Fin del misterio La historia detrás de la sirena con dos colas que eligió Starbucks para su logo

La cadena de cafeterías es reconocida en todo el mundo por su icónica imagen, pero ¿qué llevó a sus creadores a elegirla?

El diseño del logo de Starbucks es una sirena con dos colas de color verde, ¿pero de dónde salió la inspiración para crearla?

Todo comenzó en Seattle en 1971 con tres amigos universitarios Jerry Baldwin, Gordon Bowker y Zev Siegl, que amaban el café, y también amaban el libro de Herman Melville, Moby Dick or the White Whale, que relata la historia de la travesía de Ahab, el capitán del barco ballenero Pequod que busca un gran cachalote blanco.

Los amigos tenían una idea de negocio, pero les faltaba darle nombre y una imagen, así que decidieron llamarle como uno de los personajes del libro: Starbuck, el primer oficial del Pequod.

Y en cuanto al logo, el primer local que abrieron Baldwin, Bowker y Siegl se encontraba a unos metros del muelle de Seattle, muy cerca de las costas del Pacífico, por lo que, con ayuda del diseñador Terry Heckler, inspirados en ese ambiente y el libro de Melville, decidieron buscar imágenes en libros.

Según cuenta el sitio mexicano El Financiero, Heckler encontró una ilustración de un libro noruego del siglo XV y se le ocurrió que en lugar de sirenas en las rocas que seducían a marineros, esta mítica sirena llamaría a la gente a tomar una taza de café.

"Es una metáfora del atractivo de la cafeína, las sirenas que atraían a los marineros hacia las rocas", dijo Heckler a The Seattle Times.

También aseguró "Hace unos años reduje mi hábito de 16 tazas al día porque no era sostenible".

Inicialmente, en 1971, el logo era de color café y mostraba a la sirena con el pecho descubierto rodeada del nombre de la compañía, pero después de algunas quejas de clientes, Heckler decidió que el cabello la cubriera.

En 1987, el logo cambió de color café a verde como símbolo de innovación y crecimiento.

En 2011, la sirena de Starbucks fue rediseñada con sombras en los contornos y detalles en pequeños elementos de simetría para que la hicieran parecer más humana.

La cadena de cafeterías nació en 1971 como una tienda que vendía café de grano al menudeo y ofrecía muestras a los clientes, basándose en el modelo del Peet's Coffee and Tea, de Alfred Peet, creado en 1966 en San Francisco, en el que enseñaban al cliente sobre los granos de café, según relata su propio CEO, Howard Schultz en su libro Pour Your Heart Into It: How Starbucks Built a Company One Cup at a Time with Dori Jones Yang en 1997.

Hoy en día Starbucks tiene presencia en 67 países y mercados y vale más de 8.7 mil millones de dólares.