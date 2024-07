El "fenómeno Milei" parece generar impacto en distintas partes del mundo. Y muchos países han comenzado a tomarlo como modelo. Tal es el caso de Panamá, que pese a contar con un gobierno pro mercado y pro empresas -al mando de José Raúl Mulino-, el movimiento libertario parece comenzar a surgir en busca de iniciativas todavía más alineadas a la derecha.

En este contexto, la Fundación Libertario Panamá, encabezada por dos jóvenes empresarios, comenzó a promover las ideas del presidente argentino, a través de reuniones semanales, y convocando a referentes argentinos de La Libertad Avanza.

Empresarios buscan instalar las ideas de Javier Milei en Panamá

"Por ahora somos unas 60 personas por reunión, pero dentro de un año seremos entre 300 a 500. Nos reunimos todos los domingos y con un calendario. Eso va creciendo exponencialmente", señaló el abogado y empresario panameño José Ramón Macías en diálogo con iProfesional. Y explicó: " En la política siempre hemos estado alineados a grupos de derecha y las ideas libertarias encajan bien en ese sentido. Al ver que no existía ningún movimiento libertario en Panamá, decidimos emprender y abrir ese camino".

Los encuentros para intercambiar ideas libertarias se organizan todos los domingos en la capita panameña.

En esta línea, "Tonkazttzu", el otro de los líderes del movimiento -que prefirió identificarse con un pseudónimo por haber sufrido amenazas recientes- sostuvo: "Soy libertario hace más de 15 años y por temas de coyuntura aparece Javier Milei, que es una fuerza que llamaron "fenómeno barrial" y ahora está en todos lados. Al ver esto, decidí comenzar a hacer grupos por Telegram y difundir estas temáticas por Twitter".

Y agregó: "Nosotros nos regimos por principios como no juzgar, no condenar a nadie, lo que es personal es personal y lo que es legal es legal. Le abrimos las puertas a todo el mundo. Defendemos la vida y la propiedad de la persona".

Macías, que también se dedica a coordinar redes de mercadeo con productos derivados del café, señaló que la fundación viene tomando contacto con diferentes referentes libertarios argentinos con el fin de conocer su postura política, social y económica e ir adaptándola al país que une América del Sur con Centroamérica. Al respecto, mencionó: "Javier Milei es un ejemplo y hemos tenido la participación del diputado nacional de LLA, Gabriel Bornoroni y estuvimos en contacto con la presidenta de la juventud de LLA".

La Libertad Avanza establece contactos con Panamá

El legislador cordobés, y presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, dialogó con iProfesional sobre el tema. En esta línea, opinó: "Las ideas de la libertad son viables en todo el mundo. Los países más desarrollados son los que más libertad tienen, sobre todo en materia económica. Creo que muchos partidos y movimientos nos ven como un ejemplo en todo el mundo. El Presidente Milei es un ejemplo para muchos dirigentes que quieren transformar sus países con las ideas de la libertad".

Y adelantó: "Seguramente habrá mucho trabajo por hacer en todos los países de Centroamérica para profundizar el comercio y los vínculos políticos".

El diputado nacional Gabriel Bornoroni fue uno de los referentes de LLA que participó de los encuentros en Panamá.

Sobre el surgimiento de la Fundación Libertario Panamá, Tonkazttzu recordó: "Primero nos dijeron que nadie iba a ir, que no iba a funcionar y que estábamos locos. Comenzamos con boca en boca. Debido a lo pujante que hemos sido, he tenido amenazas. Fuimos cambiando de lugar y en la última reunión ya había gente parada y no se podía pasar para buscar más bancos. Buscamos que la gente escuche las ideas de la libertad".

Macías aseguró que la intención de la fundación es convertirse en partido político en el mediano plazo. "Con Tonkazttzu, logramos trascender la idea. Hemos estado creciendo como organización y con miras a ser un partido político en dos o tres años. Por ahora somos una fundación, que ofrece actividades educativas y de capacitación sobre las ideas de Javier", detalló.

Finalmente, Tonkazttzu, quien se dedica a coordinar campañas políticas para empresas u organizaciones en el sector privado, concluyó: "Si llegamos a ser una fuerza política, lo que haríamos es tomar lo mejor que haya hecho este presidente y aumentarlo exponencialmente hasta el punto de que llegue a todo el mundo. Y las cosas que no hayan funcionado, analizarlas y reestructurarlas".