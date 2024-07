Cuando uno mira la participación histórica del segmento de las motos eléctricas en Argentina – la primera marca que empezó a vender fue Lucky Lion en 2008- la misma siempre resultó insignificante, dentro del mercado general de motocicletas.

Sin embargo, a mediados de 2023, por primera vez el segmento de las electrificadas empezaba a dar señales de leve crecimiento. En ello, colaboró la aparición de varias firmas especialistas en rodados eléctricos, entre ellos bicicletas, monopatines y motos de baja cilindrada, en su gran mayoría.

En este escenario, iProfesional salió a buscar cuáles son las motos eléctricas que hoy se pueden comprar y qué opinan desde las marcas acerca del presente de estos modelos en Argentina.

Las motos eléctricas mejor posicionadas

Las motos enchufables pasaron de ser una rareza total, a una opción válida a la hora de movilizarse por la ciudad, en muy pocos años.

Este cambio de paradigma, entre lo que representaba un rodado eléctrico hace diez años atrás, frente a la actualidad, generó una irrupción de modelos y firmas más que interesante.

Entre las marcas más "tradicionales" o primeras en desembarcar se encuentran Lucky Lion, Sunra, Siam, Elpra Electric, Gilera; y las más recientes en aparecer, como Super Soco, Nuuv, Teknial grupo La Emilia) y CF Moto (Grupo Simpa S.A), esta última con una línea off-road para niños de entre 4 y 12 años. De esta manera, existen hoy unos 30 modelos que dejaron de depender de la nafta.

Los modelos y sus precios

Después de un relevo por varios negocios especialistas en motos eléctricas, estas son las más sugeridas por los especialistas:

Sunra Spy Racing ( $2.170.000)

La firma Sunra tiene una completa línea de diez diferentes motos eléctricas, con predominio de los scooters. Sin embargo, el modelo más solicitado es el Spy Racing, un híbrido entre mono patín y una moto.

Este exótico modelo se caracteriza por su particular postura de manejo y ruedas anchas. Puede llevar hasta dos personas (150 kilos en total). El Spy Racing se puede dos optar con dos tipos de batería: una con una capacidad de 12,5 Ah, que va a entregar entre 25 km y 30 km de autonomía, y una de 20 Ah que cuenta con el doble de autonomía. Este modelo no paga patente.

Gilera EG2 ($1.716.000)

La EG II cuenta con 1.200 W que genera su motor eléctrico y pesa 76 kg. Presenta una horquilla hidráulica en la suspensión delantera y un mono shock para la trasera, sus frenos son a disco y tambor adelante y atrás, respectivamente. Con su batería de litio 60 Volt y 24 Amperio Hora (Ah) alcanza una autonomía de 60 km. $ 460.000.

Siam N4 ($2.300.000)

Con una autonomía de 50 kilómetros que le otorga su batería de litio de 60 voltios (se puede duplicar la distancia agregando una segunda batería), el scooter N4 es el scooter eléctrico más vendido de Argentina. "Una de cada cuatro motos eléctricas que se venden en el país es una Siam N4", sostuvo Guillermo Contarino, gerente de negocios de Movilidad de Newsan,

Philco U3 ($1.300.000)

Este modelo también pertence al grupo Newsan que aglutina a Siam. En este caso el se trata de un pequeño scooter con 35 km de autonomía, que está concebido para barrios cerrados, ya que su velocidad máxima es de 25 km/h. Cuenta con una batería de grafeno que demanda en recargarse entre 6 y 8 horas.

Teknial Revolt ($2.190.000)

La firma Teknial es la marca focalizada en movilidad sustentable del Grupo La Emilia. Cuenta actualmente con dos scooteres Re Volt ($2.190.000) y Re Race ($2.659.000). El primero de ellos está equipado con un motor Bosch 1.44 KW y cuenta con una batería de litio de 48 voltios 26 AH, con opcional al momento de la compra de ampliar su autonomía con una doble batería. Este modelo alcanza los 45 km/h y unos 55 km de autonomía por batería.

Por su parte, el Re Race es un scooter eléctrico con capacidad para dos personas, que alcanza una velocidad máxima de 45 km/h, brindando una autonomía de 55 km. Ambos scooters ofrecen la posibilidad de duplicar la autonomía con una batería extra, la cual en el caso del Re Volt cuesta $1.460.000 y en el Re Race 1.557.000 pesos.

Lucky Lion Moon ($1.700.000)

La marca pionera en motos eléctricas en Argentina cuenta con nueve diferentes modelos, entre los cuales el más popular y más vendido es el scooter Moon. Este modelo cuenta con una potencia de 1.200 W, una autonomía de 30 a 35 km y soporta hasta 170 kilos. Le sigue en precio ($2.065.000) y prestaciones el Air, con autonomía de hasta 40 km y velocidad máxima de 50 km/h.

Nuuv NQi Sport ($ 3.680.000)

Nuuv está presente en Argentina desde de 2019 de la mano de Lion Ventures SA, una empresa tecnológica que es representante oficial para nuestro país. Cuenta con un interesante abanico de modelos, todos ellos dueños de un diseño bien extrovertido. La Nuuv M Sport ($ 3.680.000) se caracteriza por ser de las más livianas, cuenta con una autonomía de hasta 80 km y una potencia de 1.800 W. Por potencia, le sigue la NGT, un scooter de 125cc con una potencia de 3.500 W; puede acelerar hasta 70 km/h. Cuenta con baterías Panasonic y su tiempo de recarga es de tres horas. Su autonomía ronda los 130 y 140 km. Cuesta 6.000 dólares.

