El curioso tuit de Jorge Sampaoli que reabrió el debate sobre la publicidad en la selección argentina

El tramo final de la preparación argentina para el Mundial de Rusia 2018 fue un cóctel de situaciones atípicas. Idas y vueltas en la confección de la lista de los 23 futbolistas convocados, dos lesiones importantes que dejaron afuera de la Copa a Sergio Romero y Manuel Lanzini y la pésima comunicación de la AFA que en un día logró el enojo de católicos, musulmanes y judíos.

Se anunció una reunión de la Selección con el papa Francisco en el Vaticano, pero la audiencia jamás se concretó, y el escándalo por la cancelación del amistoso con Israel, en Jerusalén, que le traerá duras consecuencias económicas a la AFA.

La mirada ahora se posa directamente sobre el DT, Jorge Sampaoli, por un curioso tuit que escribió el jueves desde su cuenta en la red social. Se trata de un comentario más comercial que deportivo apenas a horas del debut frente a Islandia, el sábado próximo, en Moscú.

¿Cómo fue el tema? Todo empezó con otro tuit, el de la cuenta Gerente de Noblex (@GerenteDeNoblex) que chicaneaba al entrenador.

Que pasó @SampaoliOficial ?? No me llegó el pasaje a #Rusia2018, me dejaste afuera del plantel?? pic.twitter.com/nhAcLpsdKZ