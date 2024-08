Los chats que complican a la ex secretaria de Alberto Fernández en la causa por los seguros

Tras la polémica abierta por las irregularidades registradas en Nación Seguros se detectó un intercambio entre María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, y su esposo Héctor Martínez Sosa, el broker investigado, que complica a los involucrados.

La pericia oficial del teléfono de Cantero secuestrado por la Policía Federal en marzo, la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.

En el marco del allanamiento ordenado por el juez Julián Ercolini, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.

Qué dicen los chats que complican a la ex secretaria de Alberto Fernández

Puntualmente, el 13 de agosto de 2019 Martínez Sosa le solicitó una reunión con el aquel entonces candidato del Frente de Todos.

Cantero: Recién llegó Alberto, cómo está tu ojo

Martínez Sosa: Muuuuy bien Gatin !!!!... Le decís si lo puedo ver esta semana

C: Si

MS: Ok

C: Ahora se va a almorzar... Yo me ocupo

Algunos días después, vuelven a hablar sobre los negocios del marido y se lo puede leer a Martínez Sosa plantear que habló para "recuperar los seguros" sobre supuestos contratos en la provincia de Mendoza. "Eso es para nuestra PYME?", plantea Cantero, y el responde: "Todo suma para tu PYME Gatin".

Tras la asunción, Cantero le consulta a su marido si lleva los seguros de las Fuerzas Armadas, a lo que Martínez Sosa responde que no, pero el tema no trasciende. Lo que se observa después, una vez que Alberto Fernández desembarca en la Casa Rosada, son las decisiones de la pareja para ubicar personas en determinados cargos.

"Hoy le voy a reforzar que ponga a nuestro amigo en Provincia y en Nación", le plantea Cantero el 10 de enero de 2020 a su pareja y hace referencia al directorio de Provincia y Nación Seguros. En sintonía, conversan algunos meses después sobre uno de los directores puestos en Nación Seguros: Sebastián Díaz Bancalari.

MS: Quien es Diaz Bancalari

C: Era un diputado peronista ... El viejo

MS: Sebastián se llama ?

C: Puede que exista un hijo, no se. Donde está?

MS: Al final hicieron lo que quisieron mirá.

De esta forma, mantienen un breve intercambio por las designaciones en el que se aprecia a Cantero calmar a su esposo por los funcionarios ubicados en las empresas vinculadas en Nación Seguros. "Son de los nuestros", plantea ella y precisa que Alberto Pagliano "responde a Alberto".

Este último fue incluso el titular de la firma y es uno de los principales imputados. Hay quienes lo acusan de haber diseñado el decreto 823/21 que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar sus pólizas con Nación Seguros.

"Me sacó Fabricaciones Militares y lo mandé al carajo", plantea Martínez Sosa sobre Ignacio Forlón, un ex integrante de la Auditoría General de la Nación del riñón de Máximo Kirchner. "Ahora Alberto es Presidente. No Cristina", responde Cantero.

Chats incriminatirios: varios ex funcionarios en la mira

En los chats son varios los funcionarios mencionados: Agustín Rossi, Gabriel Katopodis, Jorge Taiana, Matías Kulfas, a los que el broker apuntaba a visitar. Además de la obsesión por conseguir el contrato con Gendarmería Nacional.

Tal y como detalla el periodista Nicolás Pizzi, Martínez Sosa dedicó años para conquistar la póliza, incluso entre las conversaciones hay detalles de las reuniones y registros fotográficos con Andrés Severino, director nacional de la fuerza. "Todavía aquí. Ahora con él y el 2do comandante", destacó el 8 de julio de 2021.

Si bien el contrato con Gendarmería lo cerró la firma Bachellier SA, incluso se cobraron comisiones por $1.363 millones, los mensajes respaldan al hipótesis de que Martínez Sosa está detrás de la empresa.

La misma firma también cerró pólizas del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura que fueron dados de baja por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En los registros datan también ingresos del broker a la quinta de Olivos. Según los registros que investiga Ercolini, el esposo de Cantero visitó la residencia presidencial en cuatro ocasiones entre el 2020 y el 2021; aunque hay visitas que no fueron registradas.

Martínez Sosa estuvo en Olivos el 8 de enero de 2020, el 11 y el 14 de mayo de 2020, y el 13 de marzo de 2021 mientras que el 18 de febrero de 2020, habría estado en la Casa Rosada.

Asimismo, los chats revelan que el 31 de agosto y el 29 de octubre de 2021, también habría ingresado a la quinta. El 20 de diciembre, si bien no figura en los registros, habría hecho lo propio para verse con Fernández.

MC: Mañana 10:30 te espera Alberto en Olivos ... Llamame cuando puedas

MS: Okk estoy con gente ahora te llamo en un rato

MC: Dale no le digas al Gordo (ex intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez)

"Mi amor ya estas en Olivos? Si te da algo de bola contale del castillito ... Tiene una agenda muy completa hoy…Nico (Ritacco) está llegando…Empezó tarde con Olmos. Ya estás con Alberto? Como te fue?", planteó Cantero previo a la visita a lo que su esposo le respondió: "Recién salgo. Muy lindo".

Además de los ingresos y de las reuniones, las conversaciones entre Cantero y Martínez Sosa registraron algunos regalos como corbatas que le hicieron llegar al ex presidente y un reloj Tag Heuer, de la serie Aston Martin, destinado al ex intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez.