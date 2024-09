La reducción de 10 puntos del impuesto PAIS en septiembre impactó directamente en el sector automotriz, generando una leve baja de precios en varios modelos.

La medida del Gobierno, que retrotrajo el incremento de este tributo aplicado en diciembre de 2023, abarató las importaciones.

De este modo, en septiembre se detectaron bajas de entre el 2% y 4% en casi todos los casos (se contemplan modelos importados, pero también fabricados localmente con autopartes importadas).

Cuánto sale el auto más barato que el Toyota Yaris

El Fiat Mobi llega al país importado desde Brasil y se comercializa solamente en la versión trekking 1.0. El hatchbak para el Segmento se ubica como el modelo más económico, con un precio de lista de $19.005.000.

Los 10 autos más baratos del país en septiembre 2024:

Fiat Mobi: $19.005.000 Toyota Yaris: $20.357.000 Chevrolet Joy: $20.974.900 Fiat Cronos: $21.083.000 Peugeot 208: $21.229.000 Citroën C3: $21.314.500 Renault Logan: $22.950.000 Fiat Strada: $24.250.000 Nissan Versa: $24.669.700 Volkswagen Polo Track: $25.451.150

Impuesto país: estas marcas no bajarán precios

Conrado Wittstatt, general manager de Audi Argentina, explicó: "En Audi operamos con el sistema de dólares propios, lo cual el año pasado nos quitó las restricciones para estar al día con las SIRA -Sistema de Importaciones de la República Argentina-. Entonces, la reducción del impuesto país no nos impacta porque no reclamamos dólares al Banco Central, sino que operamos con los nuestros y los del cliente. Por eso no van a bajar los precios", comentó.

En el mismo sentido, se expresó Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Motor Argentina, quien adelantó que no habrá cambios. Por otro lado, comentó que tipo de medidas necesitan para poder bajar los valores. "Uno de los impuestos más distorsivos para el sector sigue siendo el impuesto interno, que afecta a todos los modelos causando una gran suba de precios", comentó.

La situación de BMW Group Argentina es la misma. "Desde el año pasado operamos con dólares propios, por lo que el precio actual no está impactado por el impuesto país y, en consecuencia, la baja comunicada de tal impuesto no tiene efecto en los precios de BMW, MINI o BMW Motorrad. De todos modos, los precios actuales están impactados por una alta carga impositiva de otros tributos, tales como 35% de derechos de importación y sobre todo impuesto interno con 54% y 25%", comentó Ivana Dip, CEO de la marca