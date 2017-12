Los argentinos disfrutan de hacer las compras de los regalos de Navidad

Marketing

Aunque los pasillos de los centros comerciales, las colas para pagar demoren más que esperar tres minutos para pasar un peaje, y de tanto dar vueltas para encontrar "ese" producto que uno ya no sabe dónde lo vio, a los argentinos. Y hasta disfrutan de ese momento, aún en medio de estas dificultades triviales. Y lo hacen tanto lo más jóvenes como los más adultos. Así lo reveló una encuesta realizada por IRSA, propietaria de los shoppings Alto Palermo, Patio Bullrich, Dot Buenos Aires y Abasto, entre otros. En el sondeo se advirtió que, es decir, aquellos que tienen entre 25 y 35 años, sienten satisfacción al realizar estas compras, mientrasexperimentan lo mismo. Los chicos serán los que se llevarán el mayor porcentaje de esas compras.porcentaje que cae a algo más de la mitad cuando se trata de los adultos. A la hora de elegir, hijos, sobrinos, nietos se llevan la prioridad. El muestreo, que se hizo sobre 585 casos, arrojó que el 42% de los jóvenes encuestados disfrutan del momento de la compra en sí misma, ycuando llega el momento en que se abren los regalos.La emoción contraria se advierte entre los que sienten peso por tener que salir a comprar regalos. Unde los participantes del estudio de 36 años en adelante siente que las compras navideñaso agobiante, mientras que sólo un 16% de los millennials comparte ese sentimiento. Hacia fines de noviembre, 7 de cada 10 argentinos aún no habían comenzado a realizar sus compras de fin de año, y sólo un 7% tomó la decisión de no hacerlo este año. Sin embargo, para los millennials, la previsión en este aspecto es algo muy característico: 8 de cada 10 no sólo ya decidió en qué momento lo hará, sino que también, entre ellos, el 33% ya tiene incluso decidido qué es lo que regalará con anticipación. En los últimos años se percibieron variaciones en los hábitos de consumo navideños impulsados por distintos motivos: cambios en la familia, falta de tiempo, estrés que generan las compras, promociones, entre otros. Así, se destaca que 6 de cada 10 argentinos encuestadospara utilizar distintas promociones y ofertas, y un 35% se organiza previamente y dedica un día entero para aprovecharlas. Una tendencia que viene creciendo es la del "amigo invisible" o(un formato mediante sorteo donde todos reciben regalos, pero cada persona solo hace uno) que ya es elegido por el 14% de los argentinos. Esta nueva modalidad se acentúa entre los millennials, siendo el 18% de los jóvenes encuestados quien la elige versus el 11% de los mayores de 36 años. Más allá de las diferencias generacionales, 7 de cada 10 argentinos coincide en que, ya que reciben regalos siempre.