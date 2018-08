coim El PJ se mostró muy dividido y no hubo quórum para avanzar con los allanamientos a Cristina

El debate se postergó para el próximo miércoles a las 14. No se alcanzaron los 37 senadores necesarios para iniciar la sesión como se había acordado

Hay 35 senadores presentes y, si bien se trata de una sesión que viene de un cuarto intermedio (del último jueves) y no requiere quórum, se acordó el último martes por la noche comenzar a sesionar solo si había 37 legisladores en sus bancas.

El expresidente lula fue preso cuando la corte rechazo tenia dos setnenicas de tribunal firme.

El senado tiene que dar los debates de cara a laa sociedad. Hubiera estadoa bien que esta

es el allanamiento mas publicado de la historia judicial argentino.

El juez no va a encontrar nada pero tiene derecho a llanar

14 horas miercoles que viene

Con el peronismo dividido, un kirchnerismo abroquelado en el apoyo irrestricto a su líder y el bloque de Cambiemos decidido a ir a fondo en apoyo de la medida judicial de Claudio Bonadio, el Senado debate este miércoles si autoriza o no los allanamientos a los domicilios de la expresidenta Cristina Kirchner, imputada en la causa que investiga el pago de coimas en la concesión de obra pública durante su gobierno.

Los procedimientos que pidió el magistrado incluyen las viviendas que la senadora posee en las localidades de Río Gallegos y El Calafate en la provincia de Chubut y el departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320) el Senado debe votar si autoriza al juez a realizar los allanamientos. Ese debate comenzará a las 14 y promete ser ríspido.

"Ratifico la posición que públicamente he planteado en el sentido de que el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación", expresó Miguel Angel Pichetto en un comunicado. Lo respaldan Rodolfo Urtubey (Salta) y Dalmacio Mera (Catamarca).

Pero dentro del peronismo, no todos opinan igual y le meten presión al rionegrino. Tal es el caso de José Mayans (Formosa), Rubén Uñac (San Juan) y Pedro Guastavino (Entre Ríos).

Para Mayans, la requisitoria de Bonadio "tiende a dar un golpe mediático" y esconde la intención de "humillar" a la senadora a la que consideró como la persona "que tiene intención de voto muy fuerte", incluso superando en la actualidad al presidente Mauricio Macri.

Por supuesto, en el FpV, no existen dudas; cerraran filas en torno a su jefa aunque hasta martesr no tenían certezas respecto a si el oficialismo lograría juntar los votos necesarios.

En tanto que desde el bloque de Cambiemos, necesitado de los votos del peronismo dialoguista, no muestran fisuras respecto a avalar la petición de Bonadio, aunque resta saber si la asunción en Paraguay del presidente electo Mario Abdo Benítez, generará algunas deserciones. En la misma sesión, el Senado deberá tratar el proyecto de extinción de dominio, una figura jurídica que permite al Estado recuperar los bienes obtenidos y usados por el delito, incluida la corrupción.

Qué dijo Cristina

La expresidenta se presentó el lunes ante Bonadio en los tribunales de Comodoro Py para declarar y entregó un escrito donde lo acusó de "juez enemigo" y denunció "una persecución".

"Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadio. ¿Milagro? No. ¿Forum shopping?", dijo.

Desde el 10 de diciembre de 2015 me armaron seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de agosto de 2018

Se inaugura así una nueva categoría jurídica que excede la del Juez parcial o “no Juez” que enseñaba Baigún: se trata del Juez enemigo, actor principal del #Lawfare. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de agosto de 2018

Te puede interesar Video: mientras allanaban el edificio de Cristina, Feinmann y Dalbón se cruzaron al aire

La exmandataria aseguró que existe una "decisión política del Poder Judicial -en su más alta expresión- en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona".

Ahora, la expresidenta espera la decisión del Senado mientras varios funcionarios de alto rango de su gobierno y ejecutivos corporativos ya están detenidos.

"Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI", escribió la expresidenta en Twitter.

Desde hace dos años vengo pidiendo que se realice una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. En todas las instancias judiciales, mi pedido fue denegado. Los proyectos de ley presentados en ese sentido, no fueron tratados por el rechazo del oficialismo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de agosto de 2018

Resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de agosto de 2018

Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 13 de agosto de 2018