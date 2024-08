El ex presidente fue denunciado por la ex primera dama, Fabiola Yañez, y reaparecieron decenas de sus intervenciones. Sus palabras en aquel momento

El 8 de marzo de 2022, el ex presidente Alberto Fernández no imaginaba que su discurso se volvería a difundir en los medios de comunicación y redes sociales. Es que el ex mandatario fue denunciado por su pareja, Fabiola Yañez, este martes por violencia de género y varias de sus intervenciones se viralizaron.

Desde José C. Paz, ese día, el exjefe de Estado, que también es perseguido por la Justicia por el escándalo que protagonizó en el sector de los seguros, se mostraba indignado por la violencia de género y llamaba a denunciar a "los violentos".

El discurso de Alberto Fernández para el Día de la Mujer

"Es inadmisible que esa desigualdad exista. A nosotros como hombres debería avergonzarnos que esa desigualdad exista. Me da vergüenza que en Argentina una mujer padezca violencia de género. Y, por lo tanto, debemos entender una vez por todas que eso no puede seguir ocurriendo. Debemos denunciar a los violentos que por la sola condición de género avasallan a una mujer", se lamentaba en ese entonces.

E insistía: en que "una buena sociedad hasta que todos tengan los mismos derechos y oportunidades. Para que eso ocurra, nosotros, los hombres, tenemos que hacer mucho. Lo primero que tenemos que hacer es respetar y poner en condiciones de igualdad a cada mujer de la Argentina".

En esa línea, Fernández respaldó a Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, y aseguró que le daba "tranquilidad que una mujer que padece violencia de género pueda contar con el Estado para socorrerla".

Sin embargo, poco más de dos años después, el exmandatario tiene prohibido salir del país y comunicarse con la primera dama -por orden del juez federal, Julián Ercolini- tras haber sido denunciado por golpeador. "No aguantaba más", reconoció Yañez a su abogado, justo antes de pedirle iniciar el proceso legal.

Por estos momentos, la Justicia investiga imágenes encontradas en el celular de la secretaria privada de Fernández, que había sido peritado en el marco de otra de las causas que involucra al ex presidente.

Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género

La exprimera dama Fabiola Yañez denunció en las últimas horas al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, según informaron fuentes judiciales.

El abogado penalista Juan Pablo Fioribello, que representa a la exprimera dama, había afirmado este lunes en declaraciones televisivas que Fernández le dijo que "nunca en la vida le pegó a una mujer", al negar hechos de violencia de género contra la madre de su hijo.

A la par de la investigación sobre el escándalo de los seguros, el expresidente había quedado envuelto en una nueva polémica por las pruebas de violencia de género que habría arrojado el celular incautado de su histórica secretaria, María Cantero.

Consultado sobre esa acusación, el expresidente Alberto Fernández señaló que "demostrará ante la Justicia la falsedad de lo denunciado".

Fioribello dijo que "se enteró" durante la tarde de este martes de la denuncia de Yañez porque la situación "se precipitó".

"La noté muy angustiada, me dijo: ´No aguanto más esta situación y lo acabo de denunciar´", reseñó el letrado.