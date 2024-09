El presidente Javier Milei está en Mendoza, donde en la tarde del viernes cerrará la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza bajo el lema "Cambiar para Integrar. El desafío de construir el sueño argentino".

Del encuentro participan ejecutivos de las principales empresas, analistas económicos y referentes del oficialismo. Si bien se espera que el Presidente brinde señales sobre el futuro del plan económico, su presentación cobró todavía mayor expectativa luego del cruce que mantuvo por redes sociales con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Javier Milei habla en Mendoza, tras el cruce con Cristina Kirchner

Milei viajó a Mendoza acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Defensa Luis Petri, mientras que se esperaba también la presencia de la pareja del Presidente Amalia "Yuyito" González.

De hecho, Adorni tuiteó una foto junto a Milei y a Petri en el avión con un mensaje a la expresidenta: "Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la 'falacia de la pista falsa' al aún no haber mostrado su título. Saludos".

El cruce entre Milei y Cristina comenzó luego de una carta publicada por la expresidenta, titulada: "Es la economía bimonetaria, estúpido". A partir de las críticas que hizo Fernández de Kirchner sobre su gestión, Milei le respondió: "Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico. Pero si querés aprender un poco, prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem".

Alfredo Cornejo respaldó las políticas de Javier Milei, pero pidió levantar el cepo al dólar

El gobernador de Mendoza y anfitrión del encuentro del IAEF, Alfredo Cornejo, manifestó su respaldo a las políticas económicas del presidente Javier Milei, pero insistió en la necesidad de eliminar el cepo al dólar porque "será el salto para las inversiones".

Cornejo se pronunció así al disertar en un panel de la Convención Anual del IAEF, junto a su par de Neuquén, Rolando Figueroa.

"El país necesita crecer, son muchos años de estancamiento, incluso de caída. Ahora está la oportunidad de un nuevo gobierno disruptivo con apoyo social; es una gran oportunidad para hacer las reformas que Argentina necesita", sostuvo Cornejo.

El dirigente radical lamentó que "la única política de Estado fue tener déficit público, parece que todos estuvieron de acuerdo, parece que revertir para Argentina es un pecado capital y en ese sentido hay un logro del gobierno nacional que es no tener déficit".

"Remar contra la corriente de un país acostumbrado al déficit es un gran logro del presidente Milei, dejar de emitir también. Son condiciones necesarias pero no suficientes, faltan más reformas que necesitan de alto consenso político y que son para mover la producción, como la reforma fiscal y laboral", insistió.

"La Ley Bases le hizo bien a la Argentina, si se pudo eso por qué no se pueden otras reformas apalancadas por los gobernadores que quieren colaborar", planteó.