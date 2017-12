La promo del Bapro se toma vacaciones: bajan porcentajes y topes de descuentos en la previa de las Fiestas

Marketing

20-12-2017 Las rebajas ya no son del 50%, y el tope de reintegro bajó un 33%. Se bajaron dos grandes cadenas de supermercados y se incluyeron rubros de vacaciones

No va más.en el valor de la compra con un tope de hasta $1.500 que lanzó el Banco Provincia a mediados de este año como forma de ayudar a los poseedores de la tarjeta de crédito de esa entidad en momentos en que el consumo no paraba de crecer, terminó. En la previa de las fiestas de fin de año, donde se registran en líneas generales mejores ventas que en cualquier otra época, el beneficio que se extendió entre julio y noviembre no va más. Del 50% que se otorgó hasta entonces -- se pasó un 25% y sólo para los miércoles 20 y 27 de diciembre. El máximo de devolución también se reduce. DUna novedad que incorpora la promo que, se prevé, seguirá durante el verano, es que se incorporará el rubro regalería -por las fiestas, se presume- y vacaciones. En Mar del Plata se bonificarán, también librería y ropa. Entre las diferencias con las promociones anteriores dos grandes cadenas de supermercados se dieron de baja:que, mes a mes, registró la llamada "Promo Vidal", que de acuerdo a lo informado por el Banco, registraba muy buenas ventas aunque sin conocer datos certeros. Algunos de los supermercados que participaron de la promoción destacaron que lo positivo de era que activaba ventas los miércoles, queen ese sentido. Pero que esa suba que se experimentaba por la mayor afluencia de público se terminaba perdiendo por el aporte que hacían a la estrategia comercial.