Los números de la desocupación en la Argentina son cada vez más alarmantes. Según el último informe del INDEC, frente al segundo trimestre del 2023, el desempleo avanzó 1,4 puntos porcentuales y subió al 7,6%. En el Congreso Nacional miran con preocupación que más de 1 millón 700 mil argentinos estén desocupados, por lo que se presentó un novedoso proyecto de ley con el fin de lograr la inserción laboral en todo el país.

Los datos dicen que el actual número de desocupación es el más alto desde el segundo trimestre de 2016, a excepción del 2020, año golpeado por la pandemia del covid-19. Sin embargo, y en medio del plan motosierra que lleva adelante el Gobierno, en el futuro inmediato no se espera que repunten, por lo que desde el Senado creen tener una solución alternativa para achicar ese porcentaje.

"Para promover la inserción laboral hay que dar incentivos", argumenta la senadora nacional del PRO, Cármen Álvarez Rivero, quien decidió presentar un proyecto de ley en el Congreso para promover la inserción laboral y reducir el desempleo.

Nuevos contratos para la inserción laboral

La iniciativa presentada lo que busca es establecer un marco jurídico, enmarcado en un nuevo tipo de contrato temporal, que alcanzará a grupos específicos. Y a su vez, otorgar beneficios impositivos a los empleadores que contraten personal.

El proyecto de ley titulado "Promoción del trabajo formal e inserción laboral" consta de 11 artículos en total y lo que propone es realizar diversas modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Según reza el texto al que tuvo acceso iProfesional, se solicita modificar los siguientes artículos de la LCT:

- El artículo 90: que establece los plazos en los contratos laborales.

- Incorporación del artículo 90 bis: que propone las contrataciones a tiempo determinado.

- Derogación del artículo 250 de la Ley de Contrato de Trabajo.

- Y la modificación del artículo 91, 93, 94, 95, 99 y 100 de la LCT, que abarcan, entre otras cosas, temas de preaviso, indemnización y despidos.

Así las cosas, la base central del proyecto es poder crear nuevos tipos de contrato de trabajo que sean de forma temporal. En ese sentido, propone: "crear el contrato de trabajo de tiempo determinado por generación de mayor actividad, que será el celebrado entre un empleador y un trabajador para la prestación de servicios en un nuevo establecimiento, en una nueva línea de producción de un establecimiento preexistente o un nuevo turno de trabajo".

A su vez, describe que los motivos que justifiquen la contratación de trabajadores a tiempo determinado serán:

- Trabajadores accidentales: son aquellos contratados para realizar actividades que no son esenciales ni están vinculadas a la actividad habitual del establecimiento.

- Trabajadores ocasionales: son aquellos contratados ante un incremento temporal y excepcional de la actividad esencial y habitual del establecimiento. Este incremento se considerará excepcional cuando exceda el 20% de la dotación estable del período anual inmediatamente anterior.

Por otro lado, el texto detalla que los contratos temporales alcanzaría a grupos específicos como: jóvenes en pasantías; beneficiarios de programas sociales; personas con discapacidad; ex integrantes de las Fuerzas Armadas, Policiales o de Seguridad; o personas que fueron desvinculadas por reestructuración del Estado.

Además, se ofrecen contratos a plazo para jubilados o "trabajadores mayores", para que ellos puedan capacitar a los nuevos empleados.

Asimismo, el proyecto de inserción laboral estipula que estas personas podrán ser contratadas a plazo fijo sin necesidad de que exista un motivo extraordinario por un plazo máximo de dos (2) años de antigüedad.

"Esta iniciativa moderniza la legislación laboral y promueve el empleo formal sin desproteger a los trabajadores", argumentó la senadora cordobesa.

Incentivo a los empleadores

Por otro lado, el proyecto de ley que impulsa el PRO, establece beneficios impositivos a los empleadores que ayuden a la inserción laboral en todo el país. Y en ese sentido, estipula que:

1. El primer año el empleador paga solamente ART y Obra Social.

2. El segundo año la empresa pagará para las figuras promovidas el 50% de las cargas sociales, salvo ART y Obra Social.

"Hay una errónea interpretación de que esto perjudica las arcas de recaudación del Estado, y eso no es así, ya que estamos hablando de plata que hoy el Estado no tiene, y que en el segundo año tendrán nuevas cargas sociales que no tenían", dijo la senadora para fundamentar los incentivos.

Además, por tratarse de un contrato temporal, los empleados no tendrán derecho de aplicar al reclamo de una indemnización.

"En este momento del país, donde el índice de pobreza ha llegado a récords históricos, donde los índices de desempleo son alarmantes y las pérdidas de fuentes de trabajo formales se han acentuado, se hace necesario pensar en posibilidades de recuperar la inserción laboral en el mercado formal del trabajo", reza en los fundamentos del proyecto de ley.

La idea de la senadora del PRO es poder tender puentes y acuerdos con diversos bloques en la Cámara alta, lo que permita discutir su iniciativa en comisión y que el proyecto llegue a buen puerto en el Senado para que sea aprobado -en el corto plazo- en el recinto, girado a Diputados, y finalmente, se sancione este incentivo que asegura que generará "oportunidades a los marginados e igualdad e inserción laboral".