Super Soco Cux ($3.806.000)

Super Soco es considerada la marca premium en motos eléctricas. La gama ofrece tres scooters, entre ellos el CUX o el CU Mini, ambos con autonomía de hasta 60 km y tiempo de recarga de tres horas y media. Sin embargo, lo más particular de esta marca es su portfolio de motos urbanas como la TC Max, TC Wanderer y la TS Street Hunter, este último, un modelo que juega en ligas mayores, el cual puede acelerar hasta los 140 km/h, utilizando un par de baterías, cuyo precio es de 6.400.000 pesos.

¿Se venden motos eléctricas en Argentina?

Si nos basamos en números, como por ejemplo, los arrojados de SIOMAA S.A (una empresa que genera estadísticas y analiza el mercado automotor, entre ellos el de las motos), se puede ver la venta de motos eléctricas tuvo una marcada evolución entre el 2021 y 2023.

Así, por ejemplo, en el 2021 se vendieron 1.030 motos –esto significó una suba del 790% con respecto a 2020- mientras que en 2022 se comercializaron unas 1.929 unidades.

Con respecto al 2023, diferentes especialistas, como Guillermo Contarino, gerente de Negocios de Movilidad de Newsman, representante de Siam Motos en el país, explicó a iProfesional que se comercializaron entre 1.400 y 1.500 unidades de motos eléctricas en dicho año.

En referencia al acumulado de ventas del primer semestre de 2024, sostuvo: "El mercado de motos eléctricas nunca fue un mercado representativo, por ende es todavía marginal. El primer semestre del 2024, respecto del 2023 muestra una caída del 30%. Cuando el mercado de motos general en el primer semestre cayó un 15 por ciento".

Poco poder adquisitivo y falta de incentivos

Según Omar García, vicepresidente de Lucky Lion – la firma cuenta con line-up de cinco scooters eléctricos, un triciclo, bicicletas y monopatines- la clase media, hoy está muy "golpeada" y en gran parte atribuye a ello la caída de las ventas en este segmento.

"La moto eléctrica más barata del mercado hoy ronda los $1.800.000 contra $1.000.000 que cuesta una moto a explosión, siempre hablando de las más baratas del mercado. Se trata de una brecha en el precio que no muchos están dispuestos a enfrentar", detalló el directivo.

García, además, recordó el 2017 como uno de los mejores años que atravesó el nicho de los rodados eléctricos, período en el que Lucky Lion comercializó en promedio entre 200 y 300 unidades por mes. "Hoy entre todas las marcas presentes, no llegamos a vender más 100 motos por mes", acotó.

Por su parte, Guillermo Contarino, del grupo Newsan, señaló que "para fomentar la venta de vehículos eléctricos en Argentina, es esencial establecer incentivos que hagan esta opción más atractiva para los consumidores".

"Es importante que diversos sectores se unan para desarrollar soluciones locales que reduzcan costos y hagan estos vehículos más accesibles. De esta manera, no solo contribuiremos a una movilidad más sostenible, sino que también abriremos nuevas oportunidades de negocio", explicó Contarino, quien nos comentó que actualmente ensamblan los modelos eléctricos en la planta propia.

¿Tres años sin gastos de mantenimiento?

Si bien, la mayoría de los consultados coinciden en que el cliente se encuentra mucho más informado sobre el funcionamiento de una moto eléctrica, también concuerdan en que aún hay dudas sobre si en definitiva hay ahorro o no circulando con una moto impulsada con electricidad.

Desde una sucursal oficial de la firma Sunra, Luciana Rasseto, gerente general del local, nos hizo hincapié sobre el largo período que una moto eléctrica no demanda gasto de mantenimiento.

"La vida útil de todas las baterías de nuestras motos eléctricas es de 1.000 ciclos, lo que en la práctica se suele traducir en unos tres años aproximadamente, como mínimo. Esto implica que el cliente tiene prácticamente todo ese lapso sin tener que gastar nada la moto, salvo el desgaste lógico de los neumáticos", explicaron desde Sunra.

Desde la firma Nuuv señalaron que las motos eléctricas no tiene problema de arranque, cebador, no levantan temperatura y no hay lidiar con el recambio de fluidos.

Costo batería: casi la mitad que el valor de la moto

El alma mater de cualquier vehículo eléctrico es sin duda la o las baterías y representa la inversión más grande que el usuario de estos vehículos debe realizar, después de la compra inicial, en este caso del motovehículo.

Si bien el recambio de una batería dependerá del tipo de uso que se le dio a la moto, el promedio general de vida útil ronda entre los tres y tres años y medio. Desde Sunra nos comentaron que un paquete de seis baterías de grafeno -las más económicas-cuesta alrededor de $500.000. En tanto que, una batería de lito (permiten ser retiradas de la moto para recargarlas en un enchufe convencional), ronda el 1.000.000 pesos.

Un dato interesante sobre las baterías y, en este caso su recarga, es que a diferencia de lo que sucede actualmente con los autos, la escasez de redes de cargas no es tan relevante, debido a que la mayoría tiene la opción de retirar las baterías de la moto, para recargarlas en un enchufe convencional de 220 voltios. "Es un celular con ruedas", nos define un vendedor de un local multi marca de motos eléctricas, que apuntó que el tiempo de recarga puede ir entre 4 a 8 horas, dependiendo de si la batería es de plomo o litio.