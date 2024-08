Tras la denuncia de la exprimera dama, Fabiola Yañez, contra Alberto Fernández por violencia de género, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que el expresidente no dará clases en esa casa de estudios, al menos, en el segundo cuatrimestre del año.

"Durante el próximo cuatrimestre Alberto Fernández no tendrá designación vigente en la Facultad ya que su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos", informó la UBA.

Alberto Fernández era docente de la UBA desde 1987 y se desempeñaba como profesor adjunto interino a cargo de la materia Teoría General del Delito, perteneciente al Departamento de Derecho Penal.

En diciembre de 2022, un grupo de estudiantes pertenecientes a la agrupación Franja Morada pidió la suspensión del ex presidente luego de que este no acatara el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituía los fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la UBA confirmó este miércoles que el ex mandatario no volverá a enseñar en la Facultad.

El mensaje de La Cámpora tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Luego de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, el frente de Mujeres de La Cámpora difundió un duro comunicado en el que se solidariza con la ex primera dama y carga contra el ex mandatario.

También señaló, en una parte del comunicado, que Fernández ejerció violencia contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Yáñez a partir de las noticias que informan de su denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández. Te creemos y acompañamos. Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio de poder que implica el cargo de presidente de la Nación", señaló la agrupación fundada y liderada por Máximo Kirchner.

Además, la agrupación aseguró que Fernández ejerció violencia contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien compartió fórmula en las elecciones de 2019. "Sabemos que lo personal es político: machismo que se expresó en la vida privada y en la pública. No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por él mismo contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él", expresó La Cámpora en una parte del comunicado.

También se hicieron eco de las contradicciones que quedaron expuestas con respecto a la gestión de Fernández, quien se reconocía como el "primer presidente feminista": "Nos duele y nos subleva que un ex presidente banalice y burle banderas, premisas y conquistas que llevamos adelante los feminismos durante estos años".