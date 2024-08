New Balance, Lacoste, entre otras marcas, están liquidando una gran cantidad de calzado e indumentaria a bajo precio en distintos outlets del país

Con la inflación que aún sigue experimentando Argentina, aunque en un ritmo descendente, algunos precios, como es el caso de New Balance, marca que produce zapatillas de calidad, se han incrementado considerablemente en los últimos años.

Incluso, en algunos casos, su precio fue, medido en dólares, más caro que países como Estados Unidos donde los salarios son mucho más elevados. En este sentido, los outlets ganaron mucha popularidad, con precios mucho más económicos.

¿Cuáles son las ofertas del outlet de New Balance?

Actualmente, solo existe un outlet de New Balance. Este se encuentra en el Shopping Soleil Premium Outlet (Buenos Aires 1609, Boulogne). Los días y horarios son de lunes a sábados de 10 a 20. A diferencia de otros outlets, no tienen publicaciones online, por lo que todo se compra de forma presencial.

Asimismo, los precios varían según el tipo de falla o problema que presente (en algunos casos no tienen fallas, sino que es un exceso de stock). Además, entre los inconvenientes, es que no hay un parámetro establecido, por lo que no queda otra opción que ir presencialmente y revisar. En cuanto al ahorro, en algunos casos puede llegar al 50% del valor original.

Los mejores lugares para comprar ropa de marca a muy buenos precios

Los outlets suelen incluir una amplia gama de productos originales de temporadas anteriores, además de promociones que suelen descontar hasta un 60% del valor de una prenda tanto para hombres, mujeres y niños.

Uno de los más destacados se encuentra en el barrio de Barracas, en el sur de Buenos Aires, donde hay una gran cantidad de marcas y productos económicos. Entre ellos se encuentran la ropa deportiva y una gran variedad de zapatillas, remeras, jeans, camperas, accesorios, entre otros productos. Se encuentran en las calles California, Herrera e Iriarte, donde se ubican la mayoría de los outlets.

Entre las casas de comercio más importantes se encuentran las siguientes:

Barracas Outlets: se encuentra ubicado en Herrera al 1855. Su horario de atención es de 9:00 hasta las 18:30 hs

Factory Deportivo Barracas: se encuentra ubicado en California al 1940. Su horario de atención es de 9:30 hasta las 19:30 hs

Lacoste Outlet: se encuentra ubicado en Herrera al 1885. Su horario de atención es de 10:00 hasta las 19:00 hs

Mega Outlet John Blue: se encuentra ubicado en Herrera al 1727. Su horario de atención es de 10:00 hasta las 19:00 hs

Park Outlet Barracas: se encuentra ubicado en Herrera al 1659. Su horario de atención es de 11:00 hasta las 9:00 hs

Rochas Outlet: se encuentra ubicado en Herrera al 1661. Su horario de atención es de 9:30 hasta las 18:30 hs

Sweet Victorian Outlet: se encuentra ubicado en Iriarte al 1930. Su horario de atención es de 11:00 hasta las 19:00 hs

Topper Outlet: se encuentra ubicado en California al 1930. Su horario de atención es de 10:00 hasta las 20:00 hs

En estos outlets se puede conseguir desde indumentaria hasta calzado. En el caso de las New Balance, el único outlet del país se encuentra en el Shopping Soleil Premium Outlet.