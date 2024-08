Dura carta de Milei contra Alberto Fernández: lo acusó de golpear y maltratar "pintado de verde"

El presidente Javier Milei se pronunció en sus redes sociales tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género y además de condenar el hecho señaló que las "políticas de género" son "una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos".

En el texto, al que tituló "la hipocresía progresista", el presidente manifestó que desde su espacio siempre tuvieron "el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias", "a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones".

"Ese es nuestro compromiso con la sociedad. Compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon ‘políticas de género’. Una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", resaltó el primer mandatario. Para sostener su idea, Milei aseguró a su vez que "décadas de estudios científicos son prueba de ello".

Javier Milei cruzó al kirchnerismo y a Alberto Fernández: qué dijo

"Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios. Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política", destacó.

El mandatario apuntó contra el progresismo y consideró que "las causas nobles en las que se embanderan, como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios".

"Cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones", concluyó Milei.

Denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández: qué dijo Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, pidió que la Justicia actúe lo más rápido posible en la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género y reclamó que vaya preso si es hallado culpable.

El pedido se dio durante la conferencia de prensa en la que Adorni fue consultado sobre si el Gobierno va a colaborar con la Justicia en caso de que pida acceso a las cámaras de seguridad o testimonios de trabajadores de Quinta de Olivos, donde habría ocurrido los ataques contra la exprimera dama.

"Nuestra posición es la misma que en cualquier caso. En este caso puntual, en el que está involucrado el expresidente de la Nación, por supuesto que vamos a colaborar con la Justicia. Vamos a aportar todo lo que la Justicia nos pida y que esté dentro de nuestras posibilidades. Lamentamos cualquier hecho de violencia, sea este si es que la Justicia así lo determina o sea otro", afirmó.

El portavoz apeló además a que "la Justicia funcione de la manera más rápida posible. En tal caso, si hay algún culpable que vaya preso por eso".

Adorni habló brevemente sobre la denuncia de violencia de género contra el exmandatario, en una conferencia de prensa que insólitamente no estuvo dominada por la coyuntura política ni económica de la Argentina, sino por un extenso debate vinculado a una discusión que se había dado ayer entre dos periodistas cuando ya había terminado la rueda de preguntas en la sala de Casa Rosada.

En cuanto a la acusación contra Fernández, el vocero de Milei se había pronunciado también el martes, cuando dijo que "daba pena" que el mismo mandatario que había usado la lucha feminista como bandera termine envuelto en un hecho de violencia contra su pareja.

"Después de haber tenido tanto Ministerio de la Mujer, tanta política de género, tanto dinero que se usó para hacer politiquería con estos temas... Y que el tema de la violencia de genero siga siendo un tema tan sufrido por tantas personas, la verdad que da mucha pena", apuntó Adorni.

Luego de conocerse la denuncia por violencia de género en su contra, radicada por su pareja -y ex primera dama- Fabiola Yañez, el ex presidente Alberto Fernández publicó un comunicado en su cuenta oficial de X, en el que asegura que todo es falso.