El ministro de Economía Luis Caputo anunció que el plan económico ingresa en una segunda etapa, en la que se busca ir a emisión cero, al tiempo que negó la posibilidad de una devaluación, ratificó que seguirá el crawling del 2% mensual y se mantendrá el dólar blend 80-20, y que no hay una fecha fija para la salida del cepo.

El ministro brindó el viernes una conferencia de prensa junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con el objetivo de despejar incertidumbre, tras el cierre de una jornada en la que el dólar blue subió $10 al cerrar en $1.365 su valor récord, mientras que el dólar Contado Con Liquidación y MEP, finalizaron en nuevos máximos de $1.350 y $1.347, con alzas de 0,4% y 1,2%, respectivamente, en lo que fue la primera reacción tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

La tendencia alcista de los dólares paralelos se da en un escenario donde al mercado le preocupa la dificultad de acumular reservas. De hecho, el BCRA cerró junio con ventas netas por u$s84 millones, el primer rojo mensual en la era Milei.

En este contexto, Caputo anunció ese día que "ya estamos en la segunda etapa del plan de estabilización, que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria, los intereses que el BCRA paga".

En ese sentido, Bausili explicó: "Vamos a reemplazar los pasivos del BCRA por los del Tesoro y será el Tesoro el que pagará los intereses. El BCRA va a seguir administrando la política monetaria, pero ya no sufre la consecuencia de que el movimiento en la tasa de interés resulte en mayor emisión monetaria. Esos movimientos van a terminar en mayor endeudamiento del tesoro. Es decir, el Tesoro se compromete doble a su performance fiscal"

¿Qué impacto puede haber sobre los dólares paralelos?

Los analistas no prevén que los anuncios del viernes tengan un gran efecto sobre la cotización de los dólares paralelos. En líneas generales, esperan que en los próximos días seguirá la volatilidad. Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, explicó que "lo que están haciendo es terminar de traspasar la deuda de los pases pasivos del BCRA con una Letra de Regulación Monetaria, en si no cambia mucho la cuestión, la diferencia es que en principio, los intereses los pagaría el Tesoro, con lo cual el Tesoro va a tener que bajar más el gasto o tener más ingresos para poder pagarlos", pero consideró que "respecto al mercado creo que no va a cambiar mucho", aunque prevé que la reacción inicial de los dólares paralelos puede ser "negativa".

El operador Gustavo Quintana evaluó que "no hubo anuncios específicos, sí un plan de acción que todo indica, continuará con la política actual en búsqueda de sanear el balance del BCRA". Y acotó: "Los mercados anticiparon en alguna medida todo esto y, salvo que se note una aspiración de pesos significativa, en los próximos días no me parece que vaya a haber cambios significativos en los niveles de precios".

Caputo anunció la segunda etapa del plan de estabilización

"Julio es un mes estacionalmente demandante de dólares, habrá pagos de importaciones de comienzos de año, de energía derivados del fuerte frio, algo que seguramente alimentará la demanda de divisas. La estacionalidad de demanda de divisas no va a desaparecer en una semana, seguramente más adelante. Creo que la primera quincena exhibirá niveles de precios similares a los actuales, después veremos".

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, afirmó que "es preocupante que discrecionalmente se decida que los fondos de los bancos que por decisión propia de los bancos estaban estacionados en el BCRA pasen obligatoriamente a ser respaldados por el Tesoro". Y sostuvo que "es incierto que esto sirva para despejar los problemas que hay en el frente; espero volatilidad en los dólares, precios por este rango".

Los anuncios aún no despejan la incertudumbre sobre el dólar

A su vez, el economista Amilcar Collante consideró que los anuncios "no despejaron la incertidumbre". Y alegó: "el mercado mirando la dinámica de reservas necesitaba algo más de certidumbre u hoja de ruta o pasos a seguir, o cuestiones que vayan liberando los controles de cambio, no una fecha de levantamiento específica, y en un punto deja dudas sobre los dólares que realmente puede conseguir".

"Fue un anuncio que ya más o menos estaba digerido lo que comentaron, el mercado está pidiendo más respuesta por el lado de los dólares. El mercado quiere saber a qué esquema cambiario va el gobierno. Pienso que todos los agentes creen que eso queda un poquito más lejos el levantamiento del cepo de lo que pensaba previo a la conferencia. Y eso no quita el ruido del mercado. Creo que los que no pueden esperar mucho tiempo van a tomar cobertura y quedándose en dólares", juzgó.

De igual mirada, Javier Casabal, analista de Adcap Grupo Financiero, dijo que "no tendrá demasiado impacto el anuncio sobre el dólar paralelo, imagino que el mercado va a seguir incómodo por la venta de dólares, y los inversores de carry trade no animándose a entrar, por el mismo motivo".

El dólar blue cerró junio en $1.365,su valor récord, con lo cual en el mes trepó $140 o 11,4%

"El mensaje que dieron fue de que estamos en la segunda etapa, hablando de la limpieza del BCRA de una normalización del BCRA, da un mensaje de normalización y lo veo muy positivo el anuncio. Pero tal vez no es suficiente para dar tranquilidad al mercado en cuanto a que pasa si el BCRA empieza a perder reservas, me parece que el mercado puede sentirse incómodo con la salida de dólares", esgrimió.

Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Vision, resumió sobre los anuncios: "Se implementará una letra de regulación de liquidez en lugar de pases, donde los intereses estarían a cargo del Tesoro, se busca sanear el balance del BCRA, retirando este factor de expansión de liquidez, pero no hubo novedades sobre impuesto PAIS y el régimen cambiario en general".

Aseguró que "esto va a afectar a los bancos porque le estás cambiando riesgo del BCRA contra riesgo del Tesoro, y eso a los bancos nunca les es muy rentable, y hay que ver que pasará con los puts". En ese marco, el experto, no ve que el lunes vaya a haber algún cambio en la dinámica de los dólares paralelos "porque no tomaron medidas cambiarias explícitas". Proyectó que se moverán "con tendencia alcista, pero sin sobresaltos, en el rango de entre $1.300 y $1.400" durante julio.

Por su parte, el economista Federico Glustein estimó que los dólares paralelos van a seguir "inicialmente alcistas, porque no hay novedades y el mercado esperaba algún shock". Y estimó que en los próximos días el blue y el MEP podrían tocar los $1.370 y $1.350 mientras que el CCL podría superarlo y tocar $1.380".

Asimismo, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, planteó que "se acelera el saneamiento del balance del BCRA, es una buena noticia, y también se avanza en la negociación con los bancos, incluyendo puts (seguros de liquidez) lo cual está bien". A su criterio, "no cambia mucho a los mercados, se espera la apertura del cepo para despegar, pero no veo volatilidad en los dólares, que deberían seguir en estos valores o descomprimir si se avanza con este frente monetario".

Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, planteó que "va a traer algo más de tranquilidad porque el mercado necesitaba saber cuáles serían los próximos pasos, el hecho de que BCRA recupere cintura para manejar la tasa sin emitir puede mejorar las expectativas de un peso más fortalecido". No obstante, advirtió que "el Tesoro cargará con una deuda mayor, dado que los pases equivalentes al CCL son aproximadamente u$s13.000 millones y por lo tanto deberá demostrar que una conducta fiscal intachable. Y alegó que "es un proceso de estabilización que aún está en curso y puede contar con períodos de volatilidad