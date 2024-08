Trucos para ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a contactos individuales

WhatsApp tiene una variedad de funciones, algunas fáciles de encontrar y otras ocultas. Es importante mantenerse al día con las nuevas funciones para aprovechar al máximo la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

Podés ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a contactos específicos o a todo el mundo ajustando la configuración de privacidad. Esto puede resultar útil en determinadas situaciones, como por ejemplo si no querés que determinadas personas vean tu foto.

Ocultar tu foto de perfil no afecta tu capacidad para enviar y recibir mensajes. En cambio, aquellos seleccionados como exentos verán un círculo gris con el ícono de una persona en lugar de tu foto.

WhatsApp ofrece una serie de funciones, algunas de las cuales son agradables y fáciles de encontrar, mientras que otras requieren que te sumerjas un poco más en la aplicación de mensajería instantánea propiedad de la empresa estadounidense Meta.

Incluso cuando creés que sabés todo lo que hay que saber sobre WhatsApp, la plataforma agrega un montón de nuevas funciones que debés aprender para aprovecharla al máximo. La aplicación de mensajería instantánea te permite ocultar tu última conexión, por ejemplo, reaccionar a los mensajes con emojis e incluso puedes cambiar el fondo de pantalla de cada contacto si lo deseás.

Luego tenés funciones como los chats de voz , que están diseñados para ser una forma de comunicarte con tu voz dentro de un grupo de WhatsApp de manera menos intrusiva que las llamadas grupales de la aplicación.

¿Sabías que es posible ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a personas o contactos específicos? Puede ser que no quieras que una persona o personas en particular vean tu foto, o tal vez quieras dar la impresión de que bloqueaste a alguien para darle una pequeña lección, pero en realidad no querés bloquearlo porque entonces no sabrás si te envía un mensaje.

Cómo ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a personas específicas

Si querés ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a una persona específica o en general, podemos ayudarte. Seguí los pasos a continuación para ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a contactos individuales, pero recordá que tendrás que seguir estos pasos cada vez que quieras agregar a una persona específica a tu vista de foto de perfil oculta. Esta función está disponible tanto en dispositivos iOS como Android.

Abrí la aplicación WhatsApp. Tocá la pestaña Configuración o Ajustes en la esquina inferior derecha. Pulsá Privacidad. Tocá en la foto de perfil. Tocá en Mis contactos excepto... Elegí cualquier contacto que no quieras que vea tu foto de perfil de WhatsApp. Pulsá en Listo en la esquina superior derecha.

Cómo ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a todo el mundo

Puede que ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a contactos específicos no sea suficiente y que, en realidad, solo quieras ocultársela a todos, o a aquellos que no están en tu lista de contactos, por ejemplo. Si querés ocultar tu foto de perfil de WhatsApp a todos, seguí los pasos que se indican a continuación.

Abrí la aplicación WhatsApp. Tocá la pestaña Configuración o Ajustes en la esquina inferior derecha. Pulsá Privacidad. Tocá en la foto de perfil. Pulsá en la opción Nadie, Pulsá en Listo en la esquina superior derecha.

Si querés que sólo tus contactos vean tu foto de perfil, seguí los primeros cuatro pasos y luego seleccioná Mis contactos.

¿Qué pasa cuando ocultás tu foto de perfil de WhatsApp?

Si ocultás tu foto de perfil a personas específicas, podrás seguir enviando y recibiendo mensajes con los contactos que selecciones de forma normal. Lo mismo se aplica cuando ocultás tu foto de perfil a todos.

En lugar de tu foto, verán un círculo gris con el icono de una persona, que es lo mismo que ocurre si alguien te bloquea en WhatsApp, solo que en ese caso, los mensajes y las llamadas no se realizarán.

Es una función muy útil y existen varias razones por las que tal vez deberías considerar usarla. En la introducción mencionamos que es posible que quieras que se perciba que bloqueaste a alguien sin realmente bloquearlo, pero también es útil si tenés a tus hijos en tu foto de WhatsApp y no querés que las personas dentro de un grupo los vean, por ejemplo.

Para esto último, recomendamos seleccionar que solo tus contactos vean tu foto de perfil de WhatsApp, de modo que cualquier persona que no conozcas en un grupo de WhatsApp al que te hayan agregado no pueda verla.

Cómo hacer que las fotos y videos de WhatsApp sean privadas

La función Ver una vez archivos multimedia como fotos y videos de WhatsApp te permite enviar fotos y videos que desaparecen después de ser vistos, lo que brinda comodidad y privacidad.

Sin embargo, los destinatarios pueden capturar o guardar contenido multimedia para visualizarlo una sola vez a través de métodos como tomar una fotografía de la pantalla o usar herramientas de grabación de pantalla. Además, si bien WhatsApp dice que no tiene acceso a los medios de visualización única, la empresa puede recibir una copia si se la denuncia por violar los términos del servicio.

La función Ver una vez los archivos multimedia de WhatsApp está diseñada para proteger tu privacidad y ahorrar espacio de almacenamiento. Pero hay algunas cosas que debés saber sobre su uso, incluidos los riesgos.

¿Qué es el contenido multimedia "Ver una vez" en WhatsApp?

Los archivos multimedia que se pueden ver una sola vez son cualquier foto o video que enviés en WhatsApp con la opción de ver una sola vez habilitada. Podés habilitar esta opción tocando el ícono "1" junto al botón de enviar cuando seleccionas un archivo multimedia de tu galería.

Cuando enviás fotos y videos que solo se pueden ver una vez en WhatsApp, el destinatario verá un mensaje que dice "Foto" o "Video" con un ícono "1" al lado. Cuando el destinatario toque el mensaje, podrá ver el contenido multimedia una vez y luego desaparecerá del chat.

También podés enviar notas de voz para verlas una sola vez en WhatsApp , lo que es básicamente una forma de hacer que tus notas de voz se autodestruyan después de haberlas escuchado.

¿Puede alguien guardar o capturar una pantalla de un mensaje de "Ver una vez"?

Si bien los medios como fotos y videos que se pueden ver una sola vez están diseñados para ser efímeros y privados, existen algunas formas en las que alguien puede guardarlos o capturar una copia de ellos. Por ejemplo, pueden usar otro dispositivo para tomar una foto o un video de la pantalla mientras ven el medio.

La última versión de WhatsApp impide que los usuarios realicen capturas de pantalla o graben contenido multimedia que solo se puede ver una vez. Sin embargo, no siempre se puede saber qué versión de WhatsApp usa el receptor. Algunos dispositivos también pueden admitir la grabación de pantalla de contenido multimedia que solo se puede ver una vez.

Por lo tanto, solo debés usar la función Ver una vez para enviar archivos multimedia que le confíes al destinatario y que no te importe que guarden o compartan. También debés conocer los riesgos y las limitaciones de la función Ver una vez y no depender de ella para garantizar la privacidad o la seguridad completas.

¿Por qué no puedo abrir una imagen de visualización única en WhatsApp?

Si recibís una imagen que solo se puede ver una vez en WhatsApp, pero no podés abrirla, puede deberse a que estás usando la versión de escritorio o web de WhatsApp. Las imágenes que solo se pueden ver una vez solo se pueden abrir con la aplicación móvil en dispositivos Android o iOS. Esto es para garantizar la privacidad y evitar que los destinatarios usen una grabadora de pantalla o una herramienta de recorte en su computadora para almacenar el contenido multimedia.