El ex jugador de la Selección argentina y campeón del mundo, Ángel Di María, descartó este martes volver a jugar en Rosario Central debido a una macabra amenaza que sufrió y en la que se vio involucrada su hija Pía.

El rosarino viene de anunciar su retiro del fútbol, tras consagrarse como bicampeón de América, aunque todavía se manejaba la posibilidad de que "el Fideo" se despidiera en el club que lo vio crecer. Sin embargo, esa opción quedó descartada de plano.

"Dejaron una cabeza de chancho que tenía una bala en la frente y una nota que decía que si yo volvía a Central la próxima cabeza iba a ser la de mi hija Pía", comentó el actual delantero del Benfica de Portugal en diálogo con Rosario 3. Y agregó: Fue en la inmobiliaria de mi hermana, no salió a la luz porque mi hermana y mi cuñado se asustaron y no denunciaron".

El cartel con amenazas que recibió Di María.

Y recordó el momento que vivió en una estación de servicio, cuando se desató un tiroteo con el fin de asustar a él y a su familia: "Podría haber muerto cualquier empleado o persona que estuviera ahí en ese momento, una locura. Creo que fueron demasiadas cosas para tomar esta decisión, no son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves".

Asimismo, señaló que Maximiliano Pullaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación también fueron blanco de amenazas.

Sobre la posible vuelta al club de Rosario donde hizo inferiores, dijo: "El sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y es más que obvio que voy a seguir diciéndolo cada vez que me pregunten, porque es lo que siento y siempre soñé".

Sin embargo, cerró: "Y era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio. A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Me siento mal por no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia".

Detuvieron a barrabravas de Newell's por amenazas contra Ángel Di María

En un operativo realizado en la zona oeste de Rosario, la Policía de Investigaciones detuvo a Alejandro "Rengo" Ficadenti y Sergio "Bebe" Di Vanni. También se arrestó a Marcelo "Colo" Rubattino, señalado como otro presunto integrante de una facción de la barrabrava leprosa.

En el curso del procedimiento, también secuestraron 2 millones y medio de pesos junto con tres teléfonos. Además, se realizaron allanamientos en otros 7 domicilios vinculados a los implicados, donde se encontraron $17.598.000 en efectivo y varios celulares.