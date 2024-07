El debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino es un tema central en la conversación de cualquier fanático. Y los dirigentes no hacen oídos sordos al asunto que es motivo de preocupación en los hinchas, que en su mayoría, defienden el espíritu de los clubes de ser sociedades civiles. Uno de ellos fue el presidente de River, Jorge Brito, quien en medio de la presentación de los refuerzos dejó bien en claro cuál es la postura que adoptaron junto a los directos respecto al desembarco de las SAD.

"Nosotros ya lo hemos ratificado hace cinco, seis años, en una asamblea que tuvo unanimidad. Estamos totalmente convencidos de que fuimos, que somos y seguiremos siendo una sociedad civil sin fines de lucro", enfatizó Brito.

Al respecto, el presidente de River indicó: "Creo que no es solamente una expresión en una asamblea, una ratificación, sino que es algo que nosotros diariamente lo demostramos con hechos que ratifiquemos ese modelo de gestión".

"Y estamos convencidos de que no hace falta ser una SAD, para ser una sociedad civil como es River. Eficiente, que compite en lo más alto y que diariamente ratificamos con hechos cosas que no son un negocio y que no existe en una SAD", remarcó el dirigente.

Jorge Brito, presidente de River, se manifestó en contra de las SAD

Javier Milei insiste con la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas y, al igual que River, la AFA se opone

Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, la implementación de las SAD se convirtió en un tema de discusión, aunque por el momento la mayoría de los clubes respaldó el modelo actual.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por su parte, emitió un comunicado en el cual negó estar en contra de las SAD, pero sí que se obligue a las instituciones a aceptar el ingreso de capitales privados.

Pese a esto, el futuro de las SAD en el fútbol argentino es incierto: por un lado, están los socios que defienden incasablemente la importantes del hincha en los clubes, mientras que del otro, sostienen que la privatización es beneficiosa.

El Gobierno sostiene que hay 11 empresas decididas a desembarcar en la Argentina con billetes frescos y calcula que podrían ingresar hasta u$s3.000 millones de inversiones.