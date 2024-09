Es un hecho que el argentino no seguirá a Williams y todo parece indicar que su futuro en la Fórmula 1 está en Sauber. La historia reciente de este equipo

Más allá del furor que despierta Franco Colapinto, el primer argentino en correr en la Fórmula 1 después de 23 años, lo cierto es que su futuro a partir del próximo año es una incógnita.

Sobre eso ya se está hablando, no solamente en los medios especializados, sino que también los jefes de Williams, equipo por el que corre actualmente, se refirieron a la situación. Y todo parece indicar que el argentino de 21 años correrá el próximo año en la escudería Sauber. En caso de concretarse, no tendrá una tarea sencilla: en este campeonato, es la única escudería que no sumo ni siquiera un punto.

La floja campaña de la escudería donde puede correr Franco Colapinto

El posible destino de Colapinto es la escudería Stake F1 Team Kick Sauber, aunque se conoce como Kick Sauber F1 Team en países donde no se permiten publicidades de casinos o sitios de apuestas.

La escudería, que desde 2018 está bajo gestión de Alfa Romeo, fue adquirida por Audi y cambiará su nombre a partir del 2026. Los cambios tienen su razón de ser en el flojo rendimiento que viene demostrando. De hecho, en lo que va de la temporada 2024, no sumó ningún punto.

En las 17 carreras disputadas, la escudería Kick Sauber tiene 0 puntos. Es decir que, con sólo dos carreras, Colapinto sumó más puntos (tiene 4), que sus dos pilotos actuales: el experimentado Valtteri Bottas, de 35 años, y el chino Guanyu Zhou.

Para 2025, la escudería ya contrató al piloto alemán Nico Hülkenberg, ahora en Haas, pero no se sabe quién lo acompañará. Y es por eso que suena tan fuerte el nombre de Colapinto.

Lo cierto es que los últimos años de Sauber no fueron buenos, en sintonía con este 2024: por caso, en 2016, 2017 y 2018 terminó último en la tabla de constructores, posición que parece volverá a ocupar esta temporada.

Qué dijo el jefe del equipo Williams sobre el futuro de Franco Colapinto

"Lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1", aseguró James Vowles, jefe del equipo Williams, dejando en claro que está dispuesto a trabajar junto a Sauber para que el piloto argentino tenga una de las butacas que aún están disponibles en la Máxima.

Vowles manifestó que Franco "es un piloto de carreras, y creo que ya ha demostrado en unas pocas carreras que pertenece a la parrilla. Lo que ya hemos dicho es que estamos muy abiertos de mente".

El británico informó que Williams ahora aguarda de que los responsables de la escudería de Hinwil se acerquen a conversar y evaluar las posibilidades para ceder al joven de 21 años. "Estamos esperando que, en esas circunstancias, Audi o Sauber vengan a nosotros y nos digan: '¿Qué quieren? ¿Qué les interesa?' - y a partir de ahí podemos discutir lo que realmente significa una implicación, pero la primera etapa es más una discusión abierta", indicó.

"Estamos buscando activamente para ver si podemos o no encontrarle otra posición para correr en 25, en la Fórmula 1 o en otra serie potencialmente también al mismo tiempo. Además, siempre estará cerca de nosotros. Así que será, creo, el mejor piloto reserva disponible en la parrilla", sostuvo el ingeniero.

Y concluyó: "Tenemos la capacidad de correr con un coche histórico y lo haremos con él al mismo tiempo para asegurarnos de que sus habilidades no se reducen básicamente como resultado de ello. Lo que puedo decirte es que el mercado de pilotos de este año ha sido el más impredecible de la historia, y creo que el año que viene también habrá cambios. Así que hay muchas oportunidades para él. Nuestro trabajo para nosotros es invertir en asegurarse de que está listo para ir".