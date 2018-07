Marketing

Facebook negocia con Cristiano Ronaldo para producir un reality show sobre su vida

06-07-2018 El plan es filmar 13 capítulos por el que Zuckerberg le pagaría al futbolista unos u$s10 millones. El programa se transmitiría por Facebook Watch

Facebook llega pisando fuerte a la televisión. La red social de Mark Zuckerberg se encuentra en negociaciones con Cristiano Ronaldo para producir un reality show sobre su vida privada, informa el medio especializado Variety. Cristiano, que fue noticias las últimas semanas debido a su posible marcha del Real Madrid, se embolsaría u$s10 millones por los 13 capítulos de los que constaría el programa. La estrella de fútbol americano Tom Brady, responsable de la compañía Matador Content y Religion of Sports, está detrás de la producción del programa, que seguiría la estela de "Tom vs Time", el reality sobre el día a día de Brady que Facebook Watch estrenó el pasado mes de enero. Las fuentes que cita Variety difieren sobre el estado actual de las negociaciones. Una de ellas aseguró que el acuerdo está cerca de firmarse mientras que otra apuntó que las conversaciones se encuentran todavía en una fase muy inicial. No es la primera vez que Cristiano Ronaldo negocia con Facebook. El futbolista y la empresa de Zuckerberg ya han hecho proyectos juntos. En mayo se conoció que el jugador producirá una serie sobre fútbol para Facebook Watch. Se trata de un drama escrito por Liz Garcia y Josh Harto (Memphis Beat) sobre un equipo femenino compuesto por estudiantes de un instituto en Nueva York, cuyo éxito se basa en la química entre sus componentes, procedentes de diferentes etnias y clases sociales.