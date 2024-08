Un día mirás tu cuenta de Gmail y tenés varios miles de correos electrónicos. ¿Por qué sorprenderse? Es muy fácil suscribirse a docenas de promociones de empresas sin darse cuenta. Si comprás algo en línea de un nuevo servicio o minorista, te suscribirás. Si querés leer un artículo de una fuente que exige registrarse, te suscribirás. Si firmás una petición o donas dinero a una causa benéfica, te suscribirás.

Por supuesto, es fácil ignorar todas esas suscripciones y dejar que se acumulen en la pestaña Promociones de Gmail. Pero, ¿qué sucede si hay una oferta realmente buena en tu tienda de ropa favorita y la perdés pierde debido a la gran cantidad de otros correos electrónicos promocionales? ¿Qué sucede si tenés tantos correos electrónicos almacenados que están comenzando a consumir los límites de almacenamiento de Google? ¿O qué sucede si la idea de tener varios miles de correos electrónicos promocionales en tu bandeja de entrada es simplemente irritante?

A veces es una buena idea dedicar un poco de tiempo a limpiar todos esos correos electrónicos que sobran en tu cuenta de Gmail y evitar que lleguen más. Aquí te contamos cómo hacerlo. Las siguientes instrucciones son para Gmail en un navegador. Podés hacer algunas de estas cosas con tu aplicación móvil; esas opciones se enumeran al final de este artículo de iProfesional.

Cancelar suscripción o bloquear en Gmail

Google ha hecho que sea bastante fácil darse de baja de una suscripción de correo electrónico. Los correos electrónicos que el motor de inteligencia artificial de Google percibe como promocionales tendrán dos etiquetas de "Cancelar suscripción" disponibles: una en la lista principal, que se volverá visible cuando pases el cursor sobre ella, y un enlace a la derecha del nombre del remitente después de abrir el correo electrónico.

Hacé clic en el enlace y verás una ventana emergente con un botón azul que dice "Cancelar suscripción". Hacé clic en él y pronto dejarás de recibir correos electrónicos de esa fuente. Recordá que puede llevar algunos días quitar tu nombre de una lista de suscripción.

Por supuesto, también existe la forma antigua de cancelar la suscripción: si vas al final de la mayoría de los boletines o mensajes promocionales en tu correo electrónico, encontrarás un enlace para cancelar la suscripción que podés usar.

Sin embargo, debés tener en cuenta que hay muchos "spammers" que utilizan el botón "Cancelar suscripción" para confirmar que una cuenta de correo electrónico es legítima; responder a estos mensajes podría exponerte a un aumento del spam, en lugar de una disminución. Tu mejor opción en este sentido es utilizar la función de cancelación de suscripción de Gmail solo para los correos electrónicos de proveedores que conocés. En su lugar, debés bloquear cualquier contacto que se encuentre en tu pestaña de Spam o que no conozcas.

Para bloquear a un remitente, simplemente abrí el correo electrónico, hacé clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y hacé clic en "Bloquear (nombre del proveedor)".

A veces, de forma un tanto impredecible, el motor de inteligencia artificial de Gmail detectará que no has abierto un correo electrónico de una fuente específica en más de 30 días y te preguntará si deseas cancelar la suscripción. Aprovechá esta oportunidad si esto ocurre.

Eliminar correos antiguos en Gmail

Lamentablemente, cancelar la suscripción a un proveedor o incluso bloquearlo no soluciona nada con los cientos o más de correos electrónicos que todavía están en tu cuenta de Gmail. Incluso si son correos electrónicos de una empresa que te gusta, a veces simplemente querés deshacerte de todos los correos electrónicos obsoletos que abarrotan tu bandeja de entrada.

Existen diversas formas de deshacerse de los correos electrónicos antiguos. Podés probar una de las aplicaciones que afirman facilitar la limpieza de tu bandeja de entrada, pero puede ser igual de fácil hacerlo vos mismo.

Para deshacerse de un correo electrónico de, por ejemplo, un remitente específico:

Escribí el nombre del remitente en el cuadro de búsqueda .

. Si el nombre del remitente es demasiado general o puede aparecer en otros correos electrónicos, abrí uno de los correos electrónicos en cuestión , copiá la dirección de correo electrónico y pegála en el cuadro de búsqueda.

, copiá la dirección de correo electrónico y pegála en el cuadro de búsqueda. Si querés asegurarte de que solo te envíen correos electrónicos, podés escribir " De:(remitente) " o "De:(dirección de correo electrónico)". También podés hacer clic en el icono a la derecha del campo de búsqueda; eso revelará un formulario con una variedad de campos que podés usar para buscar los correos electrónicos que deseás eliminar.

" o "De:(dirección de correo electrónico)". También podés hacer clic en el icono a la derecha del campo de búsqueda; eso revelará un formulario con una variedad de campos que podés usar para buscar los correos electrónicos que deseás eliminar. Una vez que hayas realizado la búsqueda, hacé clic en el cuadro cuadrado que se encuentra en la esquina superior izquierda de tu lista de correo electrónico . Esto marcará todos los correos electrónicos de esa página. Luego, podés hacer clic en el ícono de la papelera para enviar todos los correos electrónicos a la papelera.

. Esto marcará todos los correos electrónicos de esa página. Luego, podés hacer clic en el ícono de la papelera para enviar todos los correos electrónicos a la papelera. Si tenés más de 50 correos electrónicos en tu lista de búsqueda, después de hacer clic en el pequeño cuadrado, verás un mensaje en la parte superior de la lista que dice: "Se han seleccionado las 50 conversaciones de esta página. Selecciona todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda". Este último es un enlace; hacé clic en él y se seleccionarán todos los correos electrónicos de ese remitente.

en tu lista de búsqueda, después de hacer clic en el pequeño cuadrado, verás un mensaje en la parte superior de la lista que dice: "Se han seleccionado las 50 conversaciones de esta página. Selecciona todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda". Este último es un enlace; hacé clic en él y se seleccionarán todos los correos electrónicos de ese remitente. Cuando hagas clic en el símbolo de eliminar, aparecerá el típico mensaje "¿Está seguro de que desea hacer esto?". Si estás seguro, hacé clic en "Aceptar".

Si te pone un poco nervioso eliminar todos los correos electrónicos, podés escanear la lista y desmarcar los que no quieras enviar a la papelera; también podés archivar aquellos de los que no estés seguro, solo para sacarlos de tu bandeja de entrada. Debés tener en cuenta que el correo que acabas de "eliminar" todavía no ha desaparecido del todo; tenés 30 días para ir a la carpeta Papelera (el enlace está en la columna de la izquierda) y restaurarlo.

Promociones de las que no te podés deshacer en Gmail

Por supuesto, hay una clase de promociones de las que no te podés deshacer: los anuncios que vende Google y que, por lo tanto, se añaden a la parte superior de tu lista de correo electrónico (por suerte, están marcados como "Patrocinados", por lo que al menos son identificables). Normalmente las encontrás en mis pestañas de Promociones y Actualizaciones.

Podés tener un pequeño control sobre los anuncios que aparecen allí activando lo que Google llama anuncios personalizados. Eso significa, según Google, que los anuncios que ves estarán determinados por tus temas y marcas preferidas, información en tu cuenta de Google como edad y sexo, y actividad como tus búsquedas, videos vistos y aplicaciones. Conviene mantener los anuncios personalizados desactivados; es preferible soportar anuncios inapropiados que darle a Google otra forma de usar tu información. Pero vos decidís.

Orden y limpieza con la aplicación móvil de Gmail

Si bien el enlace "Cancelar suscripción" no está disponible en la lista de Gmail para dispositivos móviles, lo encontrarás en la parte superior de cada correo electrónico individual a la derecha del nombre del remitente. Al igual que con la versión web, solo seleccioná el enlace y se te solicitará que confirmes la cancelación de la suscripción. A veces, el enlace de cancelación de suscripción de Google no funciona con un proveedor específico; en ese caso, es posible que se te solicite que vayas al sitio web para cancelar la suscripción.

También podés bloquear a un remitente abriendo el correo electrónico, haciendo clic en los tres puntos en el extremo derecho del nombre del remitente y seleccionando "Bloquear (nombre del remitente)".

Si deseás eliminar un grupo de correos electrónicos usando tu teléfono móvil, aquí te explicamos cómo hacerlo:

Buscá un proveedor específico o enviá un correo electrónico escribiendo el nombre en el cuadro de búsqueda en la parte superior de la lista de correo electrónico.

o enviá un correo electrónico escribiendo el nombre en el cuadro de búsqueda en la parte superior de la lista de correo electrónico. Una vez que toques el cuadro de búsqueda, verás varios botones debajo que le permitirán buscar dentro de Etiquetas, De, Para o Archivo adjunto (si tiene uno y de qué tipo).

(si tiene uno y de qué tipo). Una vez que hayas hecho eso, mantené presionado uno de los resultados de la lista. El ícono a la izquierda del mensaje quedará marcado.

El ícono a la izquierda del mensaje quedará marcado. Si deseás deshacerte de todos los correos electrónicos de la búsqueda, tocá el cuadro " Seleccionar todo " que ahora aparecerá en la parte superior de la lista.

" que ahora aparecerá en la parte superior de la lista. Ahora podés eliminar esos correos electrónicos seleccionando el icono de la papelera.

Con la aplicación de estos consejos, podrás cancelar la suscripción y eliminar todos esos mensajes no deseados en Gmail.