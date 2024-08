Todavía conmocionados por la denuncia de la exprimera dama, Fabiola Yáñez, contra el expresidente Alberto Fernández, un grupo de diputados de Unión por la Patria resolvieron finalmente romper el silencio e impulsar un proyecto de resolución para dejar sentada su postura frente al reclamo por violencia de género contra el exmandatario.

Si bien tiene fuerte impacto político, las acusaciones contra Alberto preocupan al peronismo, sacudido ya por las causas judiciales contra el exgobernador de Tucumán, José Alperovich y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, involucrados recientemente en casos de violencia de género y violación.

Diputados kirchneristas cuestionan a Alberto Fernández

Es que, la denuncia cayó como una bomba en ese espacio, sobre todo por su defensa en favor de las políticas de género que llevaron incluso al expresidente a crear, paradójicamente, el Ministerio de las Mujeres, hoy disuelto por la gestión de Javier Milei.

Casualmente esa política, que se convirtió en uno de los emblemas del kirchnerismo y ahora divide aguas al interior del bloque de UP, llevó a un grupo de legisladores a diferenciarse del silencio, por ejemplo, de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no se manifestó en torno a la denuncia contra Alberto.

Minutos antes de la sesión en Diputados, que sorpresivamente fracasó por falta de quórum, cerca de 38 diputados -del total de 99 que integran el bloque- firmaron un proyecto de resolución para dejar sentada su postura frente al tema.

"Corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima", aseguran 38 de los 99 legisladores que componen el bloque que encabeza el santafesino Germán Martínez.

El proyecto, que lleva las firmas del propio Martínez y de Leandro Santoro, Paula Penacca y Cecilia Moreau, no fue suscripto por el exjefe de Gabinete de Alberto, Santiago Cafiero, ni de Victoria Tolosa Paz, exministra de Desarrollo Social, muy cercanos al exmandatario peronista.

¿Qué dice el proyecto de Unión por la Patria?

En el texto, los diputados llaman a "exhortar a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes".

Entre los fundamentos, el bloque kirchnerista destaca que la iniciativa "tiene por objeto que esta Honorable Cámara se pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia por violencia de género que ha formulado recientemente la Sra. Fabiola Yañez".

"La indiferencia ante la situación planteada no es una opción en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar. Ante la denuncia efectuada resulta fundamental que los hechos sean totalmente esclarecidos y determinadas las responsabilidades correspondientes. Vivir sin violencia es la única opción para que las mujeres y las diversidades puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de sus quehaceres", enfatizan los diputados de UP.

La denuncia contra el exmandatario se iba a colar en la sesión prevista para hoy, en el marco de las cuestiones de privilegio pero finalmente la sesión se cayó. De esta manera, y con ese pronunciamiento, el espacio pretendió atajarse frente a las acusaciones de algunos referentes kirchneristas de complicidad.

¿Quiénes se pronunciaron ya sobre el caso?

"No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes", aseveró la exlegisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, en su cuenta de X.

En esa línea, la extitular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) durante la gestión de Alberto Fernández -y actual parlamentaria del Mercosur- Victoria Donda, quien aseguró que "[Alberto Fernández] se escondió y se colgó de nuestras banderas [del feminismo]. Los hipócritas de afuera, los que hoy se cuelgan de esta pelea pero les importa una mierda lo que le pasa a Fabiola o a las mujeres".

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria (UP) y economista, Julia Strada, arremetió contra el expresidente y dijo que "las que venimos del movimiento feminista le creemos, respetamos los tiempos y acompañamos a quienes sufren violencia, siempre", en torno a la denuncia de la exPrimera Dama.

Asimismo, la senadora de UP, Juliana Di Tullio, pidió: "Dejen la hipocresía: a ustedes les importa tres almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés: que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés. Le creo a ella. Punto", publicó en su cuenta de la red X, ex Twitter.

En tanto, la expresidenta Cristina Kirchner -quien eligió a Alberto Fernández como candidato presidencial- todavía no se pronunció sobre la denuncia de Fabiola Yañez y se encuentra en México.

Desde la oposición, por su parte, María Eugenia Vidal, diputada por la ciudad de Buenos Aires de PRO, sostuvo que "crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernández violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve".

"Paso por acá para decir que en 2019 podrían haber reelegido a un gran Presidente [en referencia a Mauricio Macri] pero votaron a Alberto golpeador y a Cristina [Kirchner] Condenada. Un abrazo", afirmó la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Al respecto, Carolina Píparo, consideró que "si es verdad que existieron funcionarios públicos que desde el ex ministerio de la mujer le respondieron a Fabiola Yáñez que no se podía hacer nada ante la violencia que estaba sufriendo, deben ser inmediatamente investigados y juzgados. El kirchnerismo es todo lo que está mal".

"Espero que el kirchnerismo no mire para otro lado como lo hizo con [José] Alperovich y [Fernando] Espinoza… ni hablar de cuando el ex residente le echó la culpa [a Fabiola Yañez] por la cena de Olivos. El feminismo de doble vara que guarda silencio cuando los violentos son los propios", enfatizó la senadora radical, Carolina Losada.

Silvia Lospennato, el PRO, una de las impulsoras en el Congreso del debate sobre el aborto, aseveró que "como en cualquier caso de violencia, en primer lugar corresponde escuchar a la víctima, creer en su palabra y darle todas las medidas de protección que necesite y exigir que la justicia investigue, juzgue y condene".

"Durante años vimos la condena selectiva, la denuncia selectiva y el silencio cómplice, que ésta sea una oportunidad para demostrar el compromiso real con esta tragedia que se cobra la vida de una mujer cada 30 horas en nuestro país. Necesitamos políticas públicas sin relato", remarcó la diputada del PRO.

La causa quedará en manos del fiscal federal Carlos Rívolo, ya que el juez federal Julián Ercolini, quien le prohibió la salida del país a Alberto le delegó la investigación.

Rívolo deberá decidir si se queda con el expediente o si lo envía a la justicia de instrucción de San Isidro, que es donde supuestamente ocurrió el episodio de violencia de género, o a la justicia.

¿Qué puede pasar en el Congreso tras denuncia de Fabiola Yañez?

Más allá de la causa judicial, el Congreso sólo puede dejar sentada su postura frente a la denuncia de Fabiola, a través de la aprobación de un proyecto de declaración.

Su pronunciamiento podría tener una fuerte relevancia política, sobre todo porque los hechos de violencia denunciados por la exprimera Dama, se habrían concretado en la residencia de Olivos y mientras el expresidente ejercía el poder.

De hecho, el tema seguramente estará presente en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, motorizados por el bloque de LLA para dejar en evidencia la contradicción del kirchnerismo.

El proyecto podría ser respaldado por la Libertad Avanza, acompañado por los legisladores radicales, los de Hacemos Coalición Federal de Miguel Angel Pichetto y el puñado de diputados de UP que firmaron la resolución.

El hecho cobra fuerte relevancia, ya que se trata del primer presidente en la historia en ser acusado de ese delito y la primera vez, que el Congreso debatiría un tema de esta importancia por su sensibilidad e impacto en la sociedad.