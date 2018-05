Telecom y Cablevisión integran sus principales marcas y debutan con su primera campaña publicitaria

Marketing

11-05-2018 La compañía comenzó a comunicar que Personal, Cablevisión y Fibertel operarán de manera conjunta. Se trata de los primeros pasos de cara a los clientes en el marco de la fusión

Bajo el lema Nos unimos para acompañarte mejor, Telecom inició el proceso de integración de sus principales marcas, Cablevisión, Fibertel y Personal, en el marco de su proceso de fusión con Cablevisión.

Se trata de una iniciativa estrictamente publicitaria, para explicarte a sus clientes que a partir de ahora estas marcas estarán integradas, aunque por el momento no hay ningún paquete de servicios que se esté ofreciendo a nivel comercial.

Se trata de las principales marcas de las empresas en proceso de fusión. Personal atiende a 19 millones de usuarios de telefonía móvil mientras Cablevisión cuenta con más de 3,5 millones de clientes, y Fibertel posee 2,2 millones de abonados a su servicio de banda ancha.

Explicarle al público que estas compañías comenzarán a operar en conjunto desde el punto de vista del márketing está habilitado a partir de la autorización de la fusión otorgada a finales del año pasado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Aún falta que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dé su veredicto final. Y hasta tanto eso no ocurra la compañía en proceso de fusión no podrá ofrecer servicios en combo. Respecto de los tiempos de cuándo ocurrirá esto no hay mayores precisiones. Desde el organismo regulador se ocupan de aclarar en cada una de las consultas que se le realizan que se trata del proceso de fusión más complejo de la historia argentina.

Lo concreto que es la pieza publicitaria que comenzó a rodar el jueves por la noche, en el horario del prime time televisivo, se trata del primer spot de campaña conjunta.

El comercial, realizado por la agencia JWT, muestra el mundo atravesado por la conectividad permanente. Conexiones que simplifican la vida, que acompañan, que transforman: desde compartir un momento en familia, disfrutando un contenido, sólo/a, en pareja, o divirtiéndose con amigos/as; hasta pedir un auxilio para el auto que se descompuso en la ruta, estudiando, o trabajando. Son imágenes cotidianas, pero que reflejan la sinergia que habilita la conexión con otros.

"Con la campaña Nos Unimos para Acompañarte Mejor iniciamos la primera instancia de comunicación masiva, integrando nuestras marcas de mayor volumen de clientes (Cablevisión, Personal y Fibertel) en un mismo spot" destacó Martín Heine, director de marketing de Telecom.

"Queremos comenzar a comunicarle a nuestros clientes sobre el valor que esta unión representa, ya que implicará la materialización de inversiones sostenidas que se reflejarán en redes de conectividad más robustas, con un impacto positivo sobre la calidad de nuestros servicios", destacó. "Y en un futuro, acercando innovadoras propuestas comerciales y brindando atención integral a nuestros clientes", agregó.



Además de la pieza de TV creada por la agencia JWT, la campaña de comunicación integral 360, incluye vía pública, radio, la landing/web dedicada www.nosunimos.com.ar y acciones en redes sociales.

Todos integran

En el marco del proceso de competencia y convergencia que se habilitó a partir de este año en la Argentina, las distintas operadoras encaran acciones de integración de marcas, como una manera de demostrar que bajo una misma denominación se ofrecerán diversos productos y servicios. Desde el punto de vista tecnológico, lo harán de manera empaquetada o en combo.

Hace un mes lo hizo Movistar, cuando decidió hacer lo propio con sus marcas: desterró a las que identificaban a sus servicios de banda ancha y telefonía fija, y las integró a todas bajo el sello Movistar, en un movimiento que ya había encarado la compañía varios años antes en toda la región.

La empresa que nunca debió encarar un proceso de estas características fue Claro debido a que la operadora siempre puso debajo de su denominación comercial los distintos servicios que brinda, sin perder identidad: Clarovideo, Claromúsica, y demás