestas carecieron de sentido. "Por fin hemos vencido a Medicare", dijo en una extraña referencia al programa de asistencia en salud para ancianos administrado por su gestión.

Aunque Biden supo asestar algunos golpes y dejar a Trump tambaleando por momentos, el hecho de comenzar el debate con temas como la economía e inmigraciones beneficio al ex mandatario.

El equipo de Biden deberá lidiar estas semanas con el tema que menos esperaban -o deseaban-: la edad del Presidente y su idoneidad.

"Este fue un debate que cambió las reglas del juego en el sentido de que ahora mismo, mientras hablamos, hay un pánico profundo, amplio y muy agresivo en el Partido Demócrata", señaló el veterano corresponsal nacional de la cadena CNN, John King.

"(El pánico) Comenzó minutos después del debate y continúa ahora. Involucra a estrategas del partido, funcionarios electos, recaudadores de fondos... y están teniendo conversaciones sobre el desempeño del presidente, que consideran deprimente", añadió King.

El próximo debate será en septiembre, pero en agosto, los demócratas tienen prevista su tradicional convención, donde buscarán ofrecer una proyección más concreta y estructurada de lo que sería un segundo mandato de Biden.