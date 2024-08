Se conoció un nuevo mensaje que la exprimera dama le mandó a la histórica secretaria del ex presidente: "Me quiso ahorcar solo porque dije una verdad"

Luego de su declaración ante la Justicia, y la posterior imputación a Alberto Fernández, se conocieron nuevos detalles de la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente.

En concreto, trascendió un nuevo chat que la exprimera dama le mandó a María Cantero, histórica secretaria de Fernández, en el que le cuenta que el exmandatario intentó ahorcarla.

Además, según se desprende de la declaración de Yañez, los últimos meses de mandato de Alberto Fernández como presidente habrían sido los "peores" en cuanto a la violencia ejercida sobre su por entonces pareja.

El mensaje de Fabiola Yañez a María Cantero: "Me quiso ahorcar"

El nuevo mensaje que se conoció de Yañez a Cantero tuvo lugar el 12 de agosto de 2021, el día que también le mandó las fotos que trascendieron días atrás. Todo ello figura en el legajo que tiene la Justicia, que representan 174 páginas de conversaciones entre la entonces primera dama y la secretaria de Fernández.

En uno de esos chats, Yañez le dijo que el expresidente quiso ahorcarla. "Pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él", le escribió.

La Justicia tiene identificado que ese día, la pareja discutió "por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi", una de las mejores amigas de la primera dama. El fiscal Ramiro González expuso en su dictamen que Fernández "zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello".

Pacchi estuvo en la polémica Fiesta de Olivos durante la pandemia. Cuando se filtró la foto de ese momento, la relación con Yañez se quebró, aunque Pacchi siguió trabajando algunos meses bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

Pacchi es una de las seis personas que fueron citadas a declarar como testigo, luego de que Yañez la mencionara en su declaración del martes pasado ante el fiscal.

Según Fabiola, los últimos meses de mandato de Alberto Fernández fueron los "peores"

Tal como se desprende de las declaraciones de Yañez ante el fiscal, los últimos meses de mandato de Alberto fueron los peores en cuanto a la violencia ejercida.

"Se enfurecía si yo me iba a dormir a la habitación de Francisco, para que él pudiera descansar, pero él pretendía que traiga la cuna al cuarto, me quería controlar en forma constante. Él no quería que la gente dijera que no dormíamos juntos, le preocupaba que saliera de la quinta ese comentario", relató Yañez sobre Alberto Fernández.

Y aseguró que, si bien los golpes y el hostigamiento comenzó tiempo atrás, el año 2023 habría sido el peor. Fabiola declaró que el moretón en su brazo "ocurrió un día en que le dije que me quería ir de Olivos con mi hijo". "Yo no aguantaba más, le insistía que me quería ir. Venía soportando maltrato físico hacía tiempo, incluso al final de embarazo solía empujarme mucho o si me veía sentada, agarrándome la cabeza o la panza porque ya no resistía más su maltrato, se acercaba a mi cara a gritarme", resaltó.

"Se empezó a poner cada vez más nervioso hacia el final de su mandato, y yo le decía que no iba a vivir más en Argentina, después de todo lo que había vivido. Quería preservar a mi hijo del acoso y del bullying del que yo había sido objeto antes que él. No quería esa vida para mi hijo", declaró Fabiola Yañez, al denunciar por violencia de género a Alberto Fernández.