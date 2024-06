En el marco de lo que parece un "festival" de búsqueda de fondos en los mercados de capitales, protagonizado por empresas locales de diferentes sectores, dos de los principales grupos petroleros de la Argentina salieron también a intentar obtener fondos de inversores locales y extranjeros, para financiar sus planes de inversión.

En este caso, la búsqueda está liderada por YPF que, como viene haciendo casi de manera periódica, salió a requerir u$s100 millones mediante una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON).

La otra compañía que sigue los pasos de la petrolera estatal es Compañía General de Combustibles (CGC), controlada por Latin Exploration S.L.U., una sociedad española de la cual Eduardo Eurnekian es accionista mayoritario con el 70% del capital, mientras que el 30% restante está en manos de Sociedad Comercial del Plata (SCP) y que salió a emitir títulos similares a las de su competidora por hasta u$s150 millones.

YPF lanza nuevas obligaciones negociables

En el caso de YPF, se trata ON Clase XXX denominadas en dólares y pagaderas al tipo de cambio aplicable a tasa de interés fija del 1% nominal anual con vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación.

En este caso, el programa puede llegar a ser ampliado hasta su monto total aprobado el 17 de abril pasado, por algo más de u$s409 millones.

Sin embargo, mediante una comunicación enviada por el directorio de YPF a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la actualidad la compañía "cuenta con un monto máximo disponible a ser utilizado para futuras emisiones de hasta u$s231 millones".

Con foco en Vaca Muerta, YPF busca fondos para financiar sus inversiones y cancelar deudas.

En el caso de las ON Clase XXX, las ofrece en suscripción a través de varios bancos como son el Galicia; Santander; BBVA Argentina; Comafi; Macro Securities y Max Capital.

El período de subasta será este 25 de junio entre las 12:00 y las 16:00 horas y todas las órdenes de compra presentadas "serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera corresponder, sin necesidad de ser ratificadas por los oferentes ni posibilidad de ser retiradas por los mismos", de acuerdo a lo que se desprende del proyecto de emisión.

Las ON tendrán un tramo competitivo y otro no competitivo, y en el caso de las ON de la primera opción deberán indefectiblemente incluir el precio solicitado.

En cuanto a las órdenes de compra remitidas bajo el tramo no competitivo tendrán que incluir únicamente el monto solicitado, el cual no podrá ser superior a u$s100.000. En este caso, la totalidad de las ON adjudicadas no podrá superar, en cada caso, el 50% de dicha clase a emitirse.

YPF busca captar dólares para inversiones y deudas

La emisión de las Obligaciones Negociables estará aplicada a los destinos de fondos previstos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.

Es decir, YPF deberá garantizar que la aplicación del dinero a obtener a inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país; adquisición de fondos de comercio; integración de capital de trabajo o refinanciación de pasivos.

También, a la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas; a la compra de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio, cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados, según se haya establecido en la resolución que disponga la emisión, y dado a conocer al público inversor a través del prospecto.

Los fondos que recaude YPF deberán destinarse a inversiones dentro del país o refinanciación de pasivos.

CGC lanza sus propias obligaciones negociables para financiarse

Iguales objetivos se plantean en CGC, que acaba de cerrar un proceso de reorganización interno con el objetivo de reducir costos en el marco de una estrategia orientada a mantener inalterable su plan de inversiones.

Actualmente, la petrolera de Eurnekian se encuentra llevando a cabo un fuerte plan de expansión en las zonas donde opera y que está siendo financiado con fondos que la petrolera viene obteniendo de los mercados financieros y de capitales.

En este contexto, salió a ofrecer ON por entre u$s50 millones y u$s150 millones pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a tasa de interés fija con vencimiento a los 20 meses desde la fecha de emisión y liquidación.

Se trata de las ON Clase 35 a tasa de interés fija con vencimiento a los 20 meses desde su emisión y que serán ofrecidas por los bancos Santander Argentina; Galicia y el Industrial and Commercial Bank of China.

El período de difusión será coincidente con el de YPF, es decir este 25 de junio entre las 10:00 horas y las 18:00 horas, con un cierre de registro establecido para el día siguiente, el 26 de junio de 2024, a las 16:30 horas.

La petrolera que encabeza Eduardo Eurnekian ofrece ON por entre u$s50 millones y u$s150 millones pagaderas en pesos.

Mientras las ON de YPF tendrán dos tramos, uno competitivo y otro no competitivo, en el caso de las de CGC ofrecerán un tramo de integración en especie y otro en pesos.

La primera podrá realizarse mediante la entrega de ON Clase 30 a la relación de canje de la Clase 35 y el segundo en moneda local al tipo de cambio inicial.