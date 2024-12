WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada, permite compartir fotos, videos, audios y documentos, ofreciendo una experiencia completa de comunicación. Sin embargo, este uso intensivo tiene un inconveniente que muchos usuarios pasan por alto: el impacto negativo de la acumulación de archivos en el rendimiento de los celulares.

Este problema es especialmente crítico en teléfonos con poca capacidad de almacenamiento, o en aquellos donde no se realiza una limpieza regular. Aunque los usuarios suelen eliminar fotos y videos de la galería, estos archivos a menudo permanecen en WhatsApp, ocupando espacio innecesario.

A pesar de no tener una papelera de reciclaje visible, la app de Meta (cuya IA ha generado muchas quejas de los usuarios) ofrece métodos simples para gestionar y eliminar archivos almacenados, liberando espacio y mejorando el rendimiento del teléfono. Identificar y limpiar estos datos puede marcar una diferencia significativa en la operatividad del dispositivo.

WhatsApp puede hacer más lento el teléfono, en caso de no tomar las medidas necesarias

Cómo encontrar y limpiar la papelera oculta de WhatsApp

La aplicación no cuenta con una papelera tradicional, como la que conocemos en Windows, por ejemplo. Pero en los celulares con Android hay una oculta. Para buscarla y eliminar los archivos, debes seguir estos pasos:

Abrí WhatsApp Andá al administrador de archivos del teléfono, que puede figurar de dos maneras: Archivos o Gestor de archivos. Seleccioná Almacenamiento interno o Almacenamiento principal . Seguí la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Allí encontrarás subcarpetas: Imágenes, Vídeos, Audios y Documentos. Cada una contiene archivos, que puedes eliminar en su conjunto o ir seleccionándolos uno por uno.

Este proceso funciona como una papelera de reciclaje. Pero atención: tené en cuenta que al borrar cualquier archivo de esta manera, ya no podrás recuperarlo. Seleccioná con cuidado qué es lo que deseas eliminar.

Del mismo modo, WhatsApp (que tendrá nuevos emojis para 2025) no almacena los mensajes eliminados: no se conserva copia alguna en los servidores. Un mensaje borrado desaparece en el dispositivo del emisor y también del receptor, y ya no es posible recuperarlo. Sí es posible ocultar tus chats con unos trucos sencillos.

Los problemas de la falta de espacio

Tener poco espacio disponible en un celular puede hacer que el dispositivo se vuelva más lento y pierda funcionalidad. Esto sucede porque los sistemas operativos requieren una cantidad mínima de espacio libre para funcionar correctamente.

Estas son algunas de las consecuencias de tener poco espacio disponible en un celular son: