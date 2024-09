El encuentro entre el Papa Francisco y una comitiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) generó la sorpresiva reacción del secretario General de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Leonardo Fabre, quien afirmó que "mientras el pueblo sufre, los dirigentes visitan la Roma imperial junto al Sumo Pontífice, tan egoísta y lejano como ellos".

En diálogo con iProfesional, Fabre cuestión a la delegación cegetista, a la que calificó como la "oligarquía gremial" y destacó que "en tiempos donde la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad padece un ajuste brutal, la conducción de la central obrera visitó al Papa en lo que pareció una recorrida turística".

Acto seguido, redobló la apuesta y fue al hueso, sosteniendo que el encuentro fue con el obispo"al pedo" y que se trató de una "verdadera vergüenza para el movimiento obrero" e insistió en que fue una "reunión de parásitos a 12.000 kilómetros de distancia de nuestro país, donde está el real sufrimiento".

Duro cuestionamiento al Papa Francisco por las jubilaciones

Fabre, quien afirmó que "mientras el pueblo sufre, los dirigentes visitan la Roma imperial junto a Sumo Pontífice, tan egoísta y lejano como ellos", es un dirigente hipercrítico de la gestión de la CGT. Su gremio agrupa al personal de la ANSES, donde sostiene que "somos una organización que lucha en defensa del empleo y los salarios, cualquiera sea el gobierno". Solo destaca la figura del líder de los Camioneros, Hugo Moyano, quien condujo durante varios años la central obrera.

Pero no se quedó solo apuntando a sus pares, sino que también cargó contra Francisco, preguntándose "¿Cómo va a dar soluciones a lo que sucede en la Argentina si se niega a visitarnos?" y aclaró que "soy cristiano y mi fe no está en duda, lo que no creo es en una gestión del Papa, porque está siendo parte de este juego en el que se encuentra hoy el país".

Recordó que "el obispo Jorge Bergoglio y sus pares ignoraron nuestro pedido de ayuda en la lucha que encabezamos por la estatización de las jubilaciones" (durante la gestión de Néstor Kirchner) y señaló que "más tarde comprendí que la Iglesia misma tenía su propia AFJP y lucraba con la privatización". Apuntó que "Juan Pablo II fue un verdadero Papa, ya que visitó la Argentina en dos oportunidades, evitando la guerra con Chile".

Para Fabre, el plan económico de Javier Milei golpea al pueblo

A pesar de las diferencias con la CGT, Fabre ha participado de muchas de las medidas de fuerza que se llevaron a cabo durante la gestión de Javier Milei, como el paro general o la movilización del 7 de agosto en el Día de San Cayetano, el Patrono del Pan y el Trabajo.

El titular de APOPS cuestionó al gobierno libertario por "condenar al hambre y la miseria del pueblo, con un plan destinado no solo a llevarse las riquezas de la Argentina, sino a someter a toda la sociedad con la represión que se manifiesta en cada movilización y reclamo popular".

Subrayó que "vemos que con el objetivo de bajar la inflación y tener déficit cero se licúan los salarios y las jubilaciones, se producen miles de despidos en el Estado destruyendo los controles y la asistencia, no se reparten alimentos ni medicamentos…" y advirtió que "con la idea de un futuro mejor, los más desprotegidos quedan a la buena de Dios, mientras la casta que decían venir a combatir, está en el mejor de los mundos".