España es uno de los destinos más elegidos por los argentinos que emigran. En este escenario, una cuenta de TikTok entrevistó a un joven argentino que trabaja como camarero en Madrid y le preguntó cuál es su sueldo y su capacidad de ahorro.

Además, el entrevistado dio algunos consejos para quienes piensen en irse a vivir a la capital española. También brindó algunos detalles sobre cuánto cuesta alquilar y cuáles son las cosas que extraña de Argentina.

La cuenta "Argentinos en el exterior", le preguntó a un joven argentino que trabaja como camarero en un restaurante de Madrid cuánto dinero puede ahorrar, en base a su sueldo mensual y los gastos que tiene para vivir allí.

"Puedo ahorrar mínimo 500 euros al mes", asegura, y detalla los salarios que se pagan en los distintos establecimientos gastronómicos de la capital española: "Hay muchos lugares que te ofrecen contratos para trabajar 40 o 50 horas por 1.000 euros. Este lugar, cuando llegué me ofreció 1.200 euros por 40 horas".

"Después de un año de trabajo, mejorando, aprendiendo, me aumentaron dos veces el sueldo. Así que estoy más cómodo ahora", resaltó.

En ese sentido, le preguntaron cuánto cuesta un alquiler en España. Y respondió: "Estoy a cuatro cuadras de la Plaza de Ópera, pleno centro de Madrid, pago menos de 500 euros, con los gastos llego a 500 euros".

Así es que, resaltó, tiene "mucha capacidad de ahorro". "Más que nada porque en el trabajo estoy 6 días a la semana, como acá dos veces. No gasto prácticamente nada en el mes", contó.

De todas formas, más allá de los ingresos y una capacidad de ahorro que es difícil de conseguir en Argentina, reveló lo que más extraña del país: "La comida, la familia. Un montón de cosas que solamente se ven allá. Las juntadas con amigos, asados con la familia. Pasar toda la tarde tomando mate, son cosas que acá mucho no se ven. Pero bueno, uno siempre quiere volver a visitar".

Finalmente, el joven argentino comentó que "Madrid es una ciudad en la que hay mucho trabajo si estás buscando" y, como consejo para quienes emigren, aseguró: "Si una persona se muda acá, me parece que, si va con la actitud correcta, con predisposición, puede encontrar trabajo. Yo no tenía experiencia en nada. No sabía levantar la bandeja, y un año después estoy bastante estable. Le puse ganas y mucho laburo. Se saca adelante así".

Cómo conseguir la visa de trabajo para España desde Argentina

Siempre es más sencillo emigrar a España si se cuenta con ciudadanía de la Unión Europea. Si eso no es posible, puede ser conveniente tramitar la visa de trabajo en España antes de avanzar con los planes.

La reciente tensión diplomática entre Argentina y España, que incluyó el retiro de su embajadora, no afecta este tipo de trámites.

La visa de trabajo para argentinos en España se debe tramitar en el consulado español correspondiente al domicilio del interesado en la Argentina. La Embajada de España en la Argentina cuenta con consulados generales en el país, uno en la Ciudad de Buenos Aires, otro en Bahía Blanca, otro en Córdoba, en Mendoza y en Rosario, provincia de Santa Fe. De acuerdo a la provincia y domicilio particular, cada persona deberá primero asegurarse de tramitar la visa de trabajo en el consulado que le corresponda.

Fuera de eso, los requisitos para obtener la visa de trabajo en España dependen de si se pide el permiso para trabajar por cuenta propia o en relación de dependencia para una empresa en ese país.

Para ir a trabajar de manera independiente, los requisitos para solicitar una visa en España son, entre otros, presentar el pasaporte original y fotocopia de las páginas (tiene que tener una vigencia máxima de 120 días); DNI original y fotocopia, con domicilio en la demarcación del Consulado de España en Buenos Aires; certificación de antecedentes penales de los últimos 6 meses; certificado médico de los últimos 6 meses; solicitud de autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, en modelo oficial (EX 01). Se puede obtener en el sitio web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España.