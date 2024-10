La conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) transita una semana a pura medida de fuerza, tanto por el ya constante reclamo salarial como por el proyecto de ley para derogar la Ley 24.018 que establece el régimen jubilatorio de los funcionario y magistrados del Poder Judicial, y que disparó el estado de alerta del sindicato.

El martes, el gremio que encabeza Julio Piumato, llevó a cabo el tradicional "Banderazo" en las puertas de los Tribunales porteños, donde planteó la urgente necesidad de recomponer los ingresos para el personal judicial, mientras que el miércoles acompañó la masiva movilización de docentes, estudiantes, partidos políticos y organizaciones sindicales y sociales en defensa de la universidad pública.

En tanto, ya estaba anunciado un cese de actividades por 48 horas para este jueves y viernes. Al respecto, la UEJN difundió un documento donde explicó: "Frente al ajuste y la pérdida salarial; en defensa de nuestros derechos y la independencia de la Justicia, el Plenario Nacional de Delegados decidió profundizar la lucha".

Judiciales: el gobierno es el que debe aumentar la partida presupuestaria para la Corte

Piumato detalló que los judiciales "venimos con una pérdida del poder adquisitivo del 22 por ciento" y apuntó que los últimos aumentos otorgados (del 3,5 por ciento para julio y 3 por ciento para agosto), es apenas una parte de lo que buscamos.

Advirtió que "no estamos dispuestos a seguir perdiendo mes a mes", por lo que este paro de 48 horas es una parte del plan de lucha que amenaza con extenderse en el tiempo si no se encuentra una solución que, hoy por hoy, no está muy clara". Es que para hacer efectiva cualquier suba salarial, la Corte Suprema de Justicia necesita de los fondos que gira el gobierno, que pretende ponerle un techo a las paritarias.

El "Banderazo Nacional" del martes se realizó a partir de las 10.30, con una nutrida manifestación de trabajadores de Capital Federal y Gran Buenos Aires, movilizando al Palacio de Justicia porteño, protesta que se replicó en cada dependencia en el interior del país.

Rechazan proyecto para derogar el régimen jubilatorio de funcionarios y magistrados

Por otra parte, la UEJN dispuso el estado de alerta cuando se enteró del proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Senadores para derogar la Ley 24.018 que establece el régimen jubilatorio de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Desde el sindicato cuestionaron la iniciativa elaborada por los legisladores Eduardo Falcone y Oscar Zago, quienes plantearon que es "un privilegio injustificado adquirido exclusivamente por el carácter de funcionarios públicos".

Al respecto, respondieron que "se trata de una mentira" que intentan instalar y agregaron que "no es un régimen de privilegio". Señalaron que "quienes nos desempeñamos en este Poder del Estado nos está vedado desarrollar cualquier otra actividad con fines lucrativos" y que están "inhibidos de efectuar cualquier otro trabajo en forma simultánea, de ejercer el comercio y/o la profesión en forma liberal".

El régimen de dicha ley establece que además de los 30 años de servicios, se requiere el desempeño por un mínimo de 10 años ininterrumpidos o 15 interrumpidos en alguno de los cargos que ella contempla, no siendo el carácter de funcionario público exclusivamente condición para obtener la prestación, sino la continuidad en un determinado cargo que conlleva un mayor aporte previsional al sistema público.