Casi pasadas las 23:20 terminó el agasajo del presidente Javier Milei a los diputados que abandonaron rápidamente el salón tras haber escuchado sus palabras. El mandatario, les agradeció la ayuda a nivel parlamentario y les pidió continuar con la sintonía legislativa.

La novedad fue que en la entrada una persona con un posnet le cobraba 20.000 pesos a cada diputado antes de entrar para costear los gastos de la cena y también se le solicitó a cada uno dejar el celular en una caja antes de entrar al quincho para evitar cualquier tipo de filtraciones.

La mesa estuvo armada en forma de "U" y sin ubicaciones identificadas por nombre. Por lo tanto algunos diputados, que comenzaron a llegar pasadas las 20.30 en autos, remises y en tres combis que arrancaron desde el Congreso de la Nación, estuvieron rápidos de reflejos para poder sentarse cerca del mandatario.

Los comensales se sentaron con el jefe de Estado a la cabeza, acompañado por su hermana la secretaria General Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, a su izquierda, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor presidencial Santiago Caputo y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a su derecha.

Por parte del Gobierno, además de Francos y Bullrich también asistió el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán que ya forma parte de la mesa política armada por Karina Milei.

Javier Milei agasajó a diputados: sorpresa por la presencia de Santiago Caputo

Por lo que pudo saber iProfesional sorprendió a varios de los presentes la presencia de Santiago Caputo, no solo porque no suele aparecer en actos de este estilo, sino porque además se sentó al lado de Francos en tal vez una muestra más de unidad entre ambos, luego de versiones de discusiones internas que habrían provocado el malestar de salud de Francos hace dos semanas pero el propio Francos negó esa versión del domingo pasado en declaraciones radiales.

Por ese motivo fuentes cercanas a la Casa Rosada negaron anoche la versión que Caputo y Francos estaban sentados uno junto al otro, para transmitir que la relación entre ambos estaba muy bien. Ayer se publicó una foto en Casa Rosada, en la que ambos se mostraron juntos y acompañados por la hermana del Presidente.

"Milei nos dio una charla motivacional muy fuerte y además nos pidió que todos seamos nos sintamos parte de esta transformación" comentó a iProfesional un diputado que asistió a la reunión.

"Se trató de un mensaje de agradecimiento y tener la mira hacia adelante, entre todos los bloques sumando voluntades", describió otro de los legisladores de la que asistió al encuentro.

Qué les dijo Javier Milei a los diputados agasajados

El discurso fue breve y comenzó poco después de las 21.15, luego de que el mandatario ingresara al quincho en el que estaban todos los legisladores que habían llegado caminando hasta allí. El mandatario los saludó a todos y apenas se sentaron tomó la palabra y dio su mensaje.

Las distintas fuentes consultadas por iProfesional coincidieron en mencionar las palabras de agradecimiento de Milei por el acompañamiento.

"Javier nos insistió en trabajar juntos para este año, el que viene y que hagamos un scrum entre todos y bloquear cualquier intento de desestabilizar la economía, más que nada el equilibrio fiscal" comentó a Iprofesional una diputada muy cercana a Milei que se retiró más temprano.

Por otra parte, fuentes cercanas al Gobierno precisaron que durante el encuentro el mandatario nacional brindó "una charla motivacional" a los dirigentes de los distintos partidos, para que "se sientan parte" del triunfo del oficialismo en el Congreso.

Si bien hubo algunas botellas de vino circulando que llevaron algunos diputados, la mayoría de los presentes optaron por beber agua o gaseosa para acompañar la comida que consistió en una entrada de achuras, con chorizos, morcillas y chinchulines, un plato principal de asado y vacío y de un postre hubo mousse de chocolate. "Sigamos trabajando todos juntos, como lo vinimos haciendo hasta ahora. Juntos podemos hacer un scrum (formación en el rugby en el que los jugadores se juntan para disputar la pelota)", expresó el Presidente, en su breve discurso, de menos de cinco minutos.

Asado en la Quinta de Olivos: quiénes participaron

Milei se retiró ayer de la Casa Rosada pasadas las 15:30 para dirigirse a la Quinta de Olivos, donde a partir de las 20:20 comenzó a recibir a los legisladores, mayoritariamente de La Libertad Avanza, del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Liderados por su jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, toda la bancada de La Libertad Avanza se presentó al asado, al igual que Cristian Ritondo y gran parte del PRO, excepto los diputados Álvaro González, Ana Clara Romero, Héctor "Tito" Stefani y Héctor González, Ana Clara Romero, Héctor "Tito" Stefani y Héctor Baldassi, quienes no fueron invitados, ya que votaron en contra del veto.

En el radicalismo, en tanto, continuó la división, ya que de los cinco diputados que acompañaron el veto de Milei, y que previamente se habían fotografiado con él, solamente uno de ellos asistió a la comida, el tucumano Mariano Campero.

Martín Arjol se ausentó para poder defenderse en la reunión del bloque que se llevó adelante anoche, en la que se analizó el futuro de estos dirigentes; Luis Picat tuvo un problema familiar; Pablo Cervi prefirió no ir y el correntino José Tournier, se encontraba lejos de Buenos Aires, en Goya, su ciudad natal.

¿Alianza entre La Libertad Avanza y el PRO?

La cena se dio en el marco de las expectativas por una posible alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y el resto de los espacios alineados con el Gobierno, de cara a las elecciones del próximo año, que podría comenzar con el trabajo coordinado a nivel parlamentario.

"La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal", opinó el ex senador nacional en su cuenta de X (ex Twitter). De Loredo, por su parte, calificó a la medida como "inédita, de una gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva".

"No es la primera vez que miembros del Bloque votan de manera diferente. Ni en Diputados ni en Senadores. No tiene ningún efecto directo sobre el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR.

Cualquier decisión sobre la conducta de los diputados que integran nuestro Bloque será tomada entre los pares, buscando siempre los consensos y sin posturas sesgadas dentro de un partido que incluye pluralidad de miradas", completó el mensaje que compartió en su cuenta de X.

También asistieron diputados y diputadas como Carolina Píparo y Lorena Macyszyn -que recientemente volvieron a LLA, Agustín Fernández, Elia Fernández, Gladys Medina, María Moreno, Paula Omodeo y Nancy Picón Martínez.

"Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir", tuiteó en su cuenta el Presidente el miércoles pasado cuando consiguió que el Parlamento respaldara su decisión. Al otro día se conoció que iba a invitarlos a cenar como forma de agradecimiento. Todavía no se sabía que los gastos iban a ser compartidos, con un reparto "a la romana".

Con esos 87 votos el miércoles de la semana pasada, mientras sectores de la oposición se movilizaban en los alrededores del Congreso, el Gobierno pudo frenar el incremento en los haberes de jubilados y pensionados que se había aprobado. El Ejecutivo vetó la norma totalmente con el argumento de que afectaría la base de su política económica, el superávit fiscal y la búsqueda del déficit cero.

Cuánto costó el agasajo del Gobierno a los diputados "héroes"

En relación al costo de la reunión el vocero presidencial y futuro ministro de Medios, Manuel Adorni publicó un tuit ayer por la tarde para aclarar quienes pagarían el asado. "Ante algunas versiones disparatadas sobre la cena que se realizará hoy en la Quinta de Olivos, les cuento que la misma será abonada por cada uno de los comensales. El costo será de $20.000 por persona y lo abonaremos con tarjeta de débito (no se aceptará pago en efectivo)", escribió en su cuenta de X.

Por su parte ayer por la tarde luego de conocido el índice de precios mayoristas del 2,1 mensual de agosto Milei posteo en su cuenta de la red social X el siguiente texto:

"La inflación mensual anualizada pasó de 17.000% anual al 28% anual. Esto parece mostrar que no existe tal cosa como un piso mensual del 4%. Ahora vamos por más... PD: para los periodistas brutos que dicen que invento los números. La inflación anualizada de diciembre surge de hacer (1,54) ^12! - 1 y al resultado lo multiplican por 100, 1o cual arroja 17.692, 98%", tuiteó el Presidente, poco antes de ir a la cena.

A la salida de la reunión un diputado del PRO comentaba que luego de su llegada desde Malasia Mauricio Macri ordenó a su mesa política fortalecer al PRO en todas las provincias, regularizar la situación del partido en los distritos intervenidos y recuperar el control donde lo perdieron, como el caso de Córdoba.

En tanto que Martín Yeza, diputado y presidente de la Asamblea del PRO, se sumó a esa misión. El ex intendente de Pinamar, que ayer estuvo reunido con Macri en Olivos, se sumó a Facundo Pérez Carletti, concejal de Santiago del Estero y secretario general del partido, en la labor de diagramar políticamente el panorama partidario en distritos clave y también se sumó a esa Francisco Quintana, el secretario general de la Fundación Pensar que lidera María Eugenia Vidal.

"El PRO tiene un rol central en ese sentido ya que aporta 40 diputados para Milei, que tiene un bloque de apenas 37 bancas. Pero no sólo eso, también suma experiencia política y expertise parlamentario y el PRO está dispuesto a apoyar a Milei en la votación del Presupuesto 2025" explicaba el diputado a sus compañeros que lo acompañaban a la salida de la cena